Ministro Juan José Santiváñez miente

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, mencionó el jueves que Perú21 es un diario que “alarma falsamente” y que el Gobierno de Reino Unido no ha quitado apoyo económico a la Dirección Antidrogas de la Policía (Dirandro), como se informó el 2 de diciembre de este año. Él miente.

Ese día contamos que los británicos decidieron, en noviembre pasado, quitar el financiamiento a un grupo de agentes especiales del equipo Escorpión, que pertenece a la Dirandro. A través de una carta secreta obtenida por este diario, un alto funcionario del Ministerio del Interior del Reino Unido en América Latina informó al director antidrogas peruano, el general PNP Luis Flores Solís, que su país dejaba de financiar a ese equipo especial por ineficiente.

“Es absolutamente falso que Gran Bretaña le haya quitado el apoyo a Dirandro”, dijo ayer Santiváñez en conferencia de prensa. Sin embargo, la carta redactada por el agente Andrew Bonsey, director regional de las operaciones internacionales del Ministerio del Interior del Reino Unido en América Latina, es clara: “Se ha hecho evidente que el proyecto no está cumpliendo los objetivos y resultados establecidos que habíamos previsto (...). Por lo tanto, en estas circunstancias no podemos justificar que sigamos apoyando financieramente”.

Imagen

Bonsey insiste en que su dependencia ya no puede realizar ningún pago de bono salarial, el cual era parte del financiamiento que los ingleses entregaban a los agentes peruanos que entrenaban.

Además, Santiváñez mintió al decir que “existió un tema administrativo en donde una contribución del Gobierno inglés fue destinada para otro rubro y lo que se solicitó es que (el monto) se recondujera”.

Imagen

La realidad es que el Reino Unido considera que el grupo de trabajo era ineficiente, pues Bonsey señala en su carta que el equipo especial se preocupaba solo de burriers en el aeropuerto y no de grandes incautaciones en la frontera, que es por donde salen las grandes cargas de droga hacia Europa: “La mayor parte del trabajo del equipo se ha centrado principalmente en movimientos internos e incautaciones de drogas en el aeropuerto, en lugar de aplicación de la ley en la frontera, donde se pueda argumentar que afecta al Reino Unido”.

Santibáñez también habló que el Perú mantiene una buena relación con Reino Unido y prueba de ello fue un curso financiado por los ingleses que se realizó el pasado 13 de diciembre en la sede de Dirandro. Lo que el ministro no detalló es que no fue un curso. Se realizó un taller de pocas horas de duración donde se capacitó a Comandantes y Mayores en modernización policial, con un enfoque en derechos humanos y policía comunitaria. La charla fue programada hace muchos meses y no tiene nada que ver con el cuestionamiento que hicimos: retiro de financiamiento en temas operativos por ineficiencia.

Imagen

Santivañez dice que se “solicitó” que el dinero que los ingleses daban, fuera direccionado a otra área de la policía. Eso también es mentira. Nadie solicitó nada. Fue una decisión del Reino Unido retirar el apoyo a ese grupo especial. Incluso, el agente Bonsey da ejemplos de qué tipo de intervenciones y resultados le hubiera gustado obtener: “Un ejemplo del área de trabajo que nos gustaría llevar a cabo con Dirandro me fue presentado a principios de este mes cuando las autoridades del puerto de Manzanillo, Panamá, incautaron 4489 KG. de cocaína en contenedores que se originaron en el puerto de Paita, Perú y estaban en tránsito a través de Panamá hacia España, la mayoría de las drogas ilícitas ingresan al Reino Unido a través de envíos a granel a puertos europeos y, por lo tanto, es precisamente este tipo de actividad delictiva en la frontera donde se nos es solicitado dedicar nuestros esfuerzos e inversiones”, precisa el documento.

El problema generado por la ineficiencia policial que Santivañez encubre, en vez de resolver, aún no tiene solución. Reino Unido y el Ministerio de Interior siguen conversando para saber a dónde irá ese dinero que los europeos decidieron retirar para ese equipo especial de Dirandro.

Pero mientras ese problema se resuelve, para que no quede la más mínima duda, publicamos en nuestra web la carta secreta completa. Para que usted, querido lector, decida a quién creerle, al ministro Santibáñez o al agente inglés Andrew Bonsey.

