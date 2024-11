"Abre tu Yape o te mato": Ladrón armado roba 1400 soles a joven en minimarket | VIDEO

Momentos de terror vivió una joven en la urbanización Los Heraldos, en el distrito de Surco, tras ser amenazada de muerte por un delincuente armado mientras realizaba compras en un minimarket.

La víctima, una ciudadana venezolana, se encontraba en compañía de su mascota cuando un sujeto encapuchado y con mascarilla ingresó al local.

Armado con una pistola, el ladrón la apuntó y exigió que desbloqueara su celular. Aunque inicialmente entregó el dispositivo pensando que eso bastaría, el agresor insistió en obtener acceso a su cuenta bancaria.

"Abre tu Yape rápido o te mato", amenazó el delincuente. Bajo presión, la joven accedió y el criminal transfirió 1400 soles a una cuenta en la aplicación Plin, registrada a nombre de Maryrelys Bravo. Tras concretar el robo, el sujeto huyó del lugar en una motocicleta conducida por un cómplice.

Luego del incidente, la víctima acudió a la comisaría más cercana para presentar la denuncia, pero aseguró no haber recibido el apoyo necesario. "No es posible que los vecinos tengan identificados a los ladrones y la Policía no", expresó a ATV.

