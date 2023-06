El exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, contó a la Fiscalía un episodio que sucedió en la casa de la empresaria Sada Goray, en Surco, en donde esta exigió que desde el Gobierno se presionara al jefe de la Sunarp que ella misma ubicó para que agilizara la inscripción de terrenos en Chilca, al sur de Lima.

Marrufo ya había revelado que le pidió a Goray S/4 millones en coimas, que tenían como destinatario final al expresidente Pedro Castillo, para que hiciera cambios en el Fondo MiVivienda (FMV) y así se adjudicara proyectos de vivienda social.

Pero ese soborno también le dio a la dueña de Markagroup el poder de influir hasta en el Ministerio de Justicia, rubro al que está adscrita la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).

La trujillana de 45 años pidió que se nombre a Luis Longaray Chau como jefe de la Sunarp para no pasar más contratiempos con el saneamiento de 90 hectáreas de terrenos en Chilca, como le pasó con la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) a la que consiguió copar.

El 14 de febrero último, el exasesor dijo al equipo especial que lidera la fiscal Marita Barreto que en abril de 2022, semanas después del nombramiento de Longaray, acudió a la vivienda de Goray, al frente del colegio la Recoleta, para que pregunte cómo iba su trámite.

“Ella me pidió que lo llame a Luis Longaray para que le pregunte como iba el asunto de la inscripción en Sunarp de su terreno que ya había sido saneado por la SBN, con la finalidad de meterle un poco más de presión para que haga las gestiones necesarias y se inscriba el terreno más rápido, y yo le dije que, si ella lo había recomendado para que sea superintendente de Sunarp, era lógico que ella tenía más manejo sobre él”, expresó el colaborador eficaz.

No obstante, según el relato, la empresaria inmobiliaria dijo que “ya había coordinado con él (Luis Longaray)” pero quería asegurarse de que desde el Ejecutivo estaban comprometidos con sus requerimientos.

“Como yo era el que tenía las relaciones con el poder político podría meterle un poco más de presión, entonces lo llamé por teléfono a Luis Longaray y le pregunté cómo iba el expediente de inscripción del terreno de la señora Sada Goray y él me respondió que estaba avanzando el trámite de inscripción, y yo le dije que le ponga atención porque era un tema de la señora Sada Goray y él me respondió OK, que así será, esa conversación fue en presencia de Sada Goray”, especificó.

Cumplió con acuerdo

Lo dicho por Marrufo guarda relación con lo declarado por el propio Luis Longaray al Ministerio Público.

En su manifestación del 18 de enero de 2023, Longaray indicó que a inicios de abril de 2022 lo contactó Roger Gavidia, quien se había convertido en uno de los directores del FMV por disposición de Goray Chong, para proponerle encabezar la Sunarp.

“El señor Roger Gavidia me llamó y me dijo que le envíe mi curriculum porque había la posibilidad de ser nombrado como superintendente de Sunarp y yo acepté”, refirió.

Pero algo curioso sucedió tras ser designado en el puesto, el 15 de abril. El exfuncionario señaló que, días después, se le acercó el entonces secretario general del Ministerio de Justicia, Fernando Alcalde, quien le exigió su carta de renuncia.

Declaración de Salatiel Marrufo a la Fiscalía en febrero del 2023.

Alcalde fue el mismo que le dijo al entonces ministro Félix Chero que Luis Longaray sí cumplía con el perfil, de acuerdo a la declaración fiscal del extitular de Justicia.

Longaray, según su testimonio, quedó sorprendido con el requerimiento y no hizo lo que Alcalde le ordenó.

Entonces, llamó a su amigo Gavidia para contarle lo sucedido y este lo puso en contacto con Salatiel Marrufo, quien pese a estar en el sector Vivienda tenía suficiente poder para manejar este impasse en la cartera de Justicia.

El superintendente fue citado por Marrufo en el hotel El Marqués, donde se alojaba este último.

“Me reuní con Salatiel Marrufo, y en la reunión le comenté lo sucedido con Fernando Alcalde y él me dijo que eso no es lo que corresponde y realizó dos llamadas telefónicas a dos personas que no conozco y les dijo que el cargo de superintendente de Sunarp es por cuatro años y después de hablar por teléfono, él me dijo que no había problema porque ya había realizado la gestión”, precisó.

A fines de mayo, Marrufo Alcántara consultó a Longaray sobre el proceso de inscripción, a lo que este respondió que estaba en “calificación”. En junio, el exservidor de Vivienda volvió a consultar por el mismo caso y la respuesta desde Sunarp fue la misma: estaba en “calificación”.

De esa forma, el exasesor cumplió con el acuerdo ilegal que tenía con Goray, quien había copado de esa forma todas las entidades que participaban del proceso de adquisición de terrenos y construcción.

Las otras instituciones eran la SBN y el mismo FMV. Además, según el dominical Cuarto poder, estuvo a punto de vender terrenos ubicados en Piura al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) para que construya su sede en la región norteña.

En esta trama, Marrufo contó que entregó S/50,000 ilícitos a Félix Chero, a insistencia de este, por nombrar a Longaray en la Sunarp.

Tenga en cuenta

-Perú21 reveló que, como parte del acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía, Sada Goray vive en EE.UU., pero debe retornar al país cada 60 días a firmar un cuaderno de asistencia.

-Además, debe regresar cada vez que el Ministerio Público la requiera. También está prohibida de comunicarse con sus coinvestigados.

-El equipo especial evalúa imputar a Goray el delito de organización criminal.