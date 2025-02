Gestión municipal de Podemos falsea atenciones de asegurados de Essalud

Whinney Ramos se enteró en la tarde del último jueves que habían falsificado su firma y huella digital. Detrás no estaba una organización criminal dedicada a la suplantación de identidad, sino funcionarios públicos a quienes les había confiado sus datos personales y su salud.

En diciembre pasado, Whinney acudió al Policlínico Pro Lima, uno de los cuatro centros de salud que administra la Municipalidad de Los Olivos, para someterse al Papanicolaou, el examen para detectar cáncer de cuello uterino.

La joven de 26 años asistió el miércoles 4 de diciembre, luego de que del mismo policlínico la llamaran al celular para comunicarle que existía una campaña que le saldría gratuita por estar asegurada en Essalud.

“Como tenía tiempo, fui a realizarme el examen, no pagué nada porque eso lo cubría mi seguro”, contó a Perú21.

Imagen Este es el registro que lleva la firma y huella digital falsas de la asegurada Whinney Ramos. Fue realizado el 31 de diciembre de 2024.

La paciente, en efecto, se sometió a las pruebas, pero afirmó que nunca le dijeron cuándo debía recoger sus resultados. El tiempo pasó, ya era enero de 2025, y no era notificada. Debido a ello, ella misma fue a reclamar a la sede, que está escondida entre calles que lucen enrejadas a la altura de la tercera etapa de Pro.

En los primeros días del año, Whinney recibió sus resultados, que arrojaron negativo para cáncer. Se sintió aliviada. Sin embargo, lo que no sabía era que para el registro de salud ella ya había recogido sus exámenes el 31 de diciembre de 2024 y, peor aún, había suscrito a mano y dejado su huella digital para la conformidad y dar por concluida la atención.

Este diario le mostró a Whinney Ramos —que autorizó exponer su identidad— el documento que llevaba su rúbrica. Inmediatamente, negó que sea suya.

Imagen Convenio señala que entrega de resultados, el documento debe llevar la firma y huella de la paciente.

“A mí me entregaron los resultados en una hoja igualita a la que me muestras, pero no me hicieron firmar nada. Esa no es mi letra, para nada firmo así, es imposible”, declaró preocupada.

“Esto es extraño, no firmé nada, ni siquiera me llamaron para decirme si estaban mis resultados, si han falsificado mi firma para esto ¿para qué otras cosas más falsificarán?”, insistió alterada.

Lo más indignante es que su caso no es el único. Este y otra decena de archivos fueron entregados a este diario por fuentes de primera mano.

Imagen Alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, y presidenta de Essalud, María Elena Aguilar, suscribieron convenio. (Municipalidad de Los Olivos)

Las irregularidades comprometen directamente al sistema de salud que ha desplegado, como su caballito de batalla, el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo Oliva.

El burgomaestre es un fiel militante de Podemos Perú, el partido del cuestionado legislador José Luna.

Convenio manda

El 9 de mayo de 2024, Castillo firmó un convenio con la presidenta de Essalud, María Elena Aguilar, para una “cooperación interinstitucional” por tres años.

El acuerdo permite a los 177 mil asegurados que viven en Lima Norte atenderse en los establecimientos de salud que maneja la comuna.

Imagen Convenio suscrito entre Essalud y la Municipalidad de Los Olivos.

El distrito cuenta con tres policlínicos, a los que denominan IPRESS: Pro, Villasol y Trébol. La particularidad de estas sedes es que están ubicadas en medio de vecindarios y zonas residenciales para acercar la atención a los vecinos. Y, además, Los Olivos también tiene un hospital municipal, localizado en la concurrida avenida Naranjal.

El contrato, revisado por Perú21, señala que Essalud cubrirá todos los gastos de sus asegurados y para ello las IPRESS deben impulsar campañas de salud por determinadas especialidades. Así fue como se captó a Whinney Ramos.

El Seguro Social, según se informó, destinará anualmente 36 millones de soles al municipio para mantener la implementación de los servicios.

Pero hay cláusulas claras. Si las IPRESS de Los Olivos no cumplen con su parte, que es cubrir un porcentaje de atenciones por trimestre, la gestión de Felipe Castillo debe pagar multas a Essalud. La sanción económica puede ir desde los S/5,350 (1 UIT) hasta los S/53,500 (10 UIT) por cada incumplimiento.

Cuando los policlínicos ven que no llegan a las metas, de acuerdo a las fuentes consultadas, hacen maniobras para hacer parecer que las cumplen. En otras palabras, inventan atenciones y, si tienen que hacerlo, firman en lugar de los pacientes.

La rúbrica y la huella para los tamizajes de cuello uterino están estipulados en el convenio. Es requisito obligado.

Como Whinney, otra asegurada que contactó este diario —y pidió mantenerse en el anonimato— negó haber estampado su firma en los resultados que le fueron entregados tras el Papanicolaou.

Imagen Felipe Castillo posa al lado de José Luna Morales, hijo del fundador de Podemos, José Luna Gálvez.

“Cuando recogí mis exámenes me dijeron que estaba todo bien, pero no me hicieron firmar nada; la firma que me muestras no es mía”, expresó nerviosa.

El mismo irregular método se siguió con otras 15 mujeres. Este diario se intentó comunicar con ellas, muchas no quisieron hacer comentarios. La mayoría de esas pacientes no sabe lo de la falsificación.

De escándalo

El falseo de atenciones sucede también en otras especialidades. Perú21 accedió al reclamo realizado por la asegurada Elena Borjas Córdova en el que claramente advierte que el Policlínico Pro Lima registra una atención suya en Obstetricia cuando eso, en realidad, no sucedió.

Borjas se dio cuenta de ello, según la queja, cuando fue a una cita que sí tenía programada para el 7 de enero pasado, pero que aparecía anulada.

“(La asegurada) comenta que existe una cita del 4/1/25 que ella no ha asistido porque no se le notificó (aparece atendida). Por ello registra reclamo y solicita que estén pendientes de su programación”, se lee en el registro que lleva el membrete de Essalud.

Imagen

En el área de Psicología pasó algo igual de grave. Mardonia Graza Chávez figura atendida en esta especialidad, como se corrobora en el sistema. No obstante, en la práctica eso nunca pasó.

“No me atendí por Psicología, fui para atenderme en Ginecología y Medicina física”, especificó, extrañada por lo que este diario le reveló.

Incluso el acta de atención tiene observaciones de la especialista sobre Graza: “Anímicamente estable, no presenta alteraciones en su conducta. Pendiente del seguimiento y controles de salud”.

Al ser consultada si en el IPRESS le recomendaron someterse a algún chequeo psicológico, la asegurada negó esa posibilidad.

Imagen Otra asegurada indica que nunca fue atendida en psicología, pero el sistema dice lo contrario.

Perú21 buscó los descargos de la Municipalidad de Los Olivos. Sin ver la documentación que este diario tenía en su poder, la subgerente de Atención Integral de la Salud, Silvia Arqui, se adelantó desacreditando los casos aduciendo que “no se ajustan a la verdad”.

Respecto a las firmas falsas, Arqui alegó inicialmente que eso no es posible porque “las atenciones se registran en sistema informático” y que por ello “no hay necesidad de usar formatos en físico”.

Sin embargo, al mostrarle lo que estipula el convenio sobre las firmas cambió de versión y dijo por escrito que “inicialmente era así, pero ahora solo se registra un código”.

Al hacerle llegar el resto de los casos irregulares, la funcionaria sostuvo que recién tomaban conocimiento de los hechos y los calificó de incidentes “aislados”. Aseguró que iniciarán las investigaciones internas.

Un discurso para salir del paso, ya que Perú21 conoció con fuentes del mismo sistema de salud que ese es el modus operandi y es impulsado por los mismos directivos.

Tenga en cuenta

-Podemos Perú tiene intereses en el rubro salud. Su bancada en el Congreso preside la comisión de esa especialidad, pero además, el fundador del partido, José Luna, ha emprendido negocios en el sector tras irle mal con su universidad Telesup.

-En el edificio que deja ese centro de estudios trucho, se implementa la clínica Galeno de Pérgamo, cuya gerente —como lo reveló este diario— es militante de Podemos.



