Más de 50 mil bloqueadores solares se repartirán gratis en playas

Ante los altos índices de radiación ultravioleta que se registra a nivel nacional, la Liga Contra el Cáncer distribuirá gratuitamente más de 50 mil bloqueadores en las playas del litoral para prevenir el cáncer de piel.

A través de la campaña ‘Protégete por dentro y por fuera’ se busca concientizar a la población sobre la importancia de proteger la piel de los rayos solares.

Christian Loayza, oncólogo de cabeza y cuello de la Liga Contra el Cáncer, señaló que en Lima los rayos ultravioleta llegan hasta los 14 grados, es decir, son considerados extremadamente dañino para la piel.

"Por ello, es importante que usted se aplique un bloqueador solar con un factor no menor a los 30 SPF. Lo debe de usar media hora antes de exponerse al sol y posteriormente cada dos horas", recomendó el especialista.

Cabe indicar que esta entidad viene realizando despistajes de cáncer de piel en sus Centros de Prevención y Detección de Cáncer, ubicados en la avenidas Nicolás de Piérola 727 (Cercado de Lima), Brasil 2746 (Pueblo Libre) y Angamos 2514 (Surquillo). Las atenciones son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.