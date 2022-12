Las movilizaciones violentas en la capital y en diferentes zonas del país que exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales y la instalación de una Asamblea Constituyente tendrían una mano siniestra que mece la cuna. Desde las sombras, dirigentes y afiliados al Movadef –el brazo político de Sendero Luminoso– azuzan a la población para que tome las calles y reine la anarquía en el país.

Pero no solo están detrás del caos. También vienen participando activamente en las marchas, según fuentes de la Policía, que alertan que se ha detectado y registrado (con fotos y videos) a cinco activistas del Movadef participando en las recientes movilizaciones realizadas en la plaza San Martín y frente a la sede del Congreso de la República, en el Cercado de Lima.

Se trata de Marco Antonio Quispe Crispin, Hilda Luz Chulluncuy Madueño, Jorge del Carmen Chero Herrera, Omar Cristopher Barrientos Gómez y Javier Melgarejo Mallma. En las imágenes, captadas por la Policía y a las que tuvo acceso este diario, se aprecia a prosenderistas y excarcelados por terrorismo utilizar banderas, megáfonos y pancartas alusivas al cierre del Congreso y por una nueva Constitución. Algunos, incluso, piden reponer a Castillo.

Uno de los que azuzan desde sus redes sociales es Milton Douglas Silva Dávalos, quien fue sentenciado por dirigir atentados terroristas y encabezar la célula de dirección del Departamento de Defensa Socorro Popular de Sendero Luminoso, aparato encargado de la defensa legal de los senderistas detenidos. Tras su excarcelación, se alineó al Movadef y estuvo detenido por el caso Perseo.

En Facebook, Silva afirma que existe una “crisis general de la sociedad peruana” y que “la ultraderecha más rancia y retrógrada ha dado un golpe de Estado para asentarse en el gobierno y controlar directamente las instituciones del Estado”.

“¿Qué debemos hacer? Debemos luchar y marchar junto a nuestro pueblo en contra del golpe de la ultraderecha (...). Además, es justo y necesario pedir la libertad de Pedro Castillo”, escribió Silva, quien es señalado por la Policía como un “importante personaje” dentro de la estructura de Sendero Luminoso. Este sujeto borró su post, pero los agentes de la PNP ya lo tenían copiado.

Otro oscuro estratega desde la sombra que incita a la población es Alfredo Crespo, abogado del extinto genocida Abimael Guzmán.

Mediante publicaciones en Facebook, Crespo ataca al Parlamento por aprobar la vacancia de Castillo y permitir la sucesión constitucional de Dina Boluarte en la Presidencia. “¡Condenamos y rechazamos el golpe de Estado perpetrado por la corrupta ultraderecha!”, manifestó el abogado y demandó cerrar el Congreso y convocar a unas elecciones generales.

“¡Por la convocatoria a (una) Asamblea Constituyente, ya! ¡Solidaridad con Pedro Castillo, exigimos su libertad! ¡Siempre junto al pueblo, apoyamos sus luchas!”, expresó.

El 9 de diciembre, en un documento reservado de la Policía, al que tuvo acceso Perú21, se dio cuenta de la difusión del Movadef de un mensaje en sus redes sociales: “¡Elecciones para Asamblea Constituyente que redacte una Nueva Constitución con y para el pueblo!”.

Los excarcelados y afiliados del Movadef que fueron detectados por la Policía en marchas contra el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte son: Marco Quispe Crispin, Hilda Chulluncuy Madueño, Javier Melgarejo Mallma, Omar Barrientos Gómez y Jorge del Carmen Chero Herrera (de izquierda a derecha).

Promueven disturbios

Para el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, las facciones afines a Sendero Luminoso que se vieron cómodos en el gobierno de Pedro Castillo están detrás de las marchas violentas en contra del Ejecutivo y Legislativo.

“Sin duda, hay senderistas de la facción de Abimael Guzmán que están promoviendo disturbios y provocando violencia. Ellos han estado en el gobierno con Pedro Castillo, que era parte de su grupo; entonces, ahora están realizando estas manifestaciones para intentar presionar para que saquen a este delincuente de la cárcel y también para tratar de generar caos y tumbar a Dina Boluarte”, aseveró a Perú21.

En la misma línea, Pedro Yaranga, especialista en seguridad integral, destacó que los agitadores se están aprovechando de la baja aprobación del Congreso para crear la falsa narrativa de que se “fabricó” la vacancia de Castillo.

“Están aprovechando este agitado contexto para movilizar todos los organismos de fachada; entre esos está jugando un papel importante la Fenatep. Incluso, la Fenatep está convocando abiertamente a una medida de lucha, cuando en la práctica Fenatep es Conare (facción magisterial vinculada al Movadef)”, mencionó.

Entre las decenas de personas que acampan en el exterior de la Diroes –en la que Pedro Castillo viene cumpliendo siete días de detención preliminar– se identificó a Mery Coila, exsecretaria general del Movadef en Tacna que fue designada, en enero pasado, miembro del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Tacna. “¡Por la libertad del presidente Pedro Castillo, encarcelado ilegalmente! ¡Asamblea Constituyente para nueva Constitución!”, publicó Coila.

Rospigliosi refirió que las marchas responden a intereses políticos de manifestantes que, en su mayoría, fueron favorecidos en el gobierno del profesor. “Están en contra de Boluarte porque han estado en el gobierno de Castillo, acuérdate que tenían a los prefectos del Movadef y de Sendero Luminoso; no quieren perder lo que habían ocupado en el Estado con el propio Castillo, ellos van a provocar actos de violencia. Si este gobierno no empieza a ponerse firme hoy día mismo, no va a durar mucho”, aseguró.

A su turno, José Baella, exjefe de la Dircote, apuntó que Dina Boluarte y su gabinete ministerial tienen que buscar las “condiciones necesarias” para controlar las manifestaciones y no se registren enfrentamientos con pérdidas de vidas. “No podemos permitir que (grupos radicales) enciendan la pradera, que eso es lo que están buscando, crear condiciones para que el pueblo peruano se enfrente contra el pueblo peruano”, anotó a Perú21.

“Grupos del Movadef, todos se están uniendo actualmente con el mismo objetivo. Para ellos, esto es una buena oportunidad que esperaban: sembrar caos. No están preparados para gobernar ni otras cosas, pero sí tienen una especialización para generar caos”, concluyó Yaranga.

Barbarie en el sur

Las primeras víctimas mortales de las protestas se registraron ayer en la ciudad de Huancabamba, provincia de Andahuaylas, en Apurímac, en una jornada marcada por la violencia y ataques por parte de los manifestantes.

El director del Hospital Sub Regional Andahuaylas, Antony Torres, informó que el paciente Romario Quispe Garfias (18) falleció por un traumatismo encefalocraneano grave, el cual fue causado aparentemente por un “objeto contundente”.

La segunda víctima fue un menor de 15 años, de iniciales D. A. Q., que recibió un proyectil con arma de fuego (PAF), de acuerdo a las primeras diligencias.

La violencia –que dejó además unos 30 heridos durante los tres días de protestas, según la Defensoría del Pueblo– se vivió desde tempranas horas de la mañana, cuando grupos de personas atacaron el aeropuerto de Andahuaylas, lo que afectó seriamente la pista de aterrizaje y equipos que son indispensables para brindar los servicios de la navegación aérea, señaló Corpac.

Los manifestantes atacaron con piedras e incendiaron la sala de transmisores. Ante ello, la Policía intentó imponer el orden público, pero dos agentes fueron secuestrados. Sin embargo, estos fueron liberados horas después.

Enfrentamientos han dejado tres heridos y un muerto, según confirmó el gobernador regional de Apurímac.

También se reportó el incendio de la comisaría de Huancabamba por parte de manifestantes que exigían la salida del gobierno de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones.

El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, afirmó que se comunicó con la primera mandataria del país a fin de devolver la paz a su región.

“Es una decisión política que ya conoce la presidenta, ella tiene que tomar decisiones. Como GORE estamos canalizando las demandas hacia el Ejecutivo. Necesitamos respuestas”, dijo a Perú21. Agregó que las clases escolares y la atención en las instituciones estatales estarán suspendidas hasta que la violencia cese.

En tanto, una adolescente que fue herida en Andahuaylas será trasladada por la Fundación Romero para que sea tratada en el Instituto Nacional de Oftalmología (INO).

Piden medidas

Remigio Hernani, exministro del Interior, consideró que Boluarte debería decretar el estado de emergencia en la zona de protestas en Apurímac en aras de salvaguardar el orden social. “Las personas con tendencias radicales usan este tipo de situaciones para agitar la población y las autoridades lo saben”, refirió a este diario.

De igual manera, el exjefe de la Dircote, José Baella, subrayó que el Ejecutivo no debe esperar para adoptar medidas. “¿Qué cosa quieren? ¿Que haya 20 o 30 fallecidos para sentarse recién a la mesa y tomar medidas? El ministro del Interior debe dar las instrucciones precisas para que la Policía actúe con mucho profesionalismo para que eso no ocurra”, sostuvo.

Paro indefinido en Apurímac, en vivo | Cuándo inicia, qué se reclama y más | Cuándo inicia el paro indefinido en Apurímac, qué se reclama y más información que debes conocer, a continuación, en esta nota. (Twitter)

El titular del Mininter, César Cervantes, indicó que maneja la información de que prefectos y subprefectos incitaron a la violencia en las manifestaciones en Andahuaylas.

Hasta el cierre de edición, se realizaba un Consejo de Ministros para analizar qué medidas aplicarán “ante la actual situación del país”.

Perú21 accedió a un documento firmado por la Central Única de Rondas Campesinas de Ucayali, el 10 de diciembre, en la que convocan a una reunión para abordar al tema del “nuevo gobierno golpista”.

En el evento participó Miguel Flores Vivas, subprefecto provincial de Coronel Portillo, que manifestó “y aquí estamos todos en una sola voz, en respaldo a nuestro presidente declarándome en insurgencia nacional”.

No son los únicos

Además de los ya mencionados instigadores que están ligados a Movadef, la Policía Nacional también identificó otros integrantes de estos grupos, entre ellos, Valia Danz, joven militante de un organismo generado por Sendero Luminoso de una base perteneciente a San Marcos. A ella se le observó entregando volantes a favor de la nueva Constitución.

De igual manera, identificaron a Eliot Flores Pillaca, también de la base San Marcos, es un militante de Movadef-Fudepp que registra detenciones por realizar acciones de agitación y propaganda de la facción “Nueva fracción roja” de Sendero luminoso.

Por otra parte, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), también se unió a las filas de estos protestantes. Juan Quispe Marca y Diego Motta Villegas, ambos militantes del MRTA, participaron en las marchas a favor del cierre del Congreso.





Tenga en cuenta





La Policía detectó publicaciones en Whatsapp donde el Movadef instiga para sumarse a las movilizaciones en contra del Gobierno y del Congreso.





VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con el congresista de Alianza Para el Progreso, Roberto Chiabra, sobre los nuevos chats de Bruno Pacheco, en los que tendría injerencia en la Sunat. Bruno pacheco actualmente es investigado por la fiscalía por tener injerencia en los ascensos irregulares de las FF.AA.