Abraham Valencia de Nuevo Perú: "Soy agresor, no voy a negarlo"

Luego de la denuncia de la abogada Parwa Oblitas, quien aseguró que su ex pareja Abraham Valencia Jiménez, dirigente del Movimiento Nuevo Perú, la agredió psicológicamente e incluso intentó matarla, el aludido respondió en Facebook y reconoció que era agresor.

"Soy agresor, no voy a negarlo. He ejercido violencia psicológica. No tengo por qué mentir, mentirme o mentirles", dijo Valencia, y añadió que "las mentiras solo han traído más daño y más daño, así que es momento de dejarlas. Entre muchos otros defectos tengo el del ego, que solo es un mecanismo de defensa ante mis inseguridades. Esta no me permitió tratar mis problemas a tiempo. Hace seis semanas asistí a terapia psicológica para tratarme y espero recuperarme económicamente para seguir haciéndolo", escribió Valencia.

Y agregó: "Es difícil aceptar que eres violento más aún cuando crees, erróneamente, que puedes superarlo solo. Retomaré esa terapia porque es muy difícil salir de esto, porque es muy difícil salir de círculos de la violencia en los que he podido caer. Solo me queda agachar la cabeza, volverle a pedir perdón a Parwa y asumir con responsabilidad las consecuencias de mis terribles actos. También debo pedir perdón a aquellas a quienes en algún momento ofendí como Laura y Alejandra".

El colectivo 'Ni una menos' se pronunció este jueves para pedir el pronunciamiento de Nueva Perú y de la ex candidata presidencial Verónika Mendoza, líder de la agrupación política donde milita Valencia.