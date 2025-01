La Saga de Sada: Abogada acusada por colaborador responde

Flor Olivera Orellana, señalada por un colaborador eficaz, como la abogada de confianza de Fernando Pazos, exsocio de Sada Goray, respondió de manera formal al informe que Perú21 publicó ayer.

Según el colaborador, ella y otro hombre cercano a Pazos, habrían sido propuestos para el viceministerio de la Producción y participaron en reuniones con congresistas con el objetivo de sacar adelante un decreto que beneficiaría a Fernando Pazos.

“Yo no tengo conocimiento que haya existido ninguna propuesta formal para asumir algún ministerio, no me he reunido con congresistas y en el caso de Juan Ricardo, que yo sepa, tampoco. Tengo entendido que él estuvo en la casa de la Sada Goray y ahí coincidió con el congresista Darwin Espinoza, tal y como ya lo ha señalado en su declaración”, dijo a Perú21 en exclusiva.

Para Olivera es muy importante resaltar que todos los testigos mencionados son trabajadores de Sasa Goray. Para ella eso es un hecho que la justicia debe tomar en cuenta y mirar con suspicacia.

"Solo puedo decir que es Sada Goray debe mucho dinero a la empresas que confiaron en ella y le prestaron dinero para fines comerciales y no ilícitos como se trata de maquillar. Y lo que sospechamos es que pretende desconocer las acreencias que hasta la fecha siguen sin ser canceladas inventándose estas historias de presuntos sobornos", manifestó.

Negó además, los nexos entre Fernando Pazos y el comercio atunero.



