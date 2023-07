Una manera que encontró Sada Goray para tener capital de inversión fue acomodarse entre la élite empresarial limeña.

Así fue como consiguió, por ejemplo, que Fernando Pazos Huayamares sea uno de sus principales financistas en los proyectos inmobiliarios de Markagroup, como Las Praderas de Cacatachi (San Martín) y Chiclayo Bonito (Lambayeque).

Pazos es dueño de La Cuadra de Salvador, el restaurante en el que Goray tramó con Salatiel Marrufo, exasesor del Ministerio de Vivienda, el copamiento del sector a cambio de una coima de S/4 millones.

El empresario pesquero no fue el único que se unió a las movidas de Markagroup. Goray también acomodó a Elsa Tizón Acha como apoderada de la firma para el proyecto Lima Bonita.

¿Pero qué tienen ambos empresarios en común? Los dos son socios del Lima Marina Club (LMC), un complejo de esparcimiento exclusivo ubicado en la Costa Verde. Una fuente de potenciales inversionistas.

En un correo electrónico del 13 de junio de 2022, al que accedió Perú21, Goray fue propuesta por tres socios de peso para convertirse en miembro del LMC. La membresía que debía pagar la candidata ascendía a US$65,000.

Pazos, Tizón y Rafael de Osma Berckemeyer, miembro del directorio del club, fueron los proponentes.

“Por la presente me es muy grato saludarlos e informarles que la Sra. Sada Angélica Goray Chong está postulando como asociada de nuestra institución, para lo cual le brindamos algunos datos”, se lee en el mensaje enviado a los socios por el Área de Asociados.

El Lima Marina Club está ubicado en la Costa Verde.

El objetivo de ese correo era pedir opinión a los miembros que sirviera al directorio para evaluar la incorporación de la hoy investigada.

Este diario buscó contactarse con las tres personas que propusieron a la dueña de Markagroup, pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.

Fernando Pazos se desmarcó públicamente de los actos de corrupción de la empresaria trujillana cuando fue mencionado en esta trama.

“Lo que podría haber hecho Sada Goray (...) no me ha favorecido en nada. Incluso, de las inversiones que hice, no he recibido ni un sol”, declaró.