Lima arde. Abraham Levy , mejor conocido como el ‘hombre del tiempo’, indicó que los peruanos no deben exponerse ante los altos picos de calor registrados en las últimas semanas. El especialista también señaló que se registró la noche más calurosa de lo que va el año, con una temperatura mínima de 24.6°C en Lima.

El popular ‘Hombre del tiempo’ señaló que “estas temperaturas exageradamente altas nos van a acompañar por varias semanas”, ya que febrero y marzo son los meses más cálidos del año en Lima.









“Nos vamos a seguir derritiendo, pero podrá haber algunos días más frescos, probablemente tengamos vientos del sur y eso va a refrescar, tanto la temperatura del mar como la del aire, pero eventualmente vendrán algunos otros episodios de vientos del norte, que es lo que está sucediendo ahora”, dijo a Perú21.

Por otro lado, aseguró que la alta cifra de calor no superaría al del 2017. “No tiene la magnitud del Niño Costero del 2017, ya para ese año estábamos envueltos en lluvias torrenciales para esa época, y que afortunadamente no está sucediendo ahora. Vamos a ver la evolución de los siguientes días, no podemos anticipar con mucha precisión los vientos a dos o 3 semanas de plazo, de manera que se requiere paciencia y tranquilidad”, expresó.

Ola de calor que sentirán distritos en Lima

Incluso, indicó que se existen otras provincias del país con altas temperaturas. “Morropón de Piura y de Suyana llegaron a valores cercanos a los 40ºC”.

Además, que la “selva que ha estado sometida a una deficiencia de lluvias por primera vez y valores de 40º, tanto en la región San Martín como en la región Madre de Dios. Este niño está batiendo varios récords”.





