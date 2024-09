Sullana con la justicia a su suerte

Ana Yarlequé murió en brazos de su hermano Édgar.

Era la menor de 6 hijos y estaba cumpliendo uno de sus sueños: trabajar como topógrafa para pronto convertirse en ingeniera.

Llevaba solo 5 meses haciendo sus prácticas en una obra de pistas y veredas de un asentamiento humano en su ciudad natal, Sullana. Allí, donde la fe de los pobladores ha sucumbido por la ola de violencia que viven desde hace meses, la joven de 24 años fue asesinada por sicarios.

A las 11 a.m., a plena luz del día, dos sujetos dedicados al cobro de cupos y la extorsión en obras de construcción le dispararon a quemarropa y huyeron. Hasta la fecha, no se conoce de la captura de sus asesinos. Este diario identificó que en la zona no había ni siquiera cámaras de seguridad funcionando que ahora, durante las pesquisas, ayuden al trabajo policial.

Imagen Tierra de nadie. Arriba, una fotografía de la joven topógrafa Ana Yarlequé, asesinada el viernes pasado.

Como Yarlequé, otros dos ingenieros del rubro construcción fueron asesinados en Sullana solo horas antes. Lo cierto es que la inseguridad en la provincia norteña ha llegado al pico del hartazgo.

Hace exactamente un año atrás, Perú21 advirtió sobre la falta de estrategia, inteligencia y poca atención a lo que acontecía en el norte por parte del Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Pero parece que el tiempo poco hizo para que se tomaran acciones que mitigaran la delincuencia.

En pleno estado de emergencia, el cual hoy ha quedado solo en el recuerdo, septiembre fue el mes más sangriento del 2023 para Sullana. Fueron poco más de 350 denuncias de extorsión las que se registraron al cierre del año. En lo que va del 2024, se han superado los 100 asesinatos. “Todos esos crímenes están relacionados con la lucha por el control de obras públicas en la región”, aseguró una fuente policial de la provincia.

No sorprende, entonces, que solo un día antes Boluarte se presentara en Sullana para inaugurar un colegio y sea recibida con gritos de reclamo y piedras. Tampoco llama la atención que sea esa misma población la que haya comenzado a tomar la justicia por sus propias manos.

Y es que los sullanenses capturaron y lincharon a un delincuente que le arrebató el celular a una joven. No solo eso, sino que prendieron fuego a la mototaxi en la que el hampón se movilizaba. Según los vecinos, fue una forma de enviar un mensaje claro contra la delincuencia que aqueja día a día a Sullana.

“Me agarraron porque me vieron en la moto”, se escucha a Carlos Aldair Girón Becerra, de 23 años, decirle a un policía. Incluso con sangre en el rostro y su ropa, no aceptó haber participado en el hecho. Girón estaba libre en las calles, pese a sus antecedentes por robo agravado.

Frente a los úlimos asesinatos, la solución del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, es la remoción de todos los policías de Sullana. Además, su cartera dispuso que 50 agentes del grupo Grecco se trasladaran a la provincia.

El general PNP Manuel Wuilmer Farías Zapata, jefe de la Región Policial de Piura, declaró que durante los primeros cinco días de la llegada del grupo Grecco a la ciudad de Sullana, se han realizado 40 operativos. Un total de 85 personas y cuatro menores de edad implicados en actos ilícitos han sido capturados en ese tiempo.

Farías felicitó a la población por reaccionar y salir a la calle a pedir justicia. “Nosotros como Policía Nacional estamos dando la talla. Siempre se ha dicho que la Policía es la salvadora, pero no podemos hacer varias cosas si no estamos involucrados todos los autores de justicia”, aseguró.

El Colegio de Ingenieros de Piura también se pronunció en un comunicado en el que exigían mayor seguridad para los ingenieros y profesionales que trabajan en la ejecución de obras, y que vienen siendo el blanco de los sicarios para cobrar cupos.

“Los últimos hechos han desnudado totalmente el problema de inseguridad ciudadana en que actualmente vivimos, especialmente en el rubro de construcción, debido a los problemas de enfrentamientos entre bandas criminales que cobran cupos a los empresarios constructores y amenazan la vida de los trabajadores”, se lee en el documento difundido en sus redes.

MILLONES DEL MUNICIPIO

El actual alcalde provincial de Sullana, Marlem Mogollón, denunció hace un año ser él mismo una víctima de extorsión.

Como parte de su estrategia para frenar la delincuencia bajo su gestión, acaba de ser aprobado el tercer entregable de un proyecto que busca modernizar todo el sistema de seguridad que tiene la provincia norteña.

La obra, denominada “Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana local en la Municipalidad Provincial de Sullana”, significará un costo al municipio de S/25’778,000.

Según se lee en la documentación, la cifra incluye la adquisición de un nuevo sistema de videovigilancia y camionetas 4x4.

Cabe mencionar que Mogollón es actualmente investigado por colusión simple junto con otros exfuncionarios por la Fiscalía Anticorrupción. Esto, porque habría favorecido a un consorcio en una obra valorizada en más de 6 millones de soles, a pesar de que otro postor había ofrecido una propuesta económica menor.

