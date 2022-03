“No hay condiciones dadas”, habría dicho el flamante jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), Roger Arista Perea, después de conocer los planes que tenían para él desde el gobierno de turno.

El 11 de marzo, con la Resolución Ministerial 315 - 2022, el general en retiro Arista fue designado jefe de la Digimin. El sábado 12, concedió una entrevista a una radio de Junín anunciando cuál sería su estrategia en el nuevo cargo. El domingo, Perú21 publicó un informe en el que denunció las presiones que tuvo su antecesor Luis Flores Solís para suspender labores de Inteligencia en el caso Bruno Pacheco, exmano derecha del presidente Pedro Castillo. Y el lunes 14, contra todo pronóstico, el también general en retiro presentó su dimisión.

Según fuentes cercanas a la oficina de Inteligencia, desde Palacio habría llegado el mismo mensaje que le mandaron –antes que lo saquen del cargo– a Flores: paralizar el apoyo técnico especial de investigación que realiza la Digimin en el caso que involucra también a Pedro Castillo.

ROGER ARISTA HABRÍA RECIBIDO PRESIONES PARA PLEGARSE A REQUERIMIENTOS DEL GOBIERNO.

Arista, quien ha emprendido un proceso administrativo para reincorporarse a la PNP después de su pase al retiro en diciembre del año pasado, se hizo a un lado.

Después del reportaje de este diario, el Mininter envió un mensaje a Perú21 del ministro Alfonso Chávarry: “Desde que me hice cargo, no he recibido información del caso del señor Pacheco u otros”.

Ayer, se publicó la Resolución Ministerial 330 - 2022, firmada por Chávarry, que aceptó la renuncia de Arista. Ahora el ministro busca un nuevo oficial para hacerse cargo de la Digimin, la unidad de Inteligencia más política del país. Los nombres van y vienen, y algunos son peores que otros.

Ante esto, es válido preguntarse quién se hará cargo de una dirección a la que buscan utilizar, desde Palacio de Gobierno, con fines políticos.

TENGA EN CUENTA

Desde el Mininter aseguraron que Flores Solís fue reasignado al trabajo operativo en apoyo a la Dirincri y unidades especializadas en crimen organizado y lucha contra la delincuencia.

La Digimin viene colaborando con la Policía Anticorrupción en la pesquisa fiscal del caso Pacheco.

