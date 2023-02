El pasado lunes, la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía divulgó los planes y la identidad de los miembros del comité regional de Sendero Luminoso en Ayacucho que se desplegaron como azuzadores de las violentas protestas. Pero dentro de este grupo no apareció otro radical personaje que ese mismo día dejó en claro que está dispuesto a cobrar vidas solo por someter al gobierno y al Congreso para redactar una nueva Constitución.

Se trata de Che Bernaola Torres, un dirigente ayacuchano que ganó protagonismo en noviembre de 2021 al conseguir que la premier de ese entonces, Mirtha Vásquez, firmara un compromiso para iniciar con el proceso de cierre de cuatro minas en esa región.

Sin embargo, lo más grave fue descubrir que –como reveló Perú21– Bernaola tuvo un diálogo privilegiado y de entendimiento con Vásquez siendo el subsecretario general del Movadef, el brazo político de SL, en Ayacucho.

Su rúbrica también figura en los planillones que presentó esta agrupación senderista a la ONPE en 2011 para convertirse en partido político.

El dirigente de 51 años salió el último lunes en una emisora radial a hablar como expresidente del Frente de Defensa del Pueblo de Parinacochas, un satélite del Fredepa que lideraba la detenida Rocío Leandro Melgar, la senderista camarada ‘Cusi’.

Bernaola no solo confirmó que promovió las violentas movilizaciones sino que justificó las 59 muertes que han dejado los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden desde el golpe de Estado de Pedro Castillo, registrado el 7 de diciembre del 2022.

“Tenemos que radicalizar esta lucha, ya son más de 50 muertos y no pueden ser en vano; el pueblo no puede retroceder más, nueva Constitución o nada, eso tiene que ser la lucha y tenemos que lograrlo; no importa que hayan más muertos, pero tiene que haber nueva Constitución”, declaró en Parinacochas Radio.

Desabastecer Lima

Y no se quedó allí. Reveló que ha requerido a su gremio que se cierren las carreteras hacia Lima para que la capital quede sin alimentos y otros recursos, medida que se tomó en Lima durante el mes de enero.

Che Bernaola Torres.

“Nosotros hemos planteado que el desabastecimiento debe ser para Lima, para que salgan a luchar, para que estas ratas se desesperen; el abastecimiento en las regiones a nivel nacional debe ser normal, eso hemos planteado”, espetó.

En otro momento, expresó su preocupación porque las protestas se apaguen, ya que como producto del cierre de vías la gente del interior del país tampoco puede acceder a alimentos.

En esa línea, indicó que en el más breve plazo se debe asestar la última estocada para lograr que se abra el camino a la asamblea constituyente.

“Ya tiene que darse el golpe final, o morimos o triunfamos, ya son más de 50 días de lucha y el pueblo está cansándose, van a escasear las cosas con estos bloqueos ¿y qué va a pasar? Se va a revertir la lucha (...) ya mejor que se dejen las cosas, la gente va a empezar a renegar con el pueblo”, sostuvo.

Lo dicho por Che Bernaola no es cuento. Ya ha demostrado que puede convocar paros y agitar marchas para conseguir lo que quiere.

En octubre del 2021, un mes antes de que Mirtha Vásquez –durante el gobierno de Pedro Castillo– se comprometiera a cerrar las minas, Bernaola convocó a una feroz movilización que terminó con el incendio al campamento minero de la empresa Apumayo.

Aquella vez dirigió un oficio a las comunidades ayacuchanas donde les pidió una participación “disciplinada, activa y sin vacilaciones”. Una posición parecida a la de la congresista Sigrid Bazán (JPP), quien señaló que un reclamo pacífico “no genera cambio”.

El último miércoles, el Frente de Defensa del Pueblo de Parinacochas emitió un pronunciamiento para ratificar todo lo dicho por Bernaola, asegurando que el Ejecutivo y el Congreso los tildan de “terroristas” para neutralizar sus demandas.

“El pueblo ya no cree las mentiras de los que se oponen al cambio”, señalaron.

Ayacucho es un centro neurálgico para Sendero Luminoso, según la Dircote. En esta región operaba el comité regional que fue intervenido por la Policía en enero pasado.

Este grupo senderista, de acuerdo a la investigación, coordinó con otras regiones las marchas hacia Lima y las violentas protestas de los últimos dos meses.

Tenga en cuenta

-Ayer se registraron nuevos bloqueos en la Carretera Central. A la altura del kilómetro 117, en la provincia limeña de Huarochirí, un grupo de personas dispersó rocas en la vía para dificultar el transporte de vehículos.

-La misma medida se repitió en el kilómetro 140, en Morococha, región Junín, camino a La Oroya. Se ha previsto que más manifestantes saldrán hoy a hacer disturbios en esta ciudad bajo la denominada “Toma de La Oroya”.