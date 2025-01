Peces gordos: el cuñado de Darwin Espinoza, 'Los Niños' y el atún

En una oficina de la Fiscalía, ubicada en la avenida Abancay, hay una investigación reservada contra el cuñado de un conocido congresista. Los persuasivos fiscales están logrando que algunos personajes de esta historia aspiren a colaborar con la justicia. Han aceptado delitos y están “cantando” tan fuerte que sus testimonios han viajado unas cuadras por la siempre caótica Abancay y ahora retumban fuerte en los pasillos del Parlamento.

En septiembre de 2024 se formalizó una investigación que involucra a Javier Pérez Reyes, un abogado de la Universidad San Pedro de Chimbote, quien es nada menos que el cuñado del congresista Darwin Espinoza. Pérez Reyes se casó con la hermana menor del parlamentario hace algunos años y desde un inició se llevó muy bien con su cuñado Darwin.

Según narra el aspirante a colaborador eficaz número 20, en julio de 2021, Pérez buscó a su cuñado, el recién estrenado congresista chimbotano Darwin Espinoza. Lo hizo para pedirle trabajo. El parlamentario le prometió que buscaría una plaza importante, pero que antes debían realizar juntos varias gestiones.

El Castillo de ‘Los Niños’

El colaborador cuenta que Darwin Espinoza llevó a su cuñado, Javier Pérez Reyes, a varias reuniones con esa famosa facción de la bancada de Acción Popular, un grupo de congresistas que los investigadores llaman ‘Los Niños’.

Ese sobrenombre se los puso el entonces presidente Pedro Castillo, quien, según la teoría fiscal, les otorgó a sus “niños” el poder para manejar varias instituciones del Estado, entre ellas el Ministerio de la Producción.

A cambio, ‘Los Niños’ no votarían a favor de cualquier intento de vacancia presidencial. Sin el poder de Pedro Castillo, este grupo de congresistas no hubiera existido y mucho menos la sorprendente historia que el aspirante a colaborador número 20 ha narrado.

Esa persona ha dicho que el testigo de todas esas negociaciones ilícitas fue el cuñado del congresista Darwin Espinoza. El parlamentario llevó a su cuñado a varias reuniones con ‘Los Niños’. Una de las primeras ocurrió el 14 de septiembre de 2021. Participaron los actuales congresistas Jorge Luis Flores Ancachi, José Arriola, Elvis Vergara, Wilson Soto, Hilda Portero, Ilich López y Raul Doroteo.

La cita ocurrió en Palacio de Gobierno. Hemos confirmado con el registro de visita formal que todos los congresistas mencionados y el cuñado de Darwin Espinoza ingresaron a Palacio. Este diario contactó con los parlamentarios: algunos no contestaron y otros negaron de plano la existencia de ‘Los Niños’.

Sin embargo, el detalle de lo narrado por el colaborador 20 indica que fueron varias reuniones. Dice que en todas estuvieron ‘Los Niños’, el cuñado de Darwin Espinoza y, de parte del Gobierno, el entonces asesor presidencial Auner Vásquez, quien, según cuentan, les dijo a los congresistas que “manden los currículums de las personas propuestas” para decidir quién estaría a cargo de algunos organismos del Estado, pero sobre todo del Ministerio de la Producción.

“Tranquilo, cuñao”

Los resultados de tantas reuniones llegaron el 18 de noviembre de 2021, con la designación de Jorge Luis Prado Palomino como ministro de la Producción. El cuñado de Darwin Espinoza le escribió por WhatsApp lo siguiente: “Cholo, por fin soltaron, no te olvides de mí”. A lo que el legislador respondió: “No, ps, tranquilo, ya tenemos lo que buscábamos”.

Según narra el colaborador, el cuñado de Darwin Espinoza no esperó mucho. El 21 de diciembre de 2021 fue nombrado director de la Dirección General de Pesca del Ministerio de la Producción.

La persona que quiere colaborar con la justicia ha presentado varios chats. En ellos se lee a Darwin Espinoza escribiéndole a su cuñado a los pocos días de que este sea designado director de Pesca: “Cuñado, necesito conocer cada documento que entra y sale de tu oficina (...) no está de más decir que nada pasará si no le doy el ‘okey’”.

Sada, el atún y un millón de soles

Según otro aspirante a colaborador, el número 31, para diciembre de 2021, el congresista Darwin Espinoza ya conocía a la empresaria inmobiliaria de Sada Goray, la mujer que aceptó haber pagado coimas millonarias a altos funcionarios del gobierno de Pedro Castillo.

Según se narra, Sada y Darwin tuvieron varias reuniones en casa de la empresaria. En una de ellas, Goray le presenta a Juan Ricardo Torres Cubas, un administrador de suma confianza de un muy importante hombre de negocios, un comerciante atunero y, en ese momento, socio de Goray en el negocio inmobiliario. Hablamos de Fernando Pazos Huayamares.

El colaborador número 31 dijo que, en esa reunión, Juan Ricardo Torres Cubas le dijo al congresista que le interesaba modificar el reglamento de ordenamiento pesquero del atún. El documento regula la pesca de atún en el mar peruano, como por ejemplo, cuánto de este pescado pueden recabar las embarcaciones o la cantidad de atún que las empresas pesqueras extranjeras deben dejar en Perú.

El colaborador eficaz 31 asegura que el interés de cambiar el reglamento tenía como finalidad beneficiar al comerciante atunero Fernando Pazos. El mismo colaborador narra que Darwin Espinoza pidió 1 millón de soles para gestionar el pedido y, según lo dicho por el colaborador número 20, es por esa razón que el congresista tenía tanto interés en colocar a su cuñado como jefe de la Dirección de Pesca del Ministerio de la Producción.

Paso a paso

Según se narra en las declaraciones, para lograr la modificación del reglamento del atún había que emitir un decreto ministerial. Para ello, según se lee en los chats entregados por uno de los colaboradores, Darwin Espinoza reenvió currículums de varios profesionales a su cuñado cuando este ya era jefe de la Dirección de Pesca.

“Allí están dos asesores para tu dirección, necesito que procedas rápido con eso”, dijo Espinoza refiriéndose a dos abogados, uno de ellos es Flor Olivera Orellana.

Olivera Orellana nos ha dicho que no conoce a Darwin Espinoza y que ella no le envió nunca su currículum. Lo que se conoce de Flor Olivera es que fue una trabajadora de la empresa inmobiliaria de Sada Goray y que es una mujer de suma confianza de Fernando Pazos porque trabajó con él y lo conoce desde hace muchos años. Según se lee en los chats, su contratación no se realizó. Sin embargo, con su hermano no ocurrió lo mismo.

Gerardo Olivera Orellana logró trabajar junto al cuñado de Darwin Espinoza; fue algo así como el subdirector de la Dirección de Pesca. Su nombre y currículum aparecen en los chats que Darwin Espinoza envió a su cuñado, según las imágenes presentadas por el colaborador.

Su ingreso al Ministerio de la Producción se oficializó con una resolución en febrero de 2022. Su hermana nos ha confirmado que por el cargo que ejerció, pasó por sus manos, como las de otros funcionarios, las modificaciones del ahora conocido decreto del atún.

El aspirante a colaborador eficaz 20 también ha detallado que hubo reuniones con Juan Ricardo Torres Cubas, Darwin Espinoza y el cuñado de este en el conocido restaurante La Cuadra de Salvador, que tiene como propietario a Fernando Pazos Huayamares.

Todas las designaciones y reuniones dieron resultados. A finales de junio de 2022 se emitió el ansiado decreto del atún. Dos semanas antes de publicar las nuevas modificaciones, el cuñado de Darwin Espinoza renunció a la Dirección de Pesca. Era hora de volver al puerto, de volver a Chimbote.

El decreto del atún

Hemos consultado con diferentes conocedores del sector pesquero y ellos señalan que el decreto modificado levanta la restricción de fletamento. Es decir, ahora los dueños de las embarcaciones atuneras peruanas pueden vender su pesca a una embarcación extranjera, sin restricciones, según Alfonso Miranda, presidente de la Cámara de Atún.

Además, antes, el alquiler de las embarcaciones atuneras estaba condicionado a un acuerdo binacional que ahora ya no existe. Esto beneficiaba directamente al comerciante peruano y al extranjero.

Para Luis Icochea, especialista en comercio pesquero, la modificación del decreto permite que los barcos extranjeros que pescan atún en el Perú usen en su mayoría trabajadores del país de donde provienen y menos mano de obra peruana. Antes de esta modificación, la norma exigía que la tripulación sea mitad extranjera y mitad peruana.

Esos son solo algunos de los cambios. No hay duda de que esas modificaciones beneficiaron a los comerciantes del atún. Algunos, de seguro, necesarios para el crecimiento económico del sector y del país. Otros, según la sospecha de la Fiscalía, para un beneficio con nombre propio.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO