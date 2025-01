Sada Goray y Darwin Espinoza: Caribe, sobres de dinero y más mentiras.

El 23 de diciembre pasado, una de las empresarias más corruptas que ha conocido el Perú en los últimos años decidió reaparecer en televisión para mentir, una vez más.

Estuvo un año en prisión porque la Fiscalía ordenó su detención en julio de 2023, luego de anular su colaboración eficaz. Lo hicieron porque le tomó el pelo a la justicia y no dijo toda la verdad sobre los delitos que cometió: sobornar a funcionarios públicos del gobierno de Pedro Castillo para beneficiar a su empresa inmobiliaria Marka Group.

Reapareció en el dominical Cuarto Poder, estaba sentada en la terraza de su bonita casa ubicada en la avenida Circunvalación del Club Golf Los Incas. Volvió a narrar, otra vez en tono de lamento, que Salatiel Marrufo, el exfuncionario del Ministerio de Vivienda, le pidió dinero para favorecer a su empresa y para pagar a congresistas y así evitar la vacancia de Pedro Castillo. Le preguntaron:

—¿En algún momento (Marrufo) le menciona la frase ‘Los Niños’?

—Sí. Me hablaba de Darwin Espinoza y otros congresistas más que no conozco.

Mintió. Sada Goray no dijo en esa entrevista que en ese mismo espacio de la casa entregó 15,500 dólares al congresista Darwin Espinoza y a la esposa de este, Bélgica Arangoitia Horna. Goray ha sido desmentida por dos personas de su confianza que han declarado ante la Fiscalía.

“Las mujeres son las que mandan”

La señora Dianita Bances es la empleada del hogar de Sada Goray. Tiene toda la confianza de la empresaria y eso queda claro en el testimonio que Bances dio ante la Fiscalía. Ahí narró, con lujo de detalles, cómo el 17 de diciembre de 2021, el chofer de Goray, Marco Antonio Lazarte Rojas, le dijo que sacara 15,500 dólares del clóset de su jefa para entregarle ese dinero a Darwin Espinoza y su esposa Bélgica. Ambos esperaban sentados en la terraza de la casa.

“Entonces me dirigí al dormitorio de la señora Sada Goray y en el interior del primer cajón del clóset, que se encuentra en la parte posterior de la cama, encontré una bolsa plástica transparente con varios billetes de cien y cincuenta dólares, y en ese momento los conté y sumé un total de 15,500 dólares.

Y tal como me indicó Marco Lazarte Rojas los separé en dos sobres manila con 10 mil y 5,500 dólares. Y en cada sobre anoté con lapicero el monto que contenía para identificarlo. Luego me dirigí a la oficina que se encuentra en la terraza de la casa y vi que la señora Sada Goray se encontraba reunida con su abogado Ítalo Alejandro Arbulú Ortega, con el congresista Darwin Espinoza Vargas y con la esposa del congresista llamada Bélgica Arangoitia Horna.

Reconocí al congresista porque diez días antes, aproximadamente, también estuvo en la casa y a Bélgica Arangoitia porque la vi por Internet, en ese momento me acerqué y le entregué a la señora Sada Goray los dos sobres con los 10 mil dólares y 5,500 dólares. La señora Sada Goray me agradeció y mencionó a modo de broma “acá las mujeres son las que mandan” y le entregó el sobre conteniendo los 10 mil dólares a la señora Bélgica Arangoitia Horna, quien recibió el sobre y lo guardó en su cartera, luego me retiré para continuar con mis labores como empleada del hogar, sin poder percatarme cuando las personas se retiraran de la casa”.

Otro testigo confirma

Otra persona que vio la entrega de dinero fue el hombre de confianza de Sada Goray, el abogado Ítalo Arbulú. Él desmiente a la corrupta empresaria y narra cómo vio a Darwin Espinoza y a su esposa Bélgica Arangoitia recibiendo el dinero en la terraza de la casa de Goray.

“Se acercó la señorita Dianita Bances, quien es trabajadora del hogar en la casa de la señora Sada Goray, y le entregó dos sobres manila que pude distinguir que contenían dinero en billetes y la señorita Dianita le indicó que cada sobre contenía una cantidad de dinero que no puedo recordar en este momento. Luego la señora Sada Goray le entregó uno de los sobres a la señora Bélgica Arangoitia, haciéndole un comentario en tono de broma, diciéndole que se lo entregaba a ella porque las mujeres administran mejor el dinero. La señora Arangoitia recibió el sobre con el dinero y lo guardó en su cartera, después el congresista Darwin Espinoza y su esposa se retiraron de la casa”.

Según lo narrado por el abogado en la declaración fiscal, el pago era para que el congresista Darwin Espinoza impulse un decreto supremo en el Ministerio de Vivienda que evite la reducción del monto del bono para acceder a vivienda social. El decreto en cuestión se firmó seis días después de esa amena reunión en la terraza de Goray, el 23 de diciembre de 2021.

Se defiende

En comunicación exclusiva con Perú21, el congresista negó su presencia en la casa de Sada Goray, con eso, también la reunión narrada por los testigos.

Según comentó el legislador, tal entrega de dinero no existió e hizo énfasis en que los únicos en declarar fueron, justamente, trabajadores de la empresaria. Aseguró, además, que no tiene el poder de sacar adelante la publicación de un decreto ministerial.

Un viaje de ensueño

Pero hay más pruebas que desmienten a Goray. Perú21 obtuvo fotografías de un viaje a Punta Cana, en República Dominicana, donde Sada Goray, Darwin Espinoza y su esposa, Bélgica Arangoitia, disfrutan del mar caribeño.

El viaje ocurrió en los últimos días de enero de 2021. Según la información fiscal, fue Goray quien financió el viaje del congresista y su esposa. La pareja partió de Lima el 27 de enero de 2022, pero no lo hicieron solos. Fueron acompañados de dos amigos más que eran pareja, Kenji Risco Urbina y Tracy Guillén Montalván. Risco Urbina es un hombre cercano a la bancada de Acción Popular.

Las fotografías muestran a Darwin Espinoza, su esposa y Sada Goray disfrutando en el mar, ayudados por chalecos salvavidas. En otras se ve al congresista posando en un catamarán, al lado su esposa Bélgica, sentada.

Otras tomas son acuáticas, se ve al congresista y su pareja sumergidos, disfrutando. Los amigos de Darwin Espinoza también se divirtieron. Kenji Risco se tomaba una selfie. Atrás de él, pareciera que Goray recién se animó a saltar al océano desde el catamarán.

Según las investigaciones, fue Goray quien costeó pasajes aéreos ida y vuelta. Además del hospedaje en el lujoso hotel cinco estrellas llamado Grand Bávaro Princess. La dueña de Marka Group llegó a tierras caribeñas desde Estados Unidos.

Pura casualidad

Darwin Espinoza confirmó a Perú21 que sí estuvo en República Dominicana junto a su esposa, el viaje fue un regalo del congresista por el cumpleaños de su cónyuge.

Kenji fue quien compró los pasajes para Espinoza, Arangoitia y para la novia del joven. El dinero gastado fue devuelto de inmediato, aseguró. En un paseo para hacer deportes acuáticos, se encontraron con Goray, pero no hubo ningún tipo de conversación trascendental, según el parlamentario.

La empresaria no costeó el viaje, explicó el legislador. Regresó con sus acompañantes a Lima el 31 de enero de 2022. Sada Goray, según las fuentes, regresó a Estados Unidos.

