El amigo del presidente Pedro Castillo, Juan Silva, no podrá salir del país por 36 meses. Así lo decidió ayer el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien acogió el pedido –a medias– del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, pues cuatro de los seis congresistas de Acción Popular –identificados por la colaboradora eficaz Karelim López como ‘Los Niños’– se salvaron de la medida limitativa. Solo Raúl Doroteo y Darwin Espinoza se quedarán dentro del territorio nacional.

Mientras prepara su defensa legal –ante los audios delictivos que lo incriminan– Silva intentó dar ‘lecciones’ de periodismo a los medios de comunicación que han difundido la transcripción de un diálogo –que se encuentra en el despacho del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez– que lo ubica como receptor de una fuerte suma de dinero.

“Los medios de comunicación no pueden tomar como ciertas las declaraciones y/o supuestas transcripciones que solo buscan manipular la información y confundir al país, así como a las autoridades que investigan un caso tan delicado”, se atrevió a escribir el exministro de Transportes y Comunicaciones del gobierno castillista.

Por la tarde, sin embargo, salieron a la luz más detalles de la escandalosa noche del 4 de noviembre de 2021, fecha en la que, según un colaborador eficaz del Ministerio Público, el empresario Zamir Villaverde entregó “cien grandes” a Juan Silva.

MIL BILLETES DE CIEN

Si bien primero se conoció el diálogo entre Villaverde y Silva a través de un documento no oficial, fuentes de Perú21 confirmaron –el viernes– que la conversación sí era real y había sido enviada hace unos días desde el despacho de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Ayer, este diario accedió al ‘Acta de transcripción de diligencia de escucha, transcripción y reconocimiento de voz’ del miércoles 25 de mayo. Allí, el colaborador eficaz 02-5D reconoció que las voces de las personas que sostienen el diálogo son de Zamir Villaverde y Juan Silva. Además, se escucha la voz de una mujer que pide una clave para acceder a un equipo celular entregado por el empresario. Esta, según el testigo, corresponde a la hija menor del exministro.

La conversación ocurrió en horas de la noche en el departamento que ocupaba Silva en el Cercado de Lima. Allí, Villaverde, según el colaborador, hizo entrega de “la suma de cien mil soles, en efectivo, en billetes de S/100.00 (...) en un portafolio (maletín) de cuero negro de 40 x 25 cm y 10 cm de ancho”.

Además, el colaborador eficaz, en la diligencia de reconocimiento de voz, afirmó que el audio “no ha sido editado”. Finalmente, las nueve páginas del acta fueron firmadas por Karla Zecenarro Monge e incorporadas a la carpeta del proceso por organización criminal (ver imágenes).

Desde el Gobierno, el presidente Castillo se mantiene en cura de silencio, pero algunos de sus acomedidos ministros siguieron poniendo las manos al fuego por él. Recordemos que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tiene elementos para investigar al profesor de Chota como cabecilla de la organización criminal en la que también actuaría el exministro Juan Silva.

Félix Chero, titular de Justicia, señaló ayer que la investigación iniciada por el Ministerio Público “es inconstitucional”. Agregó que “esta es una situación única en Perú porque antes no se ha investigado a ningún presidente”. El funcionario no perdió la oportunidad para desvincular a su jefe del audio de los “cien grandes”. “No vincula de ninguna manera al presidente de la República”, sentenció Chero.

Según supo este diario, el fiscal de la Nación no ha pedido la detención de Juan Silva porque eso implicaría concluir la etapa preliminar de la investigación a los diez días del inicio de la prisión. Sin embargo, Sánchez hace todos los esfuerzos para garantizar que la pesquisa se lleve con el debido proceso y así no darle razones a todos los interesados en que este caso no llegue a buen puerto.

TENGA EN CUENTA

El texto del diálogo fue difundido el pasado jueves por Willax Televisión.

Varios periodistas y medios oficialistas han tratado de minimizar el contenido delictivo del mismo.

Silva ha solicitado al MTC que le pague S/350 mil a su abogado.

VIDEO RECOMENDADO

Conversamos con el exdefensor del Pueblo Walter Gutiérrez sobre la situación del presidente Pedro Castillo y el pedido de su defensa de la nulidad de la investigación que abrió el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez.