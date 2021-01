“En esta fecha siento que revivo todito, como si fuera ayer, todo feo, mucho dolor. En estos últimos días –sobre todo– no duermo bien, pensando en mis dos hijas, mi esposo y mi nieto. Recién hace unos días los pude visitar por primera vez en el cementerio, es muy triste. Hay momentos en que quiero gritar, llorar y me tumbo”. Zaida Osorio recuerda el 23 de enero de 2020, cuando la tragedia se ensañó con su familia y el barrio Villa del Mar, en Villa El Salvador.

Aquella mañana, a las 6:50, el estruendoso sonido del roce del camión cisterna (adaptado) de la empresa Transgas chocando con el empinado desnivel en el cruce con la avenida Pastor Sevilla anunciaba la desgracia, pero aún muchos dormían... Se trataba de un mes de vacaciones escolares.

A los pocos segundos una nube de gas licuado de petróleo rodeó el vehículo e invadió las casas, autos y se impregnó en la piel y pulmones de los vecinos. Poco después empezaron las deflagraciones y se desató el caos. Algunos lograron salir con lo que tenían puesto, sin percatarse de que su piel se quemaba o veían correr a sus familiares o vecinos prendidos “como velas”, según narran. En total murieron 34 personas –11 de ellos menores–, 11 sobrevivieron a quemaduras que abarcaron entre el 30 y 60 por ciento de cuerpo, cinco casas quedaron inhabitables, otras dañadas. El barrio se convirtió en un gran velatorio y en un mural de gigantografías con el recuerdo de sus muertos.

El accidente ocurrió la mañana del 23 de enero de 2020. (GEC)

Hoy, un año después, Villa del Mar luce renovada, pero hay indignación. Las familias dejaron los módulos prefabricados, con baños compartidos, que habitaron meses, y retornaron a sus viviendas.

“Levantaron la casa, ahora tengo que ir comprando las cosas para amoblarla... Lo bueno es que ya pude alquilar los locales del primer piso y reabrir mi taller de carpintería metálica para darles a mis hijas lo que necesitan y no tener que estar estirando la mano”, cuenta a Perú21 Jimmy Moscoso, cuya casa –ubicada en el mortal cruce– le fue entregada hace tres meses. Para él, al igual que para los demás deudos y sobrevivientes, eso no es suficiente. Si bien cada uno aún tiene reclamos personalizados, hay uno en común: justicia.

“Han arreglado la casa donde vivíamos y la calle, pero lo único que pedimos es justicia. No hay responsables y eso me genera rabia, cólera, indignación. Yo sé que no me los va a entregar, pero quiero que sus muertes no queden impunes”, dice Zaida.

A lo largo de la avenida, sobre sus remozadas fachadas cuelgan gigantografías en las que exigen justicia. En la casa de José Asto, representante de los damnificados, está la imagen de su esposa y su hijo. “Todos saben que ha pasado, para qué tanto alargar el proceso... Yo lo he perdido todo, a mi esposa y a mi hijo, y no me importa la vida. Si en un año no hay justicia, haré justicia con mis propias manos o lo que crea que es justicia para mí”.

PROCESO

El jefe de la Dirección de Defensa Pública Lima Sur, José Súclupe, indicó a Perú21 que vienen patrocinando 55 casos por la deflagración. Detalló que en el Juzgado de Tránsito y Seguridad de Lima Sur ya se abrió proceso por los presuntos delitos de homicidio y lesiones culposas contra Luis Guzmán Palomino y su hijo Luis Guzmán Escribá, chofer y representante de la empresa Transgas (ambos libres). Como tercero civil responsable son investigados la Municipalidad de Villa El Salvador y la empresa Transgas. “Nosotros estamos pidiendo que se incorpore a Osinergmin”, añadió.

Sobre el caso por daños contra la seguridad pública, peligro común y daños materiales, el 18 de enero la Fiscalía de Tránsito de Lima Sur amplió por 60 días la investigación preliminar, debido a que el Poder Judicial no halló los elementos suficientes para abrir proceso. En este caso son investigados el municipio de VES y Transgas.

Los deudos piden que se logre una sanción contra la empresa y se determine la responsabilidad de la comuna distrital y Osinergmin, además de la correspondiente reparación civil.

El desnivel pronunciado que provocó, entre otros factores, la fuga de GLP del camión cisterna de Transgas, ha sido reparado (Foto: Alessandro Currarino).

DATOS

La Oficina de la Defensoría del Pueblo en Lima Sur demandó a las autoridades del Ministerio Público, Poder Judicial y del sector salud optimizar esfuerzos en las investigaciones y atenciones médicas a los afectados por la tragedia.

Hoy, a las 8 de la mañana, se oficiará una misa en la parroquia Señor de los Milagros, en Villa El Salvador. Luego harán una marcha para inaugurar memorial.

