Sale uno y entra otro igual. Todo hace indicar que, pese a la desarticulación de Los Tiranos del Centro, la Municipalidad de Huancayo seguirá en manos equivocadas. Tras la suspensión del prófugo alcalde, Juan Carlos Quispe Ledesma, sindicado como uno de los cabecillas de la organización criminal, Sandro Véliz, primer regidor de la comuna y también militante de Perú Libre, asumió el cargo.

Precisamente, el nuevo burgomaestre es protagonista de una de las escuchas legales que forman parte de las investigaciones contra la banda dedicada al cobro de cupos a comercios formales e informales. La grabación corresponde al 20 de febrero de 2020.

En el audio, al que Perú21 tuvo acceso, Véliz coordina con Quispe sobre la designación de quien sería el nuevo gerente de Seguridad Ciudadana en reemplazo de Dan Díaz Flores.

El primer regidor le increpa al entonces alcalde por el sueldo de los agentes de Serenazgo y le recomienda contratar a la hoy congresista Susel Paredes como gerenta de Seguridad Ciudadana.

Por su parte, Quispe le informa que se ha elegido al coronel Jesús Chuquillanqui Ospina y que espera que este no imponga su “agenda”, refiriéndose a un potencial conflicto con sus propios intereses.

Véliz coincide con él y asegura haber conversado sobre el tema con Henry López, evidenciando su cercanía con el exalcalde de Huancayo y líder de Los Tiranos del Centro.

DEFENDIÓ A LOS TIRANOS

Tras ser designado como alcalde, Sandro Véliz sorprendió al referirse sobre la organización criminal enquistada en la Municipalidad de Huancayo.

El nuevo burgomaestre fue muy tibio al hablar sobre el tema y salió en defensa de los funcionarios y exfuncionarios investigados.

“No podría decir eso (sobre la corrupción que ha sido vinculada a Perú Libre), porque los hechos no han sido demostrados. Simplemente son indicios. No puedo dar un veredicto, porque no sé si realmente son culpables o inocentes”, manifestó.

Asimismo, Véliz también se refirió a su relación con la organización criminal. “Por ahí mencionaban que mi persona estaba involucrada, tendrán que demostrarlo”, aseveró.

Un hecho curioso fue que, al asumir el cargo, Véliz se instaló en su nueva oficina donde destacan colgados dos cuadros a cuerpo completo: uno del sentenciado Vladimir Cerrón y otro del prófugo Henry López.

Este diario consultó a Sandro Véliz si retiraría ambos cuadros de su despacho y su respuesta dejó más dudas que certezas. “No podría informarle eso, voy a hacer una evaluación general. No podría dar una respuesta”, dijo.

Es decir, el nuevo alcalde de Huancayo se aferra a sus líderes pese a los cuestionamientos y sentencias por corrupción que pesan sobre ellos.

SE SALVÓ

Vladimir Cerrón se salvó ayer de otra sentencia. El juez Guido Arroyo, del Sexto Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancayo absolvió al exgobernador regional de Junín y otros siete acusados por el delito de malversación de fondos.

El líder de Perú Libre, por quien la Fiscalía solicitaba 2 años y 11 meses de prisión, fue acusado de participar en la ejecución irregular de S/ 2 millones 880 mil del presupuesto asignado al proyecto Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro, que acabaron siendo destinados para otros proyectos.

El Ministerio Público dio a conocer que la fiscal anticorrupción de Junín, Bonnie Bautista, apelará la decisión tomada por el juez Guido Arroyo.

TENGA EN CUENTA:

-La madrugada del último martes fueron capturados 15 presuntos integrantes de Los Tiranos del Centro. Los exalcaldes de Huancayo, Henry López y Juan Carlos Quispe, están prófugos.

-Según la Fiscalía, el dinero ilícito generado por la organización se habría usado para comprar local de Perú Libre en Lima.

-Vladimir Cerrón tiene una sentencia de 4 años y 8 meses de prisión suspendida por corrupción en el caso La Oroya y muchas investigaciones abiertas por lo mismo.

-Henry López, prófugo exalcalde de Huancayo y sindicado como líder de Los Tiranos del Centro, también fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión por el mismo caso La Oroya.

