Asesor de Vladimiro Montesinos: “Él es un socialdemócrata, sería (un candidato) de centro”

A la Base Naval, el lugar donde está recluido Vladimiro Montesinos, solo puede entrar un grupo reducido de personas para visitar al exjefe del otrora temido Servicio Nacional de Inteligencia (SIN). Los familiares que van a verlo son pocos: sus hermanas, sus hijas y su cuñado, quien a veces llega con los abogados.

El equipo legal está conformado por cerca de cuatro personas, tres de ellas se encargan de analizar los varios procesos legales. Sin embargo, de ese grupo, hay una que cumple un rol más amical. Ese es Julio Carrión, un abogado que tuvo entre sus clientes a un selecto pero variado grupo de políticos: Kenji Fujimori, Virgilio Acuña, Betsy Chávez. Ahora, como él mismo se autodenomina, es “asesor principal de Vladimiro Montesinos Torres”.

Teniendo en cuenta las diferencias ideológicas, ¿a Vladimiro Montesinos no le molesta mandarle una carta a un asesor que llevó a Pedro Castillo al poder?

Mauro Gonzales, al igual que Montesinos, es socialdemócrata. Es un hombre provinciano, formado en la Universidad Mayor de San Marcos, con una fuerte trascendencia de interiorización de nuestro país. (...) Yo creo que en política moderna no existe una diferenciación entre una derecha y una izquierda. Mire usted a la actual presidenta, la señora Boluarte, que empezó con ideas de izquierda y ahora cogobierna con Keiko Fujimori y César Acuña.

Entonces, ¿dónde se ubicaría Montesinos ideológicamente en una posible elección?

En mi opinión Montesinos es un gran centro, no sé si a la izquierda o derecha, pero sé que es un hombre de centro. Él ya gobernó con Alberto Fujimori en una posición que muchos denominaron de derecha, pero yo considero que tuvieron mucha conciencia social. Fujimori llegó a los pueblos más pequeños y pudo llegar ahí sin ningún problema.

¿Montesinos tiene la capacidad física para volver a esos lugares como candidato?

Yo creo que sí. Él es arequipeño y tiene un conocimiento natural de la zona. Además, está muy fuerte físicamente. Si usted lo ve, parece un hombre de 60 años, no parece un hombre de 78 años.

¿Cuál sería su principal propuesta de campaña?

En el año 2017 predijo el escenario que estamos viviendo actualmente, me refiero a la migración descontrolada de venezolanos. Él dijo que este es el plan uno de lo que pronto será una especie de propios carteles venezolanos fundados en Perú.

Interpreto que el tema de seguridad sería su principal tema en una posible campaña.

Yo creo que su interpretación es válida. Él me lo ha dicho y dice que, así como sigue sin control del Estado, sin educación y sin desarrollo social, el Perú se puede convertir en un Estado gobernado por organizaciones criminales extranjeras.

¿En qué procesos es usted su abogado?

No, yo me considero su principal asesor. Él tiene un equipo de abogados abocados a los procesos. A mí me consulta sobre beneficios penitenciarios. Hablamos de política porque, a mi parecer, la política incluye su libertad porque, para mí, Vladimiro Montesinos es un preso político. Un posible plan de campaña no es tema que aborde con él.

¿Cuándo saldría libre?

Montesinos debe estar saliendo libre en junio del próximo año sí o sí.

Entonces, no llega a la campaña porque la primera vuelta sería en los primeros meses de 2026.

Estimado, efectivamente lo que yo le comenté es de acuerdo a su pregunta de cuándo saldría el doctor Montesinos. Le reitero que la campaña no la veo yo.

¿Montesinos ordenó a sus simpatizantes crear la cuenta en TikTok?

Le respondo de esta manera: usted no ha recibido ninguna comunicación de Vladimiro Montesinos negando o prohibiendo que se haga, ¿no es cierto? Pues no, ahí tiene su respuesta.



