El audio que protagonizan el exministro de Transportes Juan Silva y el detenido empresario Zamir Villaverde, donde se habla de los 100 mil soles que recibió el amigo del presidente Pedro Castillo, tiene aún más cosas por revelar. La conciliación abordada en ese diálogo, que data del 4 de noviembre del 2021, sí se habría registrado. El procurador del MTC, David Ortiz, confirmó a Perú21 que por esa época existía un proceso legal iniciado por un consorcio que construía puentes en Puno.

“Sale la conciliación, don Juan (Silva), ahí tenemos también un panorama (...) a ver si usted me da una manito, solamente es para que la carta me diga usted si está bien o no, llegamos a una conciliación (...) la empresa ya empieza a hacer los puentes pues, don Juan. Este, mire, en la primera que vamos a cobrar es ya mañana”, le dice Villaverde a Silva, de acuerdo a la transcripción del audio que obra en manos de la fiscal Karla Zecenarro.

La compañía en cuestión es el Consorcio Puentes del Norte, integrado por las empresas Corporación Mayo S.A.C., Construcciones y Promociones Balzola S.A. Sucursal del Perú, Constructora Duran S.A. y Hualca Ingenieros S.A.C.

De acuerdo al contrato, suscrito en 2017 con Provías Nacional, la empresa debía reemplazar 19 puentes a cambio de S/163′182,141.

Este diario pudo corroborar esta información con documentos a los que tuvo acceso, ya que Ortiz no quiso precisar el nombre del consorcio alegando impedimentos legales.

Transcripción de audio que protagonizan Zamir Villaverde y Juan Silva.

Pero el procurador detalló que se trataba del único privado que en setiembre del año pasado tramitó la conciliación. Lo que buscaba era que el MTC dejara sin efecto la resolución del contrato que se había dispuesto por incumplimientos en la ejecución de las obras.

“El 21 de setiembre del año pasado, el consorcio envió un oficio al ministro de ese entonces, Juan Silva, para poder llegar a un acuerdo conciliatorio (...). El 4 de octubre me llegó la carta desde Provías y ese mismo día la devolví rechazando la propuesta”, sostuvo Ortiz.

La conversación de Villaverde y Silva es del 4 de noviembre; es decir, justo después de que la Procuraduría del MTC se opusiera al recurso legal. El entonces ministro debía revertir esa situación, según se colige del audio.

En documentos del MTC figuran la resolución del contrato firmado con el consorcio Puentes del Norte.

En el mismo diálogo, Villaverde deja entrever lo que Silva recibiría a cambio de esa gestión.

“Yo voy hablar con la entidad para que lo más rápido, de en cuatro o cinco, nos den el pago. Una vez que nos dan el pago, demora dos días en ingresar a su cuenta y allí demora una semanita en poder sacar (...). Ellos sacan 100, 200 y así juntan y nos entregan porque así no hay rastros, yo vivo tranquilo, usted también, don Juancito”, le dice en lo que aparentaba ser otro faenón logrado desde el MTC.

Y Silva responde: “Ten cuidado, así no voy a ver tu nombre en todas partes, es la verdad pues”.

El procurador Ortiz, por su parte, explicó que la propuesta del Consorcio Puentes del Norte era “desventajosa” para el Estado porque anular la resolución del millonario contrato significaba perdonar el incumplimiento contractual y las eventuales penalidades que se debían aplicar.

“No hubo presiones”

En la transcripción del audio se lee que Zamir Villaverde refiere a Juan Silva que “Anatoly” debía “hablar con el procurador” para que se llegue a la conciliación. En ese instante, en noviembre del 2021, Anatoly Bedriñana era el asesor principal del ministro.

Sin embargo, David Ortiz asegura que ni Silva ni Bedriñana se le acercaron para hablar sobre el tema. “No se ha dado ninguna conciliación ni tampoco presiones de algún funcionario que pretenda direccionar la estrategia de defensa en desmedro de los intereses del Estado”, aseguró.

Este diario corroboró que representantes del consorcio Puentes del Norte visitaron el MTC en ese trance del conflicto legal. Uno de ellos fue el apoderado Estuardo Chávez, quien el 9 de diciembre fue recibido por Daniel Hidalgo, de la Dirección de Proyectos de Transportes. Chávez también es gerente general de Corporación Mayo.

Otro de los que acudió a la misma oficina fue Juan Manuel Juez Pérez, gerente de Hualca Ingenieros. El 20 de diciembre fue recibido por el funcionario Carlos Palacios. El último 3 de junio, Pérez estuvo en la Dirección de Proyectos de Comunicaciones.

Resolución de tribunal arbitral que confirma el conflicto legal entre Provías Nacional y el Consorcio Puentes del Norte.

Tenga en cuenta

-El 1 de marzo último, el tribunal de arbitrajes de la PUCP notificó que Provías Nacional y el Consorcio Puentes del Norte no habían llegado a un acuerdo conciliatorio.

-Perú21 buscó los descargos del consorcio a través de su representante Vladimir Gutiérrez para conocer si conocían a Villaverde. Pero no hubo respuestas a los mensajes.

