No es la primera vez que la autonomía de los fiscales anticorrupción se ve mancilla por decisiones superiores. Este diario denunció –en plena campaña electoral en junio del año pasado– una clara intromisión de parte del jefe nacional de las fiscalías anticorrupción Omar Tello, en un caso que días después se convirtió en uno de los más graves que involucra al actual gobierno: Los Dinámicos del Centro.

Pasó el tiempo y, cuando pensábamos que el trabajo de los fiscales encargados de luchar contra la corrupción venía siendo respetado, otra vez la sombra de Tello reaparece. Ahora su irregular intervención quedó documentada y evidencia que quiere tener dominio y control sobre las investigaciones en curso.

El lunes 20 de diciembre –después de un reportaje publicado en el dominical Panorama– la Fiscalía Anticorrupción realizó una diligencia de recojo de información en las oficinas de la petrolera estatal Petroperú y en los despachos de Palacio de Gobierno. Una de las principales empresas del Estado había sido penetrada por fiscales y policías ante el estupor de los funcionarios.

Un día antes, el programa periodístico había revelado que una de las empresas de Samir Abudayeh, visitante de Palacio, ganó una licitación –por US$74 millones– en Petroperú tan solo dos semanas después de que este personaje se reuniera con el presidente Pedro Castillo.

Ante la impactante noticia, el despacho que dirige la fiscal Norah Córdova decidió entrar en acción. En la mañana del 20 de diciembre realizó una diligencia de exhibición de documentos en Petroperú y –en paralelo– los fiscales que la apoyan fueron a Palacio de Gobierno para continuar con el procedimiento.

Esa diligencia de Córdova desató la ira de los todopoderosos jefes de la Fiscalía de la Nación, pues la autoridad provincial no había dado aviso a sus superiores del trabajo realizado en el marco de sus atribuciones como persecutora del delito. Y razón no le faltaba, su autonomía –figura que meses atrás había defendido el propio Omar Tello (ver recuadro)– le permite entrar en donde haya sospecha de hechos ilícitos.

QUEDÓ POR ESCRITO. El oficio circular 286-2021 se notificó el 29 de diciembre.

Dos días después, el 23 de diciembre, los fiscales anticorrupción del despacho de Córdova volvieron a ingresar a Petroperú para recoger documentos.

Para entonces, no solo Córdova había entrado a Palacio. Un mes antes –19 de noviembre– el fiscal Marco Huamán hizo lo mismo y se llevó la sorpresa de encontrar 20 mil dólares en uno de los baños de la casa de gobierno.

QUIERE SABERLO TODO

El miércoles 29 de diciembre de 2021, alrededor del mediodía, llegó vía Whatsapp –a los fiscales provinciales anticorrupción– el siguiente mensaje: “Reportar ejecución y registro de operativos reservados”. La misiva invitaba a cada funcionario a que revise el CEA (carpeta electrónica administrativa) de la institución, que funciona como una especie de buzón de notas. Allí los esperaba el oficio circular 286-2021 firmado, de manera digital, por Omar Tello (ver fotos).

Una de las preocupaciones o excusas que expone el jefe nacional de las fiscalías anticorrupción en el documento es “el incremento de los casos vinculados a delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos viene generando un mayor interés por parte de la ciudadanía para conocer las acciones que los fiscales especializados emprenden en torno a dichas investigaciones”.

En el oficio, Tello expone una serie de conceptos, para meter –de contrabando– disposiciones que afectan totalmente la autonomía de los investigadores. A buena cuenta, el documento obliga a que cualquier actividad de los fiscales –como la que días antes se había realizado en Petroperú y en Palacio– se le tiene que notificar a Tello.

“El fiscal superior o provincial a cargo de un despacho deberá informar a la coordinación nacional cuando se presenten las siguientes situaciones: Todo operativo o megaoperativo. Detención en casos de flagrancia. Visita a dos o más puntos de una institución, con fines de exhibición y posible incautación de documentos”, se lee en el escrito reservado al que tuvo acceso Perú21.

Pero en el mismo oficio Tello se contradice. Pues si la justificación de toda esta misiva era “el mayor interés por parte de la ciudadanía” ante el incremento de casos vinculados a los políticos de turno, en el punto 32 del mismo dice: “El fiscal superior coordinador nacional determinará la pertinencia de difundir dicho operativo”, dejando de lado totalmente el interés ciudadano.

Aún hay más. Si, después de analizar los hechos, el criterio del jefe nacional anticorrupción concluye que la opinión pública debe enterarse que un funcionario de Palacio o alguna otra institución está en problemas, “dicha información será coordinada directamente entre él (Omar Tello) y el responsable de la Oficina Central de Imagen”, dejando así de lado al propio fiscal del caso.

¿Dónde quedó la autonomía fiscal? ¿Cuál es el interés de saber a dónde va y qué hará cada uno de sus fiscales? ¿Esto tiene algo que ver con que en Palacio se hayan encontrado sobre los escritorios registros antiguos de los gobiernos de Humala y Vizcarra, y casi nada de Pedro Castillo?

Este diario contactó a fiscales que están bajo las órdenes de Tello. Los consultados confirmaron que el oficio circular llegó al CEA y algunos los distribuyeron por Whatsapp a sus adjuntos. De manera reservada confirmaron que “todo se ha centralizado en la Coordinación, ahora no tenemos vehículos ni logística. Todo tiene que pedirse a la Coordinación”.

También se buscó comentarios desde otras áreas del Ministerio Público para saber cómo operan los pares de Tello. Desde el sistema de Lavado de Activos indicaron que “el coordinador no tiene por qué saber sobre qué trata el operativo. Que el coordinador lo sepa podría generar una vulnerabilidad que se vincula con la pérdida de eficacia, porque el operativo debe ser reservado”. Desde el sistema contra el Crimen Organizado señalaron que “todo fiscal es autónomo; si él quiere, no le da información a su superior y eso se debe respetar”.

CLARO RETROCESO. Cada punto del documento es una afrenta a la autonomía fiscal.

Ayer, Perú21 le escribió al fiscal Omar Tello para obtener su explicación sobre este grave hecho. Sin embargo, alrededor de las ocho de la noche, el alto funcionario bloqueó el contacto telefónico por donde se realizó la comunicación. La gerencia de Comunicaciones del Ministerio Público también está al tanto del tema.

quiere más PODER. Documento de Omar Tello tira por la borda la autonomía de los investigadores que luchan contra la corrupción.

El rol de Omar Tello en Los Dinámicos del Centro

El interés del fiscal coordinador Omar Tello de centralizar y conocer absolutamente de todas las diligencias y operativos que se planifican en los diferentes despachos anticorrupción ahora es evidente. Cuando Perú21 destapó en junio del año pasado el caso de la organización criminal Los Dinámicos del Centro —denunciando cómo se frustró el operativo para capturar a altos dirigentes del partido que se jugaba, por ese entonces, su entrada al Gobierno—, su postura aparentemente era otra.

El 3 de junio, cuando este diario conversó con él para recoger sus descargos ante la información de que decidió postergar el operativo hasta después de la segunda vuelta (con un evidente cálculo político), Tello se defendió asegurando que “hay muchos operativos a nivel nacional” y que “yo no me entero de todos, solo de algunos”. ¿Por qué ahora sí?

La jueza July Baldeón había autorizado dos días atrás, el 1 de junio, la detención de altos cuadros de Perú Libre, en el marco de las investigaciones por el tráfico de brevetes en Junín que, luego se conocería, sirvió para financiar la campaña electoral de Pedro Castillo.

Pero Omar Tello, como reconoció en la misma comunicación, sí sabía extraoficialmente del tema y, quizás en un acto de sinceridad, manifestó que “la medida (judicial) ha salido en una época no apropiada”.

En aquella ocasión, este diario aguardó por la reserva de las investigaciones; sin embargo, ante la inamovilidad para disponerse los recursos necesarios para ejecutar el operativo, y por ser de interés público, Perú21 publicó la denuncia el 9 de junio.

Esto generó una acérrima respuesta de parte de Tello, en coordinación con la oficina de prensa del Ministerio Público, al compás de reportajes y entrevistas en televisión, radio y prensa escrita a su favor.

En portada. Perú21 fue el primer medio en destapar el caso.

Pero lo concreto en los hechos es que el operativo se dio después de la segunda vuelta electoral y al cierre del plazo otorgado por la jueza Baldeón, a pesar de que —como bien indicaron las fuentes— se tenía ubicados a los diferentes objetivos, entre los que se encontraba el hoy prófugo Arturo ‘Pinturita’ Cárdenas, hombre de confianza de Vladimir Cerrón.

“No me han comunicado, no me han pedido. Mira, hay situaciones internas que se manejan bajo reserva absoluta y mediante otro tipo de documentación, que ustedes no tienen ni por qué enterarse porque es parte de los procedimientos internos”, dijo Tello en junio pasado, cuando se le insistió si sabía del operativo y decidió no mover un dedo.

Cuando hay cosas irregulares, sí es mejor hacerlas públicas y actuar con transparencia.

TENGA EN CUENTA

La Fiscalía Anticorrupción es un bastión importante que tienen los ciudadanos en una sociedad democrática.

En enero último, el entonces jefe de la PNP, Javier Gallardo, reunió a más de 40 altos mandos de la institución y les pidió –al estilo de Tello– que le avisen de los operativos que iban a realizar.

Tello exige también que dentro de los primeros 30 minutos de un operativo se le envíe una ficha de “datos referenciales” donde se detalle el nombre y cargo de todos los involucrados.

