La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sabía que se le venía la noche. A solo nueve días de cumplirse un año del golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo, pasó a ser identificada como la líder de una organización criminal por el mismo Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) que ella formó para investigar al expresidente.

Alertada por el operativo que se avecinaba —desde la noche del sábado 25 de noviembre— en contra de su principal asesor Jaime Villanueva, no dudó en convocar a sus más allegados fiscales y personas de confianza desde la noche del domingo y quedarse hasta casi las cuatro de la madrugada de ayer lunes redactando la destitución de la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial, alegando traición.

De acuerdo con el cuaderno de ocurrencias del noveno piso de la Fiscalía de la Nación, sus acompañantes fueron su asesor Miguel Girao, otro de los incluidos en la investigación fiscal; Marena Mendoza Sánchez, nueva coordinadora del equipo Lava Jato y coordinadora del equipo que investiga muertes en protestas; el fiscal Elmer Ríos, coordinador del Equipo Especial Cuellos Blancos; el fiscal Wilfredo Avellaneda, quien asumió la coordinación de lavado de activos en reemplazo de Rafael Vela tras su suspensión el pasado viernes; la secretaria general de la Fiscalía de la Nación, Fiorella Casique; y Rosalyn Aranda, gerenta central de imagen institucional del Ministerio Público.

Patricia Benavides abandonó su despacho a las 3:40 a.m. del lunes y dejó firmada la resolución que cesaba del cargo a Barreto. Pero, este hecho aún no se consuma, pues, el documento no llegó a tiempo a la imprenta del diario oficial El Peruano y no se publicó en el boletín de normas legales de ayer.

El operativo se puso en marcha y tan solo unos minutos después, los integrantes del Eficcop llegaron a la sede fiscal en la avenida Abancay para desarrollar un megaoperativo denominado ‘Operación Valkiria V’ (ver la historia del nombre en la página 5).

En paralelo y como parte de las diligencias, agentes del Ministerio Público y la Diviac entraron a los domicilios de los otros involucrados: Jaime Villanueva, gerente central del despacho de la fiscal de la Nación; Abel Hurtado, coordinador parlamentario; y Miguel Girao, segundo gerente central de Patricia Benavides. Los tres están incluidos en la investigación como miembros de la organización criminal del caso denominado ‘La fiscal y su cúpula de poder’.

Los chats delatores.





En el documento de la intervención, se precisa que la organización liderada por Benavides se encargó de negociar con un grupo de congresistas de la República tres requerimientos primordiales para la fiscal de la Nación: la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, la destitución de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y la remoción de miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Todo esto a cambio de favorecerlos con archivar investigaciones que involucran a los legisladores.

Precisamente, en junio de este año, la fiscal de la Nación decidió no abrir investigación preliminar contra más de 40 congresistas involucrados en el caso Los Niños. Villanueva mandó esta resolución por WhastApp a su interlocutor en el Congreso como muestra del cumplimiento del acuerdo entre la Fiscalía y los legisladores.

Finalmente, Patricia Benavides no abrió investigación a 30 'niños' del Congreso.





CHATS, ARRESTOS Y VARIOS INVOLUCRADOS

Jaime Villanueva tenía que ser detenido preliminarmente de manera inmediata y por 10 días. Sin embargo, al llegar a su inmueble ubicado en el distrito de La Molina, el Equipo Especial no lo encontró.

Villanueva trató de eludir a la justicia y durante la madrugada del lunes se internó en la clínica San Pablo de Surco, donde fue encontrado por los agentes de la Diviac, echado en una cama con su celular en mano. Fuentes policiales señalan que solo tenía dolor de espalda.

Desde su ingreso al Ministerio Público, él fue la mano derecha de Patricia Benavides y chats adjuntos a la orden de su detención demuestran que negoció en nombre de la fiscal de la Nación votos con bancadas parlamentarias para favorecerla.

“Como ella misma le dijo, yo soy el único autorizado para hablar en su nombre y coordinar con ustedes. Por otro lado, nos podría sacar una reunión con Nano por el tema del PL que Abel le habló ayer sobre la JNJ. Este es el momento de ir por todo”, le dijo Villanueva en un chat al informante del Equipo Especial.

El 26 de mayo último, un chat adjunto en el documento fiscal da cuenta de que Jaime Villanueva sabía qué congresistas y bancadas iban a votar a favor de la inhabilitación de Zoraida Ávalos. Entre ellos se menciona a los denominados ‘niños’ de Acción Popular Luis Aragón, Pedro Martínez e Illich López, así como la bancada Somos Perú y la entonces congresista de Fuerza Popular María Cordero Jon Tay.





EL WHATSAPP DELATOR

Villanueva —quien ya había sido evidenciado por este diario en marzo de 2023— fue delatado por sus interlocutores. Los chats, de mayo de este año, con los que el Equipo Especial sustentó la detención preliminar fueron obtenidos gracias a la colaboración de un informante del Ministerio Público. Según la resolución judicial, los mensajes de WhatsApp fueron entregados por un o una “congresista de la República del Perú” bajo el procedimiento de “agente especial”. Es decir, una figura legal en la que un ciudadano involucrado en un hecho irregular decide entregar evidencia del delito en el que está envuelto.

Hasta el cierre de esta edición, la Junta Nacional de Justicia no había decidido el futuro de Patricia Benavides en el Ministerio Público, pese a que dos fiscales supremos le habían exigido su renuncia y que en el Congreso se había presentado una denuncia constitucional contra ella. La aún fiscal de la Nación, para acortar su agonía, podría presentar su dimisión hoy mismo.





