El flamante ministro del Interior, Walter Ortiz Acosta, afronta una acusación fiscal por colusión y negociación incompatible por el presunto direccionamiento de contratos cuando era jefe de la Dirección de Pensiones de la Policía, en 2015. Es decir, está ad portas a un juicio.

Según el requerimiento acusatorio, al que accedió Perú21, Ortiz se “concertó” con los directores de las oficinas de Logística y Abastecimiento para beneficiar a la compañía Termil Cáncer EIRL, cuyo dueño es Porfirio Sierralta Bolaños, con tres licitaciones directas para elaborar planillas de pago a pensionistas.

Lo que advirtió la Segunda Fiscalía Anticorrupción es que la Dirección de Pensiones avaló el fraccionamiento en tres contrataciones cuando pudo tratarse solo de una.

De esa forma, la compañía Termil Cáncer fue elegida para realizar tres consultarías: una sobre codificación de pensionistas sobrevivientes, otra sobre planillas de pensionistas y la tercera sobre actualización y gerencia de planillas.

Por cada una, la PNP desembolsó S/39,950, S/130,000 y S/30,900. En total, se gastaron S/200,850. El Ministerio Público observó que, según el artículo 19 de la Ley de Contrataciones del Estado, “no correspondía realizar dicha fragmentación por comprender estos procesos a tres servicios con características similares”.

Y eso no es todo, de acuerdo a la investigación, la empresa no cumplió con concluir los servicios.

“Los funcionarios (de la Dirección de Pensiones) concertaron con el proveedor a efectos de que no se realicen los servicios prestados, toda vez que, los sistemas detallados en los servicios no se encuentran instalados e implementados; así como la empresa no ha brindado las capacitaciones al personal de la entidad”, se lee en la acusación.

La Fiscalía pide al Poder Judicial imponer al hoy titular del Interior 5 años y 4 meses de prisión efectiva y ordenar su inhabilitación para ocupar cargos públicos. Así es como empieza el gabinete Adrianzén.

Tenga en cuenta

-Perú21 se contactó con Luz Candiotti, abogada de Walter Ortiz, quien señaló que su patrocinado comunicó de este proceso penal a la PCM.

-”Pediré el sobreseimiento del proceso porque mi defendido no tiene ninguna responsabilidad”, comentó Candiotti.

