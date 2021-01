Debido a la situación en la que vivimos, las personas están buscando medios de transporte alternativos para movilizarse, sobre todo los domingos, donde no hay transito vehicular; sin embargo, nuestra capital no ofrece grandes beneficios para los ciclistas. No somos una ciudad inclusiva para las bicicletas.

A pesar de ello, el ciclismo se ha repotenciado este último año, debido a que muchos otras actividades físicas han estado suspendidas por el las restricciones sanitarias. Por ello, Kristhian Ayala, Jefe de Comunicaciones de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, brinda estas cinco rutas que puedes hacer en bicicleta o a pie, si te gustan las caminatas, para redescubrir la historia de Lima saliendo de los típicos lugares que todos conocemos.

VIDEO RECOMENDADO

Café de La Libertad en el corazón de Miraflores

TE PUEDE INTERESAR