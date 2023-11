A la Universidad Católica de los Ángeles de Chimbote (Uladech) la Sunedu le negó la licencia de funcionamiento el 27 de febrero de 2021. Desde ese momento el proceso de cese les otorgaba dos años para permitir que sus alumnos se trasladen a universidades licenciadas, quedarse con estudiantes de los dos últimos semestres para que acabaran sus respectivas carreras, pero sobre todo para que otorguen sus últimos bachilleres y títulos universitarios. Y sí que lo hicieron.

Según el Registro Nacional de Trabajos de Investigación (Renati) de la Sunedu, entre 2020 y 2023, la Uladech ha aprobado 11,020 títulos de licenciatura, 5,364 bachilleres y 317 grados de maestrías. Un gran número para tratarse de una institución educativa no licenciada.

Si estas cifras se comparan con las tesis aprobadas en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Nacional de Ingeniería en el mismo tiempo (UNI), la diferencia es abismal.

La PUCP, con 106 años de existencia, tiene en los últimos tres años solo 2,912 títulos de licenciatura aprobados y 2,609 maestrías. La UNI, con 41 años más de antigüedad que la casa de estudios anterior, otorgó 4,426 licenciaturas y aprobó 2,076 tesis de maestrías; y la UNMSM, en 23 años, desde 2000 hasta 2023, tiene 9,131 trabajos de titulación aptos.

Entonces ¿por qué la diferencia de número tesis entre estas universidades? ¿Es acaso que se olvidaron las autoridades de la Uladech que cantidad no es calidad? La situación es aún más crítica cuando se observan los números de los encargados de revisar las investigaciones.





¿Y LOS ASESORES?

Los expertos en la materia (ver Pág. 3) indicaron que un asesor de tesis, ya sea de maestría, licenciatura o doctorado, puede estar a cargo y orientar hasta máximo cuatro trabajos de investigación por año. Hay algunos casos excepcionales. Sin embargo, cuando se trata de la Uladech, el número de manuscritos que un profesor ha revisado es de una persona más que sobresaliente.

Luis Alberto Murriel Santolalla es el coordinador de la escuela de Derecho y docente de la Uladech que registra en tres años 464 tesis de licenciatura revisadas, según el Renati.

En simples cálculos, esto indicaría que, de lunes a domingo, por las manos del profesor Murriel han pasado al menos una tesis cada dos días, desde 2020 hasta 2023, sin descanso. El también profesor de la Universidad César Vallejo ha leído, analizado y brindado el visto bueno al menos a medio trabajo de investigación por día en tres años.

En comparación con la PUCP, San Marcos y la UNI, el número de licenciaturas verificadas es ínfimo.

Felix Cabrera Vega, asesor de PUCP, por ejemplo, ha revisado en tres años tan solo 90 trabajos. Por su parte, el asesor Carlos Barzola Gastelú ha tenido en sus manos 168 trabajos de investigación. Y, en 23 años, Luisa Rivas Díaz, de San Marcos, ha corregido 62 tesis de licenciatura. Ni entre los tres asesores juntos han logrado conseguir el número que Murriel Santolalla logró.





SIN RESPUESTA

Este diario viene realizando diferentes reportajes acerca del mal manejo de la educación superior universitaria. Por eso mismo, desde hace semanas, viene pidiendo los descargos de la Sunedu y de la Uladech respecto a los temas tratados, sin obtener una respuesta.

Asimismo, Perú21 intentó contactar al asesor Murriel Santolalla vía Facebook para que explique su rápido método de revisión de tesis. Pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

La Sunedu ignora las consultas de este diario y la universidad Católica de los Ángeles de Chimbote simplemente no responde a ninguno de los números que tiene como referencia.

Sin embargo, luego de publicados los reportajes, los altos mandos de Uladech mandan sus quejas a través de documentos.

Por ejemplo, señalaron que era la falsa y “peyorativa” la afirmación que indicaba que no tenían calidad mínima para con sus estudiantes, pero es la propia Sunedu quien denegó la licencia por lo antes mencionado.

Estamos hablando de servicios básicos como tener agua potable en sus instalaciones, por lo que no sería “peyorativo”, sino una realidad.

También se quejaron porque este diario los señaló de incumplir la Ley Universitaria cuando se indicó que hacían publicidad engañosa con sus publicaciones en redes sociales, al no aclarar que la Uladech no consiguió la licencia de funcionamiento.





ACUÑA HACE DE LAS SUYAS

La universidad que lidera el ranking de más tesis aprobadas es la César Vallejo, del gobernador César Acuña. Solo en tres años, esta casa de estudios ha aprobado 37,772 trabajos de investigación para licenciaturas.

La asesora más destacada es Flor Alicia Calvanapón Alva, quien ha revisado 494 tesis de licenciatura entre 2020 y 2023. Así como el asesor de la Uladech, habría tenido que revisar en dos días aproximadamente una tesis para llegar a esos números. Otra sobresaliente en la materia.

Ella se presenta como “docente metodóloga, asesora, jurado de tesis en nivel de pregrado y posgrado en universidades privadas y públicas, formó parte del comité técnico como editora de contenidos en revistas científicas”. ¿Con esa carga laboral revisó casi 500 tesis en tres años?

Y por si esto no fuera poco, en los últimos tres años, la UCV graduó a 25,838 magísteres. Un número es hasta más de 10 veces más que universidades como San Marcos o PUCP.

“Una tesis no se lee una, sino varias veces”

YVÁN MONTOYA, Asesor PUCP

Habría que ver bien cómo estas universidades hacen con sus alumnos, empezando por los propios cursos de la carrera. Es decir, cómo los aprueban, cómo se llevan a cabo. Hace poco leí que una universidad hace las clases prácticamente virtuales y ni siquiera el profesor estaba presente, entonces puede haber desde los propios cursos las posibilidades de que sean aprobados muy rápidamente.

El trabajo del asesor no es solo leer una vez, sino leer varias veces la tesis, los profesores no asumen cantidades exorbitantes de investigaciones. Yo, por ejemplo, tengo como promedio, digamos, tres asesorados por año o cuatro en algunos casos como máximo, algunos podrían seguramente asumir un poquito más, pero probablemente no más allá de 8 o 10 por año, que me parece ya sería bastante

“Resulta que la ética no da plata”

GERMÁN GALLARDO, Asesor UDEP

La mentalidad es: yo te quiero a ti profesor para que tú publiques papers porque mientras más paper publicados hay yo subo en la escala de ranking de universidades.

Entonces, se trata de publicar cualquier cosa, no interesa la calidad de la publicación, no interesa la calidad del artículo o de la investigación, lo que cuenta es la cantidad aunque sea mediocre, o por último, aunque sea copiado. Y no, esa idea es fatal porque se premia la cantidad aunque sea mediocre cuando lo que se necesita en el Perú es calidad de investigación. Empieza a desaparecer el maestro viejo, el maestro que enseñaba valores, el maestro que enseñaba integridad personal, el viejo maestro que te enseñaba a cultivar el esfuerzo, que te enseñaba vivir bien con ética, porque resulta que ahora la ética no da plata.

“El asesor es una especie de autor”

JORGE ALARCÓN, Asesor UNMSM

Yo soy asesor de tesis, básicamente de posgrado, y tengo dos o tres por año. Muchos piden mi asesoría, pero lamentablemente no me alcanza el tiempo para atender a todos los alumnos, porque el trabajo de asesoría es un trabajo de mucha responsabilidad.

Uno es como una especie de autor que va a respaldar lo que el alumno está haciendo y si es correcto o no, a veces se le ayuda al estudiante para conseguir materiales, para poder obtener permiso en los laboratorios, para acceder a referencias bibliográficas que se necesitan, porque muchas veces como recién se está formando no tiene la experiencia para poder acceder a toda la información específica que necesita en Internet, eso lleva su tiempo. En mi experiencia, no puedo llevar más de tres o cuatro tesis por año.





TENGA EN CUENTA

La Uladech señaló que el proceso de licenciamiento al que se ha presentado en octubre, se ha realizado con base en el formato de la Ley universitaria pasada.

señaló que el proceso de licenciamiento al que se ha presentado en octubre, se ha realizado con base en el formato de la Ley universitaria pasada. El consejo directivo de la Sunedu está formado por personas cuestionadas, y fue modificado, justamente, basándose en la nueva Ley de contrarreforma. Estos personajes son los agentes que calificarán si es que su universidad cumple o no con los requisitos básicos para obtener una nueva licencia.





VIDEO RECOMENDADO