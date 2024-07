Vladimir Cerrón lleva 291 días prófugo.

Vladimir Cerrón ahora no tiene quien lo persiga de verdad. Lo tuvo hasta hace unos meses después de un frustrado operativo a orillas del mar, pero la infidencia siempre lo mantuvo a buen recaudo. El soplo poco a poco se va develando. Ya lo dijo el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) Roger Arista al programa Panorama: “Cerrón a través de congresistas llegaba a Enrique Vilchez, secretario del despacho presidencial, para presionar que no se le busque”. El exdirector general de la Policía Jorge Angulo también ha ratificado ayer esta versión: “Hay un poder paralelo interesado en no capturarlo”.

Vísperas al año nuevo 2024 el prófugo dueño del lápiz estuvo escondido en un fundo en la ciudad de Chincha, pero su plan era trasladarse a un condominio de playa en el distrito de Asia. Para evitar ser descubierto, en el traslado, refiere un agente que participó de uno de los operativos que se montó para su captura, Vladimir Cerrón utilizó una moto. Esta era manejada por uno de sus guardias que formaba parte del último anillo de seguridad del más buscado. El domingo 31 de diciembre, inteligencia se camufló a lo largo de la Panamericana norte y en el peaje de Chincha, pero no fue —y así lo confirmaron semanas después— hasta la hora del relevo de agentes que la moto que trasladaba a Cerrón pasó sin ningún problema, con la precisión exacta del tiempo muerto de la Policía.





ASIA, LA PLAYA

Cerrón se estableció en Asia, entre los condominios de playa Asia Azul, Mikonos y Mallorca. Esto se supo gracias a un seguimiento paciente que la Policía realizó al primer nivel de seguridad del dueño del lápiz integrado —según las fuentes— por extranjeros de nacionalidad cubana. El otro nivel de seguridad, un poco menos estratégico, pero más de choque, lo integran los motorizados que lo transportaron desde Chincha y que responderían a congresistas de la República comprometidos con la clandestinidad del prófugo.

Cuando la Policía llegó al condominio Mikonos —la noche del 16 de enero pasado— Cerrón sudó frío, culpó a algunas de las personas que estaban cerca a él de la infidencia de su paradero, pero tuvo unos minutos —mientras la puerta del condominio se abría para el ingreso de la fuerza pública— para irse a la aledaña residencial de playa llamada Mallorca.

Después del operativo en Asia, el exjefe de la DINI Roger Arista fue destituido del cargo. Días después fue destituido el jefe PNP Jorge Angulo.

Ayer, el general Angulo reveló que Cerrón regresó a Chincha ocultándose de pueblo en pueblo. Semanas después volvió a Huancayo en donde se le vio por última vez, pero solo de lejos. Hoy, dicen las fuentes, su paradero no es tan incierto como lo aseguran desde el Ministerio del Interior, solo basta con agitar el sur.





OTRA PRISIÓN

Anoche, el Poder Judicial informó que se impuso una nueva prisión preventiva (12 meses) contra Vladimir Cerrón. Esta vez por el caso Antalsis en donde el dueño del lápiz y compañía se aprovecharon del Estado para beneficiarse con 26 millones de soles gracias obras públicas manchadas por la corrupción.





TENGA EN CUENTA

En el caso Antalsis, Cerrón es acusado de asociación ilícita para delinquir y colusión.

En esta trama de corrupción también es acusado Martín Belaunde Lossio, otrora operador del Partido Nacionalista.





