Muerte y corrupción manchan a Qali Warma

Nilo Burga Malca llegó al lugar donde encontraría la muerte a las 2:13 p.m. Ingresó al estacionamiento del hotel sauna Luz y Luna, ubicado en Magdalena, en una camioneta Toyota, modelo Raize, de color rojo. Era miércoles 25 de diciembre, en plena Navidad, y solo tres horas después el dueño de Frigoinca, comprometido en una trama de corrupción con el programa Qali Warma, yacía sobre la cama de la habitación 301 con múltiples cortes en el cuerpo y uno contundente en el cuello. Era una escena trágica, macabra. Murió desangrado.

Aún no queda claro en qué circunstancias falleció el empresario de 65 años. Sus propios abogados dijeron, inicialmente, que se habría suicidado. Esa afirmación se sustentaba en una extensa carta encontrada en su vehículo, firmada por el investigado, que estaba dirigida a su familia y a la Fiscalía, según contó su defensor legal César Eucástegui a Perú21.

Lo raro es que el manuscrito, de acuerdo a Eucástegui, no llevaba la letra del investigado, aunque sí su firma, para mostrar que él avalaba su contenido.

Según el canal Latina, quien redactó la carta fue la esposa de Burga, Carolina Farro Medina. La razón, señala la nota periodística, fue que ella tenía la letra más legible para explicar la versión de su pareja, quien rechazó por escrito todo acto que lo incriminara con pago de coimas a funcionarios de Qali Warma.

No obstante, la historia del suicidio cambió en cuestión de horas ante las evidencias que se hallaron en la habitación del hotel. Dos cuchillos, como reveló este diario, fueron encontrados primero por los bomberos, que acudieron al hospedaje cuando fueron llamados por el personal de servicio.

Ello habría sucedido pasadas las 5:00 p.m. del miércoles 25 de abril, ya que la policía y el serenazgo de Magdalena fueron alertados a las 5:40 p.m. según fuentes consultadas por este diario.

Uno de los cuchillos estaba al lado de los restos de Burga Malca, debajo de unas toallas verdes que junto a las sábanas estaban manchadas de sangre.

De acuerdo al certificado de la necropsia, Nilo Burga tenía profundos cortes en el cuello y el pecho causados por un cuchillo.

Ante ello, los abogados del fallecido empresario, entre los que también está el exministro de Justicia Félix Chero, indicaron que el caso ya no se presentaba como un suicidio, sino como un homicidio.

Chero contó a Perú21 que su patrocinado era un cliente constante del referido hospedaje y que solía acudir con amigos para disfrutar del sauna. Aseguró, en esa línea, que aquel día su defendido no cargó consigo el celular.

Imagen Certificado de necropsia a Nilo Burga.

“Los familiares me indican que Nilo Burga no llevó el celular al hotel. Es raro, porque él nunca dejaba el celular. No tengo conocimiento de si antes del suceso él se comunicó con alguien para encontrarse en el lugar”, declaró.

Para aumentar la extrañeza, el letrado sostuvo que los mensajes que su defendido compartió con amigos entre el 24 y 25 de diciembre “eran alentadores”.

“En todo momento decía que en enero retornaba con sus actividades y que iba a emprender en otro rubro empresarial, estaba muy entusiasmado. Por eso, a todos nos llamó la atención que haya sucedido esto (su muerte)”, aseveró.

Dijo, además, que el empresario liberteño asistió a todas las citaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Pero, eso sí, cuando le tocó declarar sobre los sobornos, este guardó silencio.

Si bien el exministro refirió que Burga estaba preocupado por esa investigación, nada hacía creer en un desenlace fatal.

Corrupción al más alto nivel

La camioneta roja con la que Nilo Burga llegó al alojamiento está a nombre de Tierra Inca Foods, una empresa que el Ministerio Público calificó de “testaferro” junto a otras cuatro que también son del sector alimentario.

Imagen Imputación fiscal contra Nilo Burga.

Fue la extrabajadora de Burga, Noemí Alvarado, quien denunció que esa compañía, creada en 2017, era “ficticia” y que serviría para ganar contratos como parte del aparente plan delictivo que habría orquestado su exjefe.

Alvarado reveló al dominical Cuarto poder, en noviembre pasado, que desde 2021 la principal empresa de Burga, Frigoinca, entregaba a Qali Warma productos malogrados y carne de caballo —en lugar de pollo y carne de res— en las conservas Don Simón.

Detalló que, para evitar que la estafa salga a la luz, Frigoinca pagaba coimas a funcionarios de Qali Warma y de la Dirección General de Salud (Digesa) para que modificaran los reportes que surgían ante el evidente mal estado de sus productos enlatados, que consumían los niños de las escuelas más pobres del país.

Al menos entre 15 servidores públicos la empresa de alimentos desembolsó S/298,548 en sobornos, se constata en los chats de WhatsApp que guardaban los vouchers de transferencia a los que accedió la Fiscalía.

Quien se encargaba de los pagos ilícitos era Alvarado, cuya función en Frigoinca era la de agente de ventas y coordinaba para ello con el gerente Michael Burga, hijo de Nilo Burga.

Toda esta trama de corrupción empezó, según la testigo, cuando el hoy vocero presidencial Fredy Hinojosa era el director ejecutivo de Qali Warma y la ministra de Desarrollo e Inclusión Social era la actual mandataria Dina Boluarte.

El sucesor de Boluarte en el Midis, Julio Demartini, también es investigado por omisiones funcionales al no haber impulsado una supervisión sobre los alimentos que se entregaban a los escolares.

En oposición a esas acusaciones, Félix Chero responsabilizó de todo a Noemí Alvarado. “Quien ha hecho los contactos con los funcionarios, quien pagaba las coimas, quien los conoce y quien sabe cómo funciona la corrupción en Qali Warma y Digesa es esta señora”, enfatizó.

Un caso de corrupción con la muerte de uno de sus protagonistas tiene todos los condimentos para creer que un poder detrás no quiere que se conozca la verdad.