La periodista colombiana Natalia Herrera hace una radiografía del Tren de Aragua. En entrevista con Perú21.TV, detalla el despliegue de esta banda en su país y cómo se la debe enfrentar.

Usted llega a establecer la ruta del Tren de Aragua, incluso menciona cómo llegan a Lima algunas chicas que son captadas, ¿pero cuándo aparece en Colombia el primer registro de la organización criminal?

Lo que nosotros logramos encontrar es que el Tren de Aragua se ha extendido en toda Latinoamérica a costa de uno de los delitos más atroces, que es la explotación sexual de mujeres y niñas, especialmente venezolanas migrantes, a quienes -por las condiciones de su país- les ha tocado salir de su territorio. Encontramos audios interceptados a esta megabanda, así como importantes testimonios de mujeres migrantes víctimas de trata, declaraciones de funcionarios en Colombia, Venezuela, Chile y Perú que también hacen parte de esta investigación; lo que vimos es que Colombia es hoy uno de sus centros de operaciones y lo que está pasando en Perú es un espejo.

¿Cómo así lograron establecer y hacer contacto con estas mujeres víctimas que aparecen en los reportajes?

Ellas, por supuesto, ya no están en situación de explotación sexual, lograron en algunos casos escapar, en otros fueron rescatadas en operativos de la policía, y no en Colombia sino en Chile y Perú. Logramos acceder a ellas en condiciones seguras, respetando su identidad (...) la investigación aterriza el delito de explotación sexual como uno de los delitos en donde tienen mayor interés esta banda (…) aquí hay otro tipo de coerciones psicológicas, otro tipo de condiciones estructurales como la desigualdad, la pobreza, las condiciones tan vulnerables en que están migrando estas niñas y mujeres; pero las autoridades no están investigando de manera activa el delito de explotación sexual de las mujeres que migran.

El Tren del Aragua se ha expandido a casi toda Sudamérica, ¿Cómo cree que se la pueda detener?

Se necesita ver los delitos de manera compleja, si se sigue investigando a la banda de manera desarticulada y no regional, no va a ser tan efectivo (...) los países tienen que fortalecer sus mecanismos de cooperación para investigar al Tren de Aragua porque de nada sirve que se investigue solo en Perú; nosotros le hicimos seguimiento en Perú al jefe de esa estructura de explotación sexual, operaba en Lima desde Bogotá, tenía 200 tarjetas SIM para celular y así se comunicaban con Perú y con Chile. Hay que articular las investigaciones, especialmente en Venezuela, Colombia Perú, Ecuador y Chile, que son los cinco países en donde esta banda transnacional está teniendo una fuerte influencia.