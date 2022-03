Por: César Zorrilla

La congresista Norma Yarrow (Avanza País) envió un oficio al mandatario Pedro Castillo para pedir que evalúe la designación del secretario general del Despacho Presidencial, Jorge Alva, quien fue denunciado por violencia familiar por su esposa Lourdes Rubio en 2013 y 2018.

“Una persona con estas características no puede permanecer como servidor público, representa no solo la impunidad sino la consagración de una ideología machista que no debe ser alentada desde el Estado”, indicó Yarrow en el documento que fue recibido en Palacio ayer.

A su turno, Lady Camones (APP) lamentó que el Gobierno siga designando a funcionarios “violentadores”. Agregó que existe “un claro desinterés por la lucha contra la violencia a la mujer”. “Lo que veo es una pésima fiscalización de antecedentes de los funcionarios designados y eso habla de un equipo de asesores que en nada ayudan al presidente”, sostuvo a Perú 21.

Además, en diálogo con este diario, Karol Paredes (Acción Popular) enfatizó que es “preocupante” que Castillo Terrones se rodee “de este tipo de personas y los premia con altos cargos”.

“Esto solo me deja como lectura que a este gobierno poco o nada le importa la lucha contra la violencia en contra de las mujeres cuando esto debería ser una política de Estado”, mencionó. También hizo un llamado a la ministra de la Mujer, “quien antes ha sido una activista femenina, para que siente posición sobre estos hechos”.

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, esquivó el tema y ayer dijo “a mí pregúntenme cosas de Interior”. Luego se excusó diciendo “la selección de ese personal yo no la hago”.

El Ministerio de la Mujer (MIMP) se mantuvo en silencio. La cartera dirigida por Diana Miloslavich evitó cumplir con su principal mandato de promoción y protección de las poblaciones vulnerables.

No obstante, Gloria Montenegro, exministra del sector, se pronunció y criticó el nombramiento de Alva. “Mientras ustedes (Fuerza Popular) siguen blindando al peligroso agresor fujimorista Luis Cordero, el presidente nombra secretario general al chotano Jorge Alva, otro agresor denunciado por violencia familiar. De mal en peor”, expresó.

TENGA EN CUENTA:

Perú21 publicó ayer dos partes policiales en los que Lourdes Rubio denuncia a Alva por haber sido víctima de violencia familiar en 2013 y 2018.

Alva Coronado no se ha pronunciado, pese a las reiteradas llamadas a su teléfono.

VIDEO SUGERIDO

Además, ¿Dónde está Bruno Pacheco? No acudió nuevamente a declarar ante la Fiscalía. También, pasajes interprovinciales subirán hasta un 25%, por alza de combustibles. Y, los vecinos de Mikolaiv, en el sur de Ucrania, decididos a resistir hasta el final. Andrés Calderón presenta su libro Politika vs Prensa Conversamos con el exministro de Salud Oscar Ugarte sobre la situación de la vacunación contra el COVID-19.