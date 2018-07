Connie Peña es una mujer que no puede entrar a un sitio público sin llamar la atención. ¿Acaso es porque suele vestir atuendos coloridos o tiene un peinado llamativo? Pues, no. El motivo por el que todos la miran es su enorme parecido con la cantante Jennifer López .

La similitud que Connie Peña y la 'Diva del Bronx' tienen es más que sorprendente. Es por ello que la mujer, quien es empresaria, cuenta con una buena legión de fans en Instagram . En esta plataforma, la 'gemela' de Jennifer López es seguida por más de 21 mil usuarios.

En varias de las publicaciones que Connie Peña hace en Instagram , deja verse maquillada como Jennifer López . Los usuarios no han dudado en darle 'amor' a cada uno de sus posts.

Al momento de la redacción de esta nota, la cuenta de Instagram de Connie Peña posee 408 publicaciones. Lo más probable es que la cantidad de estas se incremente con el pasar de las semanas debido a la proximidad de un interesante evento.

BAILE

En palabras con la agencia EFE, Connie Peña señaló que le ha sido complicado imitar los poderosos movimientos de la expareja del salsero Marc Anthony. Y es que ella también desea bailar y tener las capacidades musicales de Jennifer López .

"¡Me he puesto hasta a llorar, es tan difícil! A veces he pensado que no puedo y que no soy Jennifer López . Para mí es algo muy nuevo, pero no me voy a rajar", dijo.

DESDE JOVEN

Connie Peña nació en Santa Ana, California. De padre peruano y madre mexicana, ella fue blanco de muchas miradas desde muy joven ya que su parecido con Jennifer López es alucinante.

Rememoró, en la charla con EFE, que la gente le hacía notar dicha similitud cuando iba a ver las peleas de Oscar de la Hoya en Las Vegas. En aquella época, Connie Peña tenía solo 15 años.

TRIBUTO

El coreógrafo puertorriqueño Papote Varet, como muchos, quedó impactado por el parecido de Connie Peña con la artista. Luego de un retraso ocasionado por su embarazo, la empresaria aceptó la proposición que este le hizo. "Tú vas a ser mi próxima Jennifer López , me dijo. Yo me quedé en shock, que un señor latino me dijera eso", recordó.

Varet es el actual director artístico del proyecto 'JLO The Tribute', que será estrenado en agosto en la ciudad de Los Ángeles. Para estar a punto, Connie Peña se encuentra tomando clases de baile, de vocalización para lograr el tono de Jennifer López y de interpretación para interiorizar sus gestos y movimientos.

La preparación que ella realiza para parecerse a la celebridad fue reconocida cuando acudió al Hotel Mandalay Bay de Las Vegas para la entrega de los Premios Billboard en abril. Ahí, Connie Peña terminó siendo confundida por no pocos de los asistentes.

El camino para convertirse en Jennifer López ha quedado inmortalizado en un documental, el cual será del encanto de los más fieles seguidores de la cantante.