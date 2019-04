Abogada que agredió a policías ahora es denunciada por golpear a mujer y su bebe

Giordana Lostaunau Tragodara (22), quien fue captada agrediendo a policías en La Punta hace varias semanas, fue denunciada por agredir a una mujer y a su bebe de 10 meses, en la Urbanización Santa Marina, en el Callao.

Según informó "24 horas", el hecho se produjo en la noche del lunes. Según la agraviada, Olenka Andrade Raygada, Giordana Lostaunau no estuvo bajo los efectos del alcohol.



Según la denunciante, este ataque se habría producido porque Giordana Lostaunau se enteró que su actual pareja, Diego Paolo Alcala Bozzeta, continuaba buscando a Olenka Andrade Raygada, con quien mantuvo una relación con anterioridad.



Ello, además de enfurecer a Lostaunau, la habría hecho planear el ataque.

“Le gritaba 'estoy con mi hija' para que recapacitara, pero me dijo 'no me interesa tu hija y te la mato'. Le agarra de los pelos a mi bebita y la jala”, manifestó Olenka, a quien la agresora propinó varios golpes.

Pese a los antecedentes, Giordana Lostaunau siempre ha conseguido su libertad. Olenka presentó la denuncia ante la comisaría del Callao, ubicada cerca a la Fiscalía de la mencionada provincia constitucional.



