Pese a que Zamir Villaverde García ha negado hasta el cansancio algún vínculo con Pedro Castillo, un informe de la Policía revela que las hijas del mandatario se trasladaron con un vehículo de Mazavig SAC, compañía en la que el investigado empresario es el gerente general, la misma que proveía de movilidad al sobrino presidencial Fray Vásquez Castillo.

El parte policial ha servido de sustento a la fiscal de Lavado de Activos Luz Taquire para incorporar como investigado a Villaverde en el caso en el que la lobista Karelim López se encuentra como colaboradora eficaz. Vásquez Castillo también fue incluido.

De acuerdo a la disposición fiscal del 4 de marzo, a la que accedió Perú21, las hijas de Castillo acudieron, el 6 de noviembre de 2021, a la fiesta de cumpleaños de la hija del exsecretario presidencial Bruno Pacheco, celebrada en Cieneguilla, en una camioneta que es propiedad de la empresa Mazavig.

“Se evidencia que esta empresa de seguridad se encuentra vinculada al traslado y custodia de las hijas del presidente de la República”, se lee en el documento.

Según la disposición, Villaverde García también prestó un vehículo, a través de su empresa, para la movilidad de Yasmín Pacheco Palomino, hija del exbrazo derecho del jefe de Estado, el día de su cumpleaños 19.

La investigación de la fiscal Taquire apunta a aclarar la participación de empresas de la familia Pasapera en una presunta red criminal que consiguió contratos con el Estado entre 2012 y 2021 por más de mil millones de soles. Una de las firmas es Termirex.

Esta última compañía fue la que consiguió que el Ministerio de Transportes le adjudique la construcción del puente Tarata, luego de que Karelim López visitara la casa del pasaje Sarratea, en Breña, en octubre del año pasado.

El empresario Zamir Villaverde se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso el último miércoles. (Antonhy Niño de Guzmán/GEC)

Al acogerse a la colaboración eficaz, López reveló que existía una “mafia” en el MTC encabezada por el presidente Castillo que se repartía obras públicas. En su testimonio sostuvo que Pacheco conocía de esto y que Villaverde llevaba al entonces ministro Juan Silva “un listado de obras para que sean aprobadas y adjudicadas”.

En su presentación ante el Congreso del último miércoles, Zamir Villaverde rechazó la versión de López y aseguró que solo conoció a Castillo cuando era candidato presidencial, en mayo de 2021.

“No tengo vinculaciones con el gobierno, no he asistido ni me he reunido con Pedro Castillo ni en Sarratea ni en Palacio de Gobierno”, declaró.

Gabinete en la sombra

De otro lado, la fiscal Irene Mercado abrió investigación preliminar por 60 días contra los asesores del denominado gabinete en la sombra del presidente Pedro Castillo, luego de las denuncias que hicieron exministros sobre su proceder en Palacio de Gobierno.

La denuncia fue presentada por un ciudadano que recogió las manifestaciones públicas que hicieron la expremier Mirtha Vásquez, el exministro del Interior Avelino Guillén, y el exsecretario presidencial Carlos Jaico en referencia al accionar de estos funcionarios públicos.

Entre los investigados figuran Biberto Castillo León, Beder Camacho Gadea, Jaime Idrogo Mejía y Sandra Paico Carrasco.

Tenga en cuenta

-Perú21 reveló que Zamir Villaverde registra 35 denuncias en comisarías por secuestro, hurto y usurpación. Además, en 2007 fue detenido luego del asalto al restaurante Donatello, en Miraflores.

-José Fiestas, abogado del empresario, dijo a este diario que no sabía lo del traslado a las hijas de Castillo. Recordó que su defendido negó cualquier vínculo con el presidente.

