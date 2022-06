El último viernes, la Junta de Fiscales Supremos volvió a tener quórum después de un año. Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación interino, convocó a sesión para recibir a los dos nuevos integrantes. Los fiscales supremos Liz Benavides y Juan Carlos Villena no solo llegaron para ocupar sillas en la máxima instancia administrativa de la entidad, sino para lavar la cara al Ministerio Público que intenta sacudirse de las sombras que dejaron los destituidos Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza.

Benavides y Villena asistieron a la reunión sabiendo ya los despachos que ocuparán: la primera fue designada en la Fiscalía Suprema Especializada en delitos cometidos por Funcionarios Públicos, mientras que el segundo está a cargo de la Fiscalía Suprema de Familia.

Durante la cita, Sánchez reiteró que no tiene intenciones de continuar en el cargo que tuvo que asumir en marzo tras el término de mandato de Zoraida Ávalos, quien también se encontraba en la sala.

Los cuatro fiscales supremos acordaron que en la próxima sesión definirán cuándo será la votación para elegir a quien comandará a la Fiscalía por los próximos tres años.

Si bien uno de los cuatro ya declinó, hay razones e información que apuntan a que la nueva cabeza de la institución saldrá entre los flamantes integrantes de la Junta de Fiscales.

¿Nuevo rumbo?

El día de su entrevista para convertirse en fiscal supremo, el puneño Juan Carlos Villena dio luces sobre la que será su relación con los medios de comunicación. “Los fiscales no deben declarar a la prensa (...) no es lo más prudente salir en conferencias, sobre todo porque las noticias no salen como uno quiere”, dijo el 31 de mayo ante los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

Entonces, ¿cómo un fiscal rinde cuentas a la ciudadanía? Villena indicó: “La mejor forma de rendir cuentas a la sociedad es siendo rápido y célere en las causas que nos toca conocer”. Es decir, concluir cuanto antes con las investigaciones.

A quien no le fue bien por esconderse de la prensa fue a Zoraida Ávalos. Su gestión al frente del Ministerio Público (2019-2022) se caracterizó por su silencio. No le gustaba responder preguntas de los periodistas y por eso se cuestionó su falta de transparencia. ¿Villena quiere seguir esos pasos?

En esa misma entrevista, se le preguntó al fiscal de 55 años por el incidente que protagonizó en abril del 2012, cuando la Fiscalía de Ica dejó de atender a los usuarios para darle un agasajo por su cumpleaños. Él era el fiscal superior, y la celebración incluyó mariachis.

“Fue una actitud imprudente, fueron breves minutos y aún así no era lo correcto; hubo informes de todos los despachos; fui sancionado con una amonestación, que es la única que registro, y no impugné”, respondió.

A Liz Benavides, por su parte, la JNJ le preguntó sobre la relación que tiene con su hermana, la jueza Enma Benavides Vargas, quien es investigada por liberar narcotraficantes a cambio de dinero. El caso es tan grave que en setiembre del año pasado, el Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida del país contra la magistrada.

“No tengo ningún tipo de injerencia, ni éticamente ni legalmente, jamás intervendría en procesos”, aseguró la fiscal.

Según Sunarp, Benavides se despojó en mayo último de dos propiedades bajo la modalidad de separación de bienes con su esposo. Consultada al respecto, la fiscal nacida en Huancavelica dijo que su cónyuge Luis Espinoza Quiroz es empresario y que ambos optaron por repartirse las propiedades “para evitar inconvenientes”.

La tradición manda que el fiscal supremo más antiguo se convierte en el nuevo fiscal de la Nación. En este caso, Ávalos es quien cumple con ese requisito. Pero es difícil que ella quiera asumir el reto después de la magra gestión que tuvo.

En los pasillos fiscales ya se habla que el sucesor de Sánchez sería Villena. Su experiencia como presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Ica lo favorecen.

Según las fuentes consultadas, a Benavides la haría retroceder la situación de su hermana, que podría ser usada por sus opositores para atacarla en funciones. Sin embargo, todo puede pasar en los próximos días. Sea quien sea que asuma el cargo, tiene una tarea trascendental: concluir la investigación al presidente Pedro Castillo.

