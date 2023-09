El pasado 18 de noviembre del 2022 un accidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en el Callao, acabó con la vida de 3 bomberos aeronáuticos. Un avión de LATAM Airlines chocó con un auto de rescate del gremio mientras la aeronave realizaba maniobras para despegar rumbo a Juliaca.

Dos de los bomberos murieron en el acto: Ángel Torres, de la Compañía de Bomberos Garibaldi 6, y Nicolás Santa Gadea, de la Compañía de Bomberos Garibaldi 7. Tras siete meses de ocurrido el accidente y debido a la gravedad de sus heridas, falleció el subteniente Manuel Hugo Villanueva Alarcón.

La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación del Perú (CIAA), del MTC, reveló este viernes sus conclusiones sobre las investigaciones técnicas de los hechos en un informe final.

CONCLUSIONES DESOLADORAS

Una de las causas del accidente señaladas por la CIAA es que el vehículo de rescate del personal de los bomberos no contaba “con la autorización expresa de la Torre de Control CORPAC, cuando realizaba un ejercicio de Toma de Tiempo de Respuesta (ETR)”.

Asimismo, el informe menciona que la “cadena de eventos se originó por la falta de un planeamiento conjunto; una coordinación deficiente; y el no empleo de comunicación y fraseología normalizada por (la Organización de Aviación Civil Internacional) OACI”.

La entidad revela que entre los factores que desencadenaron en el accidente está que no se realizó “una reunión de Briefing posterior” al primer ETR -del 17 de agosto del 2022- entre Lima Airport Partner (LAP), el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) de LAP y CORPAC; lo cual “hubiera permitido analizar y disponer las acciones de mejora en todos los aspectos encontrados, como base para la óptima ejecución del 2do ETR” del 18 de noviembre de ese año.

No solo eso, sino que según la CIAA, no se realizó “una reunión conjunta entre LAP y CORPAC para planificar la ejecución del 2do ETR, que hubiese permitido al personal participante conocer con mayor claridad el concepto y los detalles del mismo” y no hubo “la instrucción adecuada al personal del SSEI-LAP y de Controladores de la Torre” respecto al espacio en que se realizaría la maniobra.

Sobre los errores de comunicación, se concluyó que hubo una “incorrecta aplicación de los principios de la comunicación aeronáutica (claridad y precisión) entre los involucrados en la coordinación previa de ejecución del 2do ETR, (lo que) generó una interpretación equivocada de los Controladores de Torre CORPAC sobre su ejecución”.