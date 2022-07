No lo quieren. El ministro del Interior, Willy Huerta, busca que se remueva al coronel Harvey Colchado como coordinador del equipo especial que apoya a la Fiscalía en los casos que comprometen al Gobierno de Pedro Castillo, insistiendo en su intención de tener al grupo bajo su control.

A través del Oficio N° 588-2022, al que accedió Perú21, Huerta le indicó a la fiscal superior Marita Barreto que, para “mantener la sostenibilidad del equipo en el tiempo”, no solo se requieren recursos humanos y materiales sino, “primordialmente, una delimitación clara de sus funciones y competencias, las cuales deben ajustarse al marco normativo vigente”.

Por ello, indica en el documento, “su conformación debería recaer en aquellos órganos de la Policía cuyas funciones sean compatibles con las tareas y/o acciones que le encomienden”.

Huerta, quien ayer se reunió con Castillo durante más de una hora, sustenta su petición en un informe legal de la Policía. Allí, se señala que la coordinación del equipo ha recaído en Colchado, en su calidad de jefe de la División de Búsquedas de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).

Y se advierte justamente que ese es un ente “extrainstitucional de la PNP”, por lo que, en realidad, dicho encargo debería supuestamente recaer “en un órgano propio de la Policía especializado en investigación policial”; sugiriéndose así que la coordinación pase a la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), que también integra el equipo.

Colchado, coronel PNP y exjefe de la Diviac, llegó a mediados de julio a la Digimin como parte de los cambios que realizó el exministro Mariano González en el sector, los cuales enfurecieron al presidente Castillo y le costaron el puesto.

A su vez, esta acción desesperada le costó al mandatario una nueva investigación fiscal por obstrucción a la justicia, caso por el que está citado para el 9 de agosto.

Pero el meollo del asunto con la última movida del ministro Huerta es el siguiente. A diferencia de los otros tres integrantes del equipo, Colchado, al estar en la Digimin, no le debe dar explicaciones de su labor a ningún comando superior de la Policía; y como coordinador general, trabaja directamente con la fiscal Marita Barreto, siendo la bisagra entre el equipo policial y el Ministerio Público.

El Mininter, tras difundirse el oficio, aseguró que solo se busca “fortalecer” el equipo y que sus integrantes continuarán en sus labores. Sin embargo, lo que se pretende, al cambiar de jefatura, es tener el control de todos los movimientos o disposiciones contra los investigados.

Además, fuentes de Perú21 explicaron que la conformación del equipo especial en apoyo a la Fiscalía corresponde a un grupo de trabajo del Ministerio del Interior y no de la PNP; por lo que, en razón a ello, su coordinación sí corresponde al representante de la Digimin. Además, las funciones que realiza el equipo especial en apoyo de la Fiscalía son “específicas” y “diferentes a las funciones que cada integrante tiene en sus cargos de origen”.

Cabe resaltar que este equipo y sus integrantes se constituyó a pedido de la fiscal Barreto.

SE AFECTAN LAS PESQUISAS

César Nakazaki, abogado del exsecretario Bruno Pacheco, dijo ayer que “si no hay seguridad, no hay colaborador”, dejando entrever que la delación de su patrocinado podría caerse con estas movidas.

“Es evidente que desde el Ministerio del Interior (…) se viene desarrollando una campaña de obstaculización y encubrimiento que busca debilitar las investigaciones contra el presidente”, remarcó. “No solo (es) una represalia (por la entrega de Pacheco), sino un intento de frenar la colaboración eficaz”, agregó.

El abogado del presidente Castillo, Benji Espinoza, refirió que “el sistema de persecución policial no puede personalizase, no puede depender de que se llame Colchado o de otra manera”. “No puede ser que una fiscal defina quiénes son los miembros de un equipo especial policial. Eso no le compete al Ministerio Público”, dijo al acudir a Palacio.

En diálogo con Perú21, la abogada penalista Romy Chang dijo que “desarticular al equipo va a causar una afectación en la confiabilidad y en la calidad de información que quieran dar los colaboradores eficaces”, tanto en los que ya se encuentran declarando –como Pacheco– como los que están pensando en acogerse a esta figura.

“Va a generar una sensación natural de suspicacia e inestabilidad. Obviamente, la gente está jugándose el pellejo y un cambio en el equipo que ya está implementado –sea para bien o para mal– trae como consecuencia inmediata desconfianza por parte de quienes tienen que contar su verdad”, señaló Chang.

ASÍ ESTÁ CONFORMADO EL EQUIPO ESPECIAL