La declaración brindada por la lobista Karelim López no es la única que implica a un “primo” del todopoderoso fiscal coordinador anticorrupción, Omar Tello, en irregularidades y presuntas injerencias en investigaciones en curso, aunque ahora él insista en asegurar que no tiene cercanía con algún familiar de este tipo “desde hace muchos años”.

López todavía no ha brindado el nombre del primo en cuestión, solo precisó que era “alto, corpulento y con una fisionomía parecida a la del coordinador anticorrupción”. Este le dijo —en un encuentro con uno de los sobrinos del presidente Pedro Castillo— que “todo estaba controlado, que se mantuviera callada, que todo iba a estar tranquilo”. Según dijo ella, el familiar de Tello “era bien amigo con el sobrino del presidente”. Incluso, se involucró en la conversación a la propia fiscal de la Nación.

Pero la referencia a un “primo” de Tello ya figura en otro expediente fiscal. A inicios de julio del año pasado, Mitzi Verde Barrueta se presentó ante la Segunda Fiscalía Anticorrupción de Lima —a cargo del fiscal Marco Huamán— y declaró en calidad de testigo que un “primo hermano” de Tello, a quien identificó como el comandante PNP Arturo Parra Tello , le comunicaba de las diligencias que se iban a realizar desde ese despacho mucho antes de que se programen formalmente. Perú21 accedió a su declaración y a conversaciones de WhatsApp que presentó para validar su versión.

Este caso tiene que ver con las pesquisas al general Herbert Ramos Ruiz, exjefe de la Región Policial Lima, y a otro grupo de personas, entre oficiales y proveedores, por presunta colusión agravada. Ramos es investigado por la Fiscalía Anticorrupción desde abril del 2020 por presuntamente haber concertado en la compra de suministros para la protección del cuerpo policial en la pandemia del COVID-19.

“Él (Parra) me pasaba todo lo que salía en contra de Herbert, él estaba enterado de todo, él me lo mandaba con anticipación”, indicó Mitzi. “Algo que se me quedó en la cabeza es que (me dijo que) a fin de año iban a entrar a la casa de los generales los fiscales”, agregó en otro momento sobre un mensaje que sería de abril.

Y, en efecto, fue el 23 de diciembre del 2020 que la Fiscalía Anticorrupción allanó la vivienda de Ramos y otros investigados. El Ministerio Público también había pedido la detención preliminar, pero fue rechazada por el juzgado. “Están pidiendo 15 años”, “lo van a cancelar esta semana”, “el fiscal Tello es mi… ya tu sabes”, fueron otros de los mensajes.

En su declaración, cuando se le consultó si otras personas vinculadas al fiscal coordinador buscaron contactarse con la testigo, aseguró que un familiar llegó de Huánuco acompañado de un “amigo”.

“Entre conversación y conversación, él se presenta y me dice que es Ángel, su apellido paterno no recuerdo, pero el materno también es Tello. (…) Me dijo que el fiscal es su primo”, contó Mitzi. Señala que incluso le ofreció conocer a la mamá del fiscal Tello, quizás buscando ganar su confianza.

La versión dada por Verde Barrueta viene siendo usada como parte de la defensa legal del general Ramos en las investigaciones en su contra. Con estas y otras irregularidades denunció a Tello y a efectivos de la Diviac por abuso de autoridad. Esta denuncia está actualmente en la Primera Fiscalía Suprema Penal, tras ser archivada inicialmente.

El abogado del exjefe policial confirmó ayer a Perú21 que la declaración de Mitzi Verde Barrueta está incluida en el expediente principal contra su patrocinado, pero hasta el momento no se habría recogido la declaración del primo del fiscal Omar Tello.

El fiscal a cargo del caso es Marco Huamán, quien también tiene a su cargo las investigaciones por tráfico de influencias contra el exsecretario presidencial Bruno Pacheco por el caso Sunat. De hecho, fue en una diligencia encabezada por Huamán que se encontró los US$20 mil en su baño en Palacio, pero increíblemente no los incautó.

Desde que estalló el caso Los Dinámicos del Centro en junio, hay varios cuestionamientos que ensombrecen la labor del sistema anticorrupción, a cargo de Omar Tello. Incluso fue ante una fiscalía anticorrupción que Karelim López intentó acogerse inicialmente —sin éxito— a la figura de la colaboración eficaz, entre el 29 de noviembre y el 2 de diciembre, según IDL-Reporteros. Ahora quienes pondrán la lupa sobre este entramado que llega hasta la máxima autoridad de la nación serán los fiscales de lavado de activos.

El fiscal coordinador Omar Tello aseguró ayer que no tiene primos con las características descritas. “No tengo una cercanía con ninguno de ellos desde hace muchos años”, insistió.

También dijo que espera que le sea remitida la declaración dada por Karelim López “para que nosotros podamos corroborar”.

Omar Tello no respondió a Perú21, pero fuentes de la DIVIAC y la Fiscalía confirmaron a este diario que Arturo Parra es su primo.

