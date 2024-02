En un operativo policial contra el narcotráfico desplegado en Colombia, hace poco más de año y medio, cayó en Ipiales, una ciudad fronteriza con Ecuador, un hombre que había fugado del Perú en 2015. Su nombre era Edison José Ruiz Martínez, uno de los procesados por tráfico de drogas que liberó el Colegiado E de la Sala Penal Nacional que presidía la jueza Enma Benavides Vargas.

La diligencia de ese 17 de mayo de 2022, en la que Ruiz fue capturado, no fue aislada. Se trató de la respuesta de las autoridades colombianas para dar con el paradero de los asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Edison Ruiz fue detenido en Ipiales, en la región colombiana de Nariño.

Pecci investigaba a organizaciones criminales que traficaban drogas en su país y que tenían ramificaciones en Brasil y Colombia.

Precisamente, mientras disfrutaba de su luna de miel en las playas caribeñas de Cartagena, el fiscal Pecci fue sorprendido por dos sujetos que llegaron en una lancha y le dispararon ferozmente. El crimen fue de impacto internacional.

Ruiz Martínez estaba relacionado con esa mafia. Hace 12 años, en Perú quedó establecido que este se dedicaba al narcotráfico. La Policía Nacional le había hecho un minucioso seguimiento para constatar ello y en 2012 logró capturarlo.

Pero, para el tribunal integrado por Enma Benavides, María Luisa Apaza y Lorenzo Ilave, las evidencias presentadas por el Ministerio Público no fueron suficientes para mantenerlo en prisión.

La jueza y las coimas

De acuerdo con el Ministerio Público, Edison Ruiz pagó una exorbitante coima a los magistrados del Colegiado E para conseguir su libertad.

Según la investigación, los abogados Walter Mendoza Pérez y Ana Vásquez Aliaga se acercaron en varias ocasiones al penal Ancón I, durante 2014, para ofrecer a procesados por tráfico ilícito de drogas la excarcelación a cambio de montos que oscilaban entre los US$100 mil y US$150 mil.

Resolución judicial que consigna pago de coimas de Edison Ruiz a Enma Benavides y jueces del Colegiado E.

Cuatro reos declararon a la Fiscalía que Mendoza y Vásquez garantizaban que la jueza Enma Benavides los excarcelaría si abonaban el dinero.

Uno de los declarantes fue Percy Matos Sandoval, quien relató que fue Ruiz el que le presentó a Ana Vásquez para que pudiera coordinar su salida del penal.

Para sustentar su relato, Matos indicó que fue detenido junto a Ruiz Martínez por los mismos hechos, pero que este fue liberado tras hacer el pago de soborno.

“(Percy Matos) refirió que un colombiano, quien estaba preso junto con él, le presentó a la abogada Ana Vásquez Aliaga y tal procesado se encuentra en libertad. Asimismo, que la juez Benavides Vargas y la sala que presidía le dio comparecencia al no habido José Ruiz Martínez, de nacionalidad colombiana, quien había apelado la decisión dada por el juez del Primer Juzgado Penal Nacional, Rafael Martínez Vargas, quien le había negado la comparecencia”, se lee en el testimonio al que accedió Perú21.

La manifestación más contundente es la de Hilario Rosales Sánchez, cuya declaración dio inicio a este caso de corrupción en 2018.

Oficio enviado a la Fiscalía de Colombia para tramitar ubicación de Edison Ruiz .

Rosales menciona como beneficiado por el Colegiado E a Edison Ruiz, y señala que Roberto Carlos Gómez Herrera, alias ‘Huevo’, fue favorecido por el juez Rafael Martínez Vargas. Gómez y Ruiz fueron capturados en 2012 por el traslado de la cocaína.

Según el testigo, “ningún cabecilla del narcotráfico internacional estaba preso” porque solo ellos manejaban altos recursos económicos que les permitían cubrir las coimas.

“Aclaro que son cien mil a un millón de dólares los que pedía, (y los pagos) se realizaban a través de los abogados. A mí me dijo el abogado que mi familiar podría entregarlo en un restaurante, en un sobre manila si es que desconfiaba”, expresó.

El paradero de Edison Ruiz era desconocido cuando se inició la investigación contra Enma Benavides y el resto de integrantes del Colegiado E.

La fiscal suprema Bersabeth Revilla intentó ubicarlo para tomar su declaración y así confirme si la jueza huancavelicana le pidió coimas para liberarlo. En 2022 dirigió cartas rogatorias, a través de Cooperación Internacional, a la Fiscalía de Colombia.

Esa solicitud se corrobora con el oficio enviado, en mayo de 2023, por el entonces jefe de Cooperación Internacional de la Fiscalía, Alfredo Rebaza, a su símil colombiana Tatiana García. En ese documento le pide aclarar las razones de la demora para acceder al pedido.

Sin embargo, Revilla no consiguió concretar nada porque, en julio de 2022, la entonces titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, la defenestró de su puesto. La fiscal Benavides impidió que Revilla siguiera el proceso contra su hermana mayor.

No quiso interrogatorios

La ahora exfiscal Bersabeth Revilla también quiso tomar la declaración de Roberto Gómez Herrera, alias ‘Huevo’. Gómez está detenido en Brasil pues fue capturado en ese país por las mismas actividades ilegales que realizó en Perú: narcotráfico.

Los escritos que cursó Revilla al Brasil en 2022 fueron respondidos recién en 2023 —como consta en los oficios a los que accedió Perú21—, cuando su lugar ya era ocupado por el aliado de Patricia Benavides, el fiscal Uriel Terán.

Respuesta de las autoridades de Brasil para encaminar interrogatorio a Roberto Gómez Herrera, alias 'Huevo'.

Pero eso no es lo peor. Las comunicaciones entre las autoridades empezaron luego de que Terán pidiera al juez Juan Carlos Checkley el archivamiento del proceso contra la hermana de su jefa.

En otras palabras, el fiscal Terán no esperó a que las coordinaciones con Brasil y Colombia prosperaran y prefirió no tomar la manifestación de testigos directos del caso. En su lugar, le dijo al juez Checkley que no había evidencias del pago de coimas.

Con la asunción de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación, el fiscal supremo Alcides Chinchay asumió esta investigación. El mes pasado, el magistrado rechazó el archivamiento y otorgó cinco meses más de indagación suplementaria.

En ese plazo, Chinchay deberá requerir el levantamiento del secreto bancario de Benavides y, entre otras diligencias, buscar la declaración de Gómez Herrera.

El abogado de este último, Gustavo Jorge, señaló a este diario que aún no han sido notificados con la posibilidad del interrogatorio, aunque indicó que, si eso sucede, “lo más probable” es que su patrocinado acceda a brindar su testimonio.

Perú21 consultó al fiscal Terán por qué no insistió con la diligencia en Brasil. Este se limitó a responder por chat que eso “no era cierto” y que “no especulen” sobre ese trámite.

Asimismo, se contactó a la jueza Enma Benavides para consultarle sobre la captura de Edison Ruiz, otro procesado por narcotráfico que liberó. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En esta nueva etapa del proceso, el principal obstáculo del fiscal Chinchay no será la falta de pruebas, sino el tiempo limitado que tiene para obtenerlas.

