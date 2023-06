El médico farmacéutico Víctor Dongo conversó con Perú21 sobre la problemática que aquejaría hoy a Essalud y la función que debería cumplir el Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe).

¿Cada cuánto Essalud hace compras de medicamentos para abastecerse?

Yo tuve la oportunidad de crear el Ceabe, que se encarga de comprar únicamente medicamentos y dispositivos médicos para el Seguro Social. El proceso de compra no debería exceder los seis meses, lo cual se aprendió hace años. Lo lógico es que cuando se programe los requerimientos de cada red se consigne antes de llegar al momento crítico. Los almacenes y farmacias de hospitales deben tener al menos dos meses de stock crítico. Lo trágico es que estén en stock cero o desabastecidos.

¿Qué tan grave es que haya un desabastecimiento en el Seguro Social?

Yo he estado en Essalud como cinco años y el nivel de abastecimiento es 98%, faltaban siete u ocho (tipos de) medicamentos y para nosotros ya era muchísimo. Llegar a un nivel mayor (de desabastecimiento) en el Seguro Social no es aceptable porque primero, es una entidad que maneja su presupuesto centralizadamente a diferencia del Ministerio de Salud. La programación la tiene Ceabe, que compra por volumen cierto listado de medicamentos, mientras que los otros se encargan a las diferentes redes hospitalarias. Lo que debería pasar es que el Ceabe maneje el 80% de las compras y deje el resto a las redes asistenciales. Lo que encontramos es que la central está delegando demasiado. Si tenemos una unidad especializada en compras y no se pueden hacer todas, ¿por qué delegar y pensar que las redes lo podrán hacer?

Cuando las redes realizan las compras, ¿pasan por control de calidad?

Cuando se compra por Ceabe por cantidades grandes, antes de que los medicamentos lleguen a las redes, pasan por la red de laboratorios del Minsa para el control de calidad. Las redes no pueden hacer los controles porque sus volúmenes de compra son mucho menores. Los controles son caros y hay que llevar varias unidades de medicamentos.

¿El Ceabe compra solo una vez al año?

La ley prohíbe el fraccionamiento, por lo que el Ceabe debe salir a comprar una vez al año. Lo que puede pasar es que en circunstancias específicas se necesite comprar más, como por ejemplo el Fenómeno de El Niño. Tiene que haber algo inesperado, que no haya podido prever, que los haga salir a comprar. Si no existe eso, debe haber una falla en la programación y es raro porque Essalud ya maneja sus cantidades hace varios años y siempre compran lo mismo.

¿Por qué hay medicamentos que no se utilizan?

‘Sin movimiento’ tiene varias razones. Por ejemplo, más de un medicamento sirve para una misma situación clínica. El ‘Sobrestock’ funciona casi igual. Si hablamos de los pacientes oncológicos de grado 1 que dejaron de revisarse por pandemia ya no están en el mismo nivel de atención, sino que pueden estar en grado 2 o 3. De esa manera los medicamentos que compré para ellos ya no pueden usarse.

¿El COVID-19 complejizó la adquisición de medicamentos?

Son años difíciles para hablar de tener todo al 100%, pero no importan lo complejas que sean las licitaciones, eso no debe ser la causa del desabastecimiento. No importa el COVID-19, no deberían faltar ni siquiera 30 o 40 (tipos de) medicamentos.