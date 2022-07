La primera dama Lilia Paredes se acogió a su derecho al silencio cuando le tocó declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Pero ante la Fiscalía no se arriesgó y optó por responder como testigo a todas las preguntas: sobre las actividades de su hermana Yenifer Paredes y sobre cómo dispone el ingreso de personas a Palacio de Gobierno.

En su manifestación del viernes 8 de julio, la esposa del presidente Pedro Castillo contó al fiscal Jony Peña –a cargo del caso en ese momento– que autorizó el ingreso de Hugo Espino, gerente de la empresa que ganó contratos con el Estado tras visitar Palacio, para que este se reuniera con Yenifer, a quien también se refiere como su hija.

“En todas las ocasiones que él vino visitó a mis hijos y estuvo presente mi hija Yenifer Paredes; ellos compartían juntos y en algunas oportunidades le enseñaba a mi hijo mayor, quien está preparándose (para la universidad)”, se lee en la declaración a la que accedió Perú21.

Declaración testimonial de Lilia Paredes ante la Fiscalía del 8 de julio.

La investigación, ahora en manos del equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto, apunta a establecer si Espino aprovechó su cercanía con la menor de las Paredes Navarro para acceder a millonarios contratos.

En setiembre del 2021, ya con tres asistencias a Palacio, la compañía del ingeniero de 31 años se adjudicó la construcción de un colegio en Cajatambo, provincia de Lima, valorizada en más de S/3 millones.

En esa línea, Lilia Paredes sacó cuerpo de lo hecho por su familiar e insistió: “Yo solo autoricé las visitas y él (Hugo Espino) ha venido cinco veces a Palacio”, insistió.

De acuerdo al registro de visitas de la Presidencia, Espino Lucana acudió en cinco oportunidades, pero solo en dos de ellas –en las citas del 31 de agosto y del 3 de setiembre– se precisa que la anfitriona es la menor de los Paredes Navarro.

Su primer ingreso, el 8 de agosto, se consigna como “reunión con la primera dama” y hay otros dos –del 6 y 18 de octubre– en los que se señala que Espino sostendría una “reunión de trabajo”.

Sobre esas visitas, Paredes se limitó a decir que “no (me) he reunido con el señor Espino Lucana” y agregó que no sabía que este tenía una empresa. “Yo solo autoricé que ingrese, pero no sé los motivos”, respondió en otro momento.

Según la cónyuge de Castillo, su hermana vivió en casa de Pizarro “hasta agosto o setiembre (del 2021)”, pero no de forma permanente.

Además, dijo que Yenifer vive en Cajamarca y que debido a la investigación que se le abrió “llegará a Lima”. En esa fecha 8 de julio, la primera dama indicó que la última vez que se comunicó con su hermana fue “el último lunes”, en alusión al lunes 4 de julio.

Visitas fantasma

Una revelación hecha por Lilia Paredes que no puede pasar desapercibida es que recibe visitas en Palacio que no son registradas.

El fiscal Peña le preguntó si hay visitas “de carácter personal” y si quedan en algún cuaderno, a lo que respondió: “No, hay una puerta adicional que es netamente para ingreso de mi familia, y por allí me visita mi familia o algunos conocidos, no existiendo registro de dichas visitas”.

¿Se habrá referido a la puerta que mira a la alameda Chabuca Granda, por donde ingresaban vehículos vinculados a Fermín Silva, dueño de Clínica La Luz? ¿Quiénes son esos “conocidos” a los que hace referencia?

Para el secretario general de Transparencia, Iván Lanegra, “las personas que no son del círculo íntimo del presidente deben registrarse”.

“Lo que se deja entrever es que en Palacio hay un régimen especial para la primera dama. ¿Cualquier persona puede ingresar a Palacio entonces? Siempre se deben registrar los ingresos porque es la política de transparencia”, explicó Lanegra.

Yenifer Paredes lleva más de dos semanas sin aparecer públicamente, su paradero es desconocido. ¿Afrontará a la justicia o huirá como los prófugos Juan Silva y Bruno Pacheco que este Gobierno no encuentra?

Tenga en cuenta

-Yenifer Paredes fue citada a un interrogatorio para hoy a las 10:00 a.m. por el fiscal Hans Aguirre, miembro del equipo especial que encabeza la fiscal Barreto. Para las 8:00 a.m. fue convocado Hugo Espino.

-Lilia Paredes dijo que conoció a Espino en enero del 2021 cuando él trabajaba en la Municipalidad de Anguía. El gerente de JJM Espino contó, por su lado, que Yenifer Paredes trabajaba para su compañía.

