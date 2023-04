Las comunicaciones que realizó Flumencio Jayo Díaz, el ‘camarada Jorge’ –detenido y acusado por el atentado terrorista en la calle Tarata, en Miraflores (1992)– entre el 21 y el 27 de marzo último, evidencian que mantuvo un estrecho vínculo con la también senderista Rocío Leandro Melgar, alias ‘camarada Cusi’. Pero también con el abogado de esta: Juan Francisco Tulich Morales, quien fue sentenciado en julio de 1993 por el asesinato del dirigente sindical de construcción civil Pedro Huilca.

Perú21 accedió a una serie de documentos de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional que muestran un total de 57 llamadas en tan solo 7 días que realizó Flumencio Jayo. Las comunicaciones, en su mayoría, fueron hechas antes de que el senderista fuera capturado en Huamanga, Ayacucho, el pasado 25 de marzo.

“Las (llamadas) más duraderas corresponden a personas identificadas como Juan Francisco Tulich Morales (excarcelado de la OT-SL), actualmente abogado de Rocío Leandro ”, indica un informe de Inteligencia.

CONEXIÓN. Se ha comprobado que hubo comunicación entre la ‘camarada Cusi’ y el ‘camarada Jorge’. (Foto: Dircote)

Fue el 24 de marzo el día de mayor flujo de comunicaciones entre Flumencio Jayo y Juan Tulich, quien de acuerdo a la Dircote era el ‘camarada David’ y fue encargado de hacer el reglaje a Huilca.

En el caso de Huilca también estuvo implicada su actual patrocinada, Rocío Leandro, “quien se encargó de seleccionar el contingente que cometió el crimen”, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Chats con Cusi

Este diario también accedió a unas conversaciones vía WhatsApp realizadas por Flumencio Jayo y Rocío Leandro entre el 2 y 3 de marzo de 2022. En los chats se lee a la ‘camarada Cusi’ invitar a Jayo a diversos eventos en Ayacucho.

Uno de ellos fue un conversatorio titulado “Mujeres del pueblo por una Nueva Constitución”, asimismo a una asamblea que tenía en agenda discutir la “Situación nacional y problemáticas específicas de las bases” y “Plan y perspectiva de lucha”.

El coronel de la Dircote, Max Anhuamán, ya había adelantado a Perú21, en su edición del 30 de marzo, que las autoridades tenían pruebas de las comunicaciones entre los senderistas Leandro y Tulich, sindicados de pertenecer a la Nueva Fracción Roja, una organización derivada de Sendero Luminoso.

Llamadas entre el camarada Jorge y Juan Tulich Morales en marzo último. (Foto: Perú21)

Para el ex-GEIN, José Luis Gil, las comunicaciones de Flumencio con Leandro y Tulich confirman que la red subversiva se encuentra vigente.

“Las coordinaciones continúan, para ellos el partido no ha muerto, la ideología no ha muerto, la organización no ha cambiado; no podemos hablar de una nueva organización ni otra organización sino es el mismo Sendero Luminoso reeditado en tiempos de democracia”, mencionó a este diario.

A su turno, Pedro Yaranga, especialista en temas de seguridad integral, comentó que Flumencio Jayo era parte de la Nueva Fracción Roja y tenía por encargo “realizar trabajos de avanzada en Ayacucho”.

“Por eso es que se habría ubicado en esta región y de ahí vienen las coordinaciones con ‘Cusi’, quien fue presidenta del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa)”, agregó a este medio.

Para ambos, las detenciones de Flumencio Jayo y Rocío Leandro no debilitarán a la Nueva Fracción Roja –la nueva piel de Sendero Luminoso– debido a que están enquistados en organizaciones de fachada a lo largo del país.

“No es una red nueva ni limitada la que está operando. Tiene bases a nivel nacional, han promovido desde las sombras las marchas, las violencias y las muertes”, apuntó Gil.

“Por mucho tiempo se dejó de lado las investigaciones a los grupos de fachada del Movadef, ellos han tenido tiempo para reorganizarse y trabajar en diferentes frentes. Es probable que existan otros frentes trabajando en el mismo objetivo”, matizó Yaranga.

Tenga en cuenta

- Ayer, el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra la senderista Martha Huatay por el Caso Tarata. Huatay habría recibido la orden del Comité Central de SL para realizar el atentado con coche bomba.

- Rocío Leandro cumple 18 meses de prisión preventiva por el delito de afiliación a organización terrorista.

- Flumencio Jayo se comunicó con su hermana Libia, quien firmó los planillones del Movadef para que se convierta en partido político.