Sunarp lanza servicio para prevenir clonación de placas vehiculares

La Sunarp lanzará de un servicio gratuito para alertar a los dueños de vehículos cuando se inicie un trámite de duplicado de sus placas de rodaje a fin de dar un golpe a las organizaciones criminales que se dedican a la clonación de matrículas.

Imagen Investigación Un notario sobre ruedas Alfredo Zambrano es implicado en un escándalo de clonación de placas vehiculares desplegado por una mafia que suplantaba la identidad de los reales dueños de autos y motos. En su notaría se legalizaron cartas poder que permitieron cumplir el ciclo delictivo. Alvaro Reyes Quinteros

Esta iniciativa es impulsada también por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), que, como reveló Perú21, denunció que una mafia de clonación de placas intentó sorprenderla con gestiones ilegales en sus oficinas.

"Alerta clonación", como se llama el servicio, avisará a los usuarios a través de mensaje de texto y correo electrónico cuando se reporte el inicio de este tipo de trámites ante registros públicos o la AAP.

Si el dueño no es el que realiza la gestión, podrá denunciar las irregularidades ante las autoridades. Los detalles serán anunciados este lunes 3 de marzo en una conferencia de prensa.

En agosto de 2021, tras aviso de la AAP, la Policía detuvo a Marco Napan Gómez y Soledad Barazorda cuando recogían esa documentación que gestionaron con el uso de cartas poder que fueron legalizadas en la notaría de Alfredo Zambrano.

Esas cartas poder, según Napan, era armadas por él mismo y a espaldas de los reales propietarios de motos y autos. El investigado contó que él falsificaba las firmas y huellas digitales de sus víctimas.

De acuerdo a su testimonio, Napan Gómez iba con esos documentos a la Notaría Zambrano para legalizarlos.

“Yo llevaba los documentos a la notaría, que consistía en una carta poder y una copia de DNI. Se los entregaba a cualquiera de las señoritas, Giuliana Andrea Navarro Molina y Joansy Milagros Olivares López, los dejaba y regresaba después de quince minutos, y me entregaban los documentos ya legalizados, y a cambio yo les entregaba un sobre manila cerrado con el dinero, la suma de 15 soles por documento legalizado”, refirió.

Enrique Ghersi, abogado de Zambrano Rodríguez, dijo a este diario que Navarro y Olivares negaron lo dicho por Napan ante la Fiscalía. Zambrano, por su parte, sostuvo que "los cabecillas de la banda han dicho ante el fiscal que no me conocen".

Para el Ministerio Público, el notario debió realizar el control biométrico antes de legalizar las cartas poder. De esa forma podría haber verificado la firma y huella en la documentación. No obstante, Ghersi aseguró que ese paso "no es obligación" de acuerdo a la Ley del Notariado.

“El notario no es un policía, no tiene por qué agotar todas las posibilidades. Se sigue un protocolo estrictamente dictado por ley y él ha cumplido con la verificación de la identidad. Si hay una suplantación, si hay componenda de un grupo de gente para sorprender a la notaría, el agraviado es el notario, él no comete el delito”, remarcó el letrado.

