El 22 de abril de 2022, en la conmemoración del Día de los Héroes de la Democracia, el general de la Policía Óscar Arriola puso su cargo –entonces jefe de la Dircote– y su carrera en riesgo. Desde Palacio de Gobierno –precisamente los enemigos de la democracia– lo habían declarado enemigo de la gestión.

“Los peruanos de bien tenemos que alejarnos de cualquier atisbo de terrorismo, de cualquier sospecha de terrorismo, y no debemos mantenerlo. Por eso existen las leyes”, señaló, ese día, el general desde el distrito de Carabayllo.

Arriola se retiró hacia su despacho en la avenida España. Y, a unos kilómetros, en jirón de la Unión con Junín, Pedro Castillo ardía en cólera. ¿Qué había pasado? ¿Qué es lo que tanto le había molestado al entonces presidente?

Parte de las respuestas las tiene ‘El Español’, un personaje al que Castillo le abrió las puertas del Ministerio del Interior y la Policía para montar un servicio de Inteligencia clandestino. Según un informe de la periodista Doris Aguirre, este le dijo al Equipo Especial que “querían sacar al general Arriola porque estaba investigando las vinculaciones de personajes del Gobierno con el Movadef”.

La otra respuesta la tiene el exministro del Interior Alfonso Chávarry.





“Carajo, sacas a Arriola, yo soy el presidente”

Pedro Castillo se quedó molesto por las palabras del general Arriola en Carabayllo, refieren fuentes de este diario. Es por eso que horas después llamó a Palacio al entonces ministro del Interior Alfonso Chávarry para reclamarle lo sucedido y darle una orden a todas luces inconstitucional. “Carajo, lo sacas a Arriola, yo soy el presidente”, le dijo un alterado Pedro Castillo. La respuesta no tardó. Chávarry replicó que tenía que esperar hasta diciembre para invitarlo al retiro.

“Lo defendí al general Óscar Arriola. Posteriormente hablé con él y le di mi respaldo”. (Foto: Mininter)

“Sí es cierto, me pidió que lo destituya. Yo le contesté que no era posible porque la PNP se rige por sus reglamentos y normas, y sin investigación no se le podía destituir”, reveló Chávarry a Perú21. “Él estaba molesto, pero yo lo asesoré, me entendió, luego salí de Palacio y declaré a la prensa”, agregó el exministro.

No era la primera vez que el entonces jefe de la Dircote resultaba incómodo al Gobierno. En setiembre de 2021 también había declarado que “el Movadef es el mismo Sendero Luminoso”. Precisamente fue el Movadef el organismo que impulsó a Castillo a realizar una masiva y violenta huelga magisterial en 2017.





Más presiones

El 24 de mayo, Luis Vera Llerena asumió el cargo de jefe de la Policía. Su primer operativo, a modo de show, al estrenar el puesto fue meterse a la cárcel en donde estaba Zamir Villaverde, examigo de los sobrinos de Pedro Castillo y hoy testigo clave del Ministerio Público.

El ministro del Interior ya era Dimitri Senmache. Una semana después su excolega, Juan Silva, entonces titular de Transportes, se fugó.

Para la segunda semana de junio, Óscar Arriola, a quien por casualidad –o sospechoso cálculo– se le había encargado por unos días la jefatura de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), recibió una misión aún más grande: capturar al prófugo Juan Silva.

“Hay equipos de búsqueda para encontrar a Juan Silva y se designó al general Óscar Arriola para esa tarea. Estoy seguro que el general con su conocimiento lo va a encontrar a él y a otras personas más”, indicó Dimitri Senmache el 30 de junio de 2022.

Pero para estos casos no solo basta con el conocimiento. Óscar Arriola era jefe de los equipos de búsqueda, una conformación entre varias unidades de la Policía y el Ministerio del Interior a través de la Digimin, pero solo para la foto. Lo que ocurría adentro, realmente, era digno de un filme policiaco de traición y encubrimiento.

“Impulsé con Arriola el allanamiento de 14 casas para buscar a los prófugos de la red de espionaje de ‘El Español’”.

El equipo de búsqueda no recibió apoyo más allá de una palmadita en el hombro y un deseo de suerte, pero ese no era el mayor problema. Con Arriola al mando se allanaron 24 casas en Huancayo, unas más en Lima y la ya conocida casa de Asia. En todas ellas, refieren las fuentes, siempre hubo uno o varios ‘soplones’. Cada vez que la fuerza policial llegaba, los prófugos ya no estaban. Es más, refiere uno de los agentes que participaron en los allanamientos, las personas que estaban en las casas les decían que “los estábamos esperando para ya poder dormir”.

Luis Vera Llerena ha confirmado a Perú21 que también recibió la orden de Pedro Castillo para retirar de la Policía a Óscar Arriola. “Yo me enfrenté al expresidente y a ‘El Español’, señaló el investigado exjefe de la PNP.





Tenga en cuenta

El primer cambio de posición de Óscar Arriola se había planificado para junio de 2022 en la lista que ‘El Español’ manejó con Dimitri Senmache de manera clandestina.

En noviembre de 2022 también se intentó retirar a Arriola de la Dircote, pero ante la presión mediática el Gobierno y el entonces jefe de la Policía Raúl Alfaro tuvieron que dejar sin efecto la resolución de cambio.





