Por Alvaro Reyes Quinteros y Natalia Lizama

La denuncia del saliente viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, sobre la repartición de cargos entre gente de Perú Libre en el Ministerio de Energía y Minas no fue una exageración. Un requisito indispensable para tener un puesto en el gobierno de Pedro Castillo es pertenecer al partido o estar vinculado a él. No importan los antecedentes penales o la trayectoria profesional.

Esa misma cartera, por ejemplo, es encabezada por el militante Carlos Palacios Pérez, el exdirector regional de Energía y Minas de Junín que es investigado por la Fiscalía desde el 26 de enero, junto al gobernador Fernando Orihuela, fecha en la que se le abrió indagación por el delito de peculado por 120 días.

Palacios juró como ministro el 8 de febrero pese a que para ese momento ya tenía en curso la investigación por trasladar de forma arbitraria la sede de la Dirección de Energía y Minas de Huancayo a La Oroya, de acuerdo a la disposición fiscal a la que accedió Perú21.

Ministro Carlos Palacios es investigado por la Fiscalía. (Joel Alonzo(GEC)

Disposición fiscal con la que se abre investigación al ministro Carlos Palacios.

Y es bajo su mando que en el ministerio se han contratado a funcionarios sin preparación. Según Chávez Cresta, cuando le reclamó por esa situación a Palacios, este le respondió que “comprenda que las personas que están designando en el puesto no han tenido oportunidades de desarrollo en su vida”.

La aplicación de estos criterios continúa como hoja de ruta. De esta manera es que se pretende nombrar al nuevo viceministro de Minas.

La cuota de Richard

Kensy Mayta Samaniego es el elegido para ocupar el puesto que dejó el renunciante Chávez Cresta.

Correo enviado por el jefe de gabinete de Asesores del Minem, el 14 de febrero último.

Así quedó registrado en un correo que lleva por asunto “Proyectar Resolución Suprema”, enviado por el jefe del gabinete de asesores del ministerio, Loly Herrera Lavado, a los encargados de las oficinas de recursos humanos y de asesoría jurídica, el pasado 14 de febrero.

“Es grato dirigirme por especial encargo del señor ministro, solicito sírvase a disponer la evaluación del cumplimiento del perfil del señor Kensy Mayta Samaniego como viceministro de Minas según la hoja de vida adjunta”, dice el mensaje.

Mayta es un ingeniero de minas de 40 años, egresado en 2006 de la Universidad Nacional del Centro de Huancayo, su ciudad natal. El título lo obtuvo en 2012, según la Sunedu. No figura alguna maestría o diplomado adicional.

Kensy Mayta Samaniego.

De acuerdo a su perfil de Facebook, trabaja como supervisor en la minera Milpo, una empresa peruana que fue absorbida por el conglomerado Grupo Votorantim.

El ingeniero ya ha acudido a las instalaciones del Ministerio de Energía y Minas. Estuvo el pasado viernes 11 de febrero, el lunes 14 –día que se envió el correo– y el martes 15, de acuerdo al registro de visitas. Todas las citas fueron con Loly Herrera, el abogado que defendió a la madre de Vladimir Cerrón, Bertha Rojas.

¿Pero cómo llegó el nombre de Kensy Mayta, un desconocido ingeniero sin mayor experiencia en el sector público, al ministerio? Detrás estuvo Richard Rojas, el brazo derecho de Cerrón e investigado por lavado de activos.

Mayta y su esposa Rocío Marcalaya son amigos de la familia García Rojas. En Facebook, Marcalaya participó en la misa virtual realizada en enero pasado al cumplirse un mes más del fallecimiento de Víctor Rojas, hermano de Richard, quien murió en 2021.

En comunicación con este diario, Richard Rojas reconoció que tiene amigos en común con Mayta Samaniego e intentó desmarcarse de algún vínculo (ver recuadro).

Pero quizás de lo que no estaba enterado Rojas es que Kensy Mayta fue un feroz opositor de Pedro Castillo.

Durante la campaña presidencial de 2021 compartía publicaciones en favor de Keiko Fujimori, la rival de ese entonces del hoy presidente de la República.

“No soy naranja ni rojo, soy camiseta, voto por mi familia y mi Perú. No al comunismo”, se lee en un post del 30 de mayo.

Ese mismo día compartió otra imagen en la que se leía “Keiko vino con su piedra y Castillo con las manos limpias”. A esa publicación le añadió un comentario: “(Castillo) con sus manos bien limpias y su cerebro también... a mi opinión”.

También publicó el video de una entrevista de Castillo a Latina que llevaban comentarios en contra de su candidatura. “¿Ahora entiendes por qué no quiere debates? ¿Ahora entiendes por qué no quiere entrevistas? ¿Ahora entiendes que es el títere de Cerrón?”, se leía en el post.

Si bien Rojas dijo que no conocía a Mayta, este último desactivó ayer su cuenta de Facebook solo momentos después de que este diario se contactó con el dirigente de Perú Libre.

Richard Rojas admite repartición de cargos

El secretario nacional de Perú Libre, Richard Rojas García, admitió, en conversación con Perú21, que su partido envió una lista de nombres al mandatario Pedro Castillo para que sean considerados en puestos públicos.

“Como partido se envió una terna para los puestos de confianza; de ahí evalúan el CV (hoja de vida) y les dan la confianza (para la designación)”, detalló.

Sobre su vinculación con el ingeniero Mayta, Rojas dijo que no lo conoce “personalmente”, pero reconoció que tienen “amistades en común”.

Richard Rojas saliendo de la Fiscalía tras ser interrogado por investigación de lavado de activos. (Foto: archivo GEC)

Ante la consulta sobre si propuso el nombre de Mayta para ocupar el Viceministerio, el dirigente dijo que no lo hizo. Incluso se excusó diciendo que no estaba “en gestión”, refiriéndose a que no está activo en la organización política. Pero el 7 de febrero acudió a Palacio con Vladimir Cerrón, un día antes de que jurara el gabinete de Aníbal Torres.

Tenga en cuenta

-Este diario intentó comunicarse con Kensy Mayta a través de su cuenta de Facebook. No contestó los mensajes y luego, tras la comunicación de Perú21 con Richard Rojas, desactivó su perfil.

-El ministro Carlos Palacios se pronunció ayer. “Desde 1983, el año que me gradué, nunca he tenido ningún problemas con la justicia”, manifestó.

VIDEO RECOMENDADO

Perú21TV conversó con Patricia Chirinos congresista de Avanza País, sobre el amiste entre el Ejecutivo y Legislativo. ¿Qué significa?¿Habrá tregua?