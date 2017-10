¡Esta es tu oportunidad! Desde el 6 de noviembre más de 60 universidades locales e internacionales participarán en la XIV Feria Educativa Internacional.

Las instituciones ofrecerán información sobres sus programas de medias becas, cursos de pregrado, postgrado, investigación y perfeccionamiento de idiomas.

Algunas de las universidades que participan de la feria som: Mc Neese State University, University Of Souther Indiana, West Texas A&M University, Western Kentucky University, Texas A&M university Corpus Christy.

La feria está orientada a estudiantes de colegios, preuniversitarios, universitarios, profesionales y padres de familia, tanto de Lima, como provincia.



Recuerda que la feria es el lunes 6 de noviembre en el hotel Marriot y el ingreso es libre.