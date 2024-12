La metamorfosis de Dina Boluarte

Acorralada, mostrando los dientes y acompañada de un Gabinete a medio llenar. Así se le vio este último jueves a la presidenta Dina Boluarte.

A dos años de haber asumido como jefa de Estado, tras el golpe de su predecesor Pedro Castillo, hoy muestra un nuevo rostro: el de la desconexión. Y lo demuestran los continuos eventos desafortunados (y hasta ilegales) en los que se ha visto envuelta. Solo hace falta dar una mirada hacia algunos años atrás para ver que lo de Dina no es algo reciente.

En 2018, Boluarte era una completa desconocida en la política, una abogada que solo el año anterior había ganado en Lima la presidencia del Club Departamental Apurímac, su tierra.

Tras ese hito en su carrera, tentó suerte al buscar un escaño en el Congreso bajo el paraguas de Perú Libertario, el partido liderado por Ricardo Belmont. Decía estar enfocada en el cambio social y, aunque su candidatura no prosperó, fue este un primer intento modesto pero revelador de su interés por ser protagonista a costa de las distintas banderas políticas.

Para 2021, Boluarte ya no estaba con Belmont y encontró su espacio en Perú Libre, el partido del hoy prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. Allí, su discurso se afiló hacia el ala más radical de la izquierda peruana, izando las banderas de la Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva Constitución. Para las cámaras se mostraba como una fiel cerronista y aseguraba en campaña que, de llegar al poder, ayudaría a Castillo a “refundar al país”. Como se conoce, pasó todo lo contrario.

Con Castillo asumió como vicepresidenta y decidió por cuenta propia voltearle la cara tanto a Cerrón como al profesor rural, quien para ese momento ya llevaba en picada la dirección del país. Se desligó con mucha facilidad de ellos, de la misma manera en cómo se ha ido separando de todo aquel con quien ya no comulga.

Luego de que estallara el escándalo de los relojes Rolex en marzo de 2023, que le sumó otra investigación en Fiscalía, Dina mostró su versión más real.

Ello se evidencia cuando, pese a su crisis de legitimidad y en medio de una ola de protestas, lanzó frases como “Puno no es el Perú” o la respuesta a un ciudadano indignado que la llamó “corrupta” en el desfile militar del 28 de Julio. Trivialmente, ella atinó a responderle nada menos que “tu mamá”, como quedó registrado en un video.

Con todo esto, Boluarte ha demostrado que es posible gobernar desde el surrealismo, pues contenta a algunos mientras canta de manera frívola “El gato ron ron”, utiliza un buzo de Los Simpson en el aeropuerto de París y describe los cuestionamientos de la prensa que la fiscaliza como parte del “terrorismo de imagen”.

A lo largo de estos años, Boluarte ha transitado un camino lleno de transformaciones y contradicciones. Desde su intento inicial de la mano de Belmont hasta su rol como una figura que prioriza lo estético por sobre la buena gobernanza. Su rinoplastia es solo parte de una metamorfosis que viene construyendo desde que comenzó a hacer política.

El psiquiatra Enrique Galli mencionó a Perú21 que la presidenta ha tenido suerte, porque nunca estuvo preparada para asumir el cargo que ostenta hoy. “(Dina Boluarte) Es una mujer que no estuvo preparada para ser presidenta, una mujer con limitaciones. No habla cuando debe, pierde el tiempo. Es una mujer que tiene un coeficiente intelectual promedio, pero no superior”, señaló.

La trayectoria de Dina Boluarte deja más preguntas que certezas. ¿Ha sido este proceso una adaptación pragmática a las exigencias del poder o una renuncia a los principios que alguna vez defendió? El tiempo dirá cómo la historia juzgará a una presidenta que, entre Rolex, buzos de Los Simpson y retoques estéticos, sigue navegando con evidente turbulencia.

“Un narcisismo patológico puede reflejarse en cómo manejan el poder, para bien o para mal”

En política todo entra por los ojos y los oídos, desde discursos bien estructurados hasta el uso de una vestimenta adecuada: cada detalle moldea la percepción que se tiene de los gobernantes. Pero, cuando el ejercicio del poder se cruza con alguna que otra intervención estética, es válido cuestionar la existencia de una desconexión con la ciudadanía.

Es un hecho que la presidenta Dina Boluarte, quien reconoció que se sometió a lo que ella llama una rinoplastia “de vida o muerte”, ha perdido el liderazgo en un país donde su aprobación es de apenas 4%, según Ipsos.

Gonzalo Elías, psicólogo clínico, señaló a Perú21 que el problema con Boluarte no es la cirugía en sí misma, sino cómo ha buscado solapar sus intervenciones, pues se genera la percepción de que hay algo que ocultar.

Según Elías, esta falta de espontaneidad y autenticidad afecta negativamente la percepción de las personas hacia ella, especialmente en un contexto político marcado por la desconfianza.

El caso de Boluarte recuerda al de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina, quien también optó por cambios estéticos durante su mandato, como el uso de bótox y otros retoques mientras su desaprobación aumentaba. Esto contrasta, por ejemplo, con figuras como Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, y Angela Merkel, excanciller de Alemania, quienes consolidaron liderazgos respetados y efectivos en sus países sin necesitar de cambios físicos que adornaran su autoridad.

Elías apuntó que estos casos pueden estar ligados a rasgos narcisistas: “Un narcisismo moderado está bien, porque todos queremos vernos bien. Pero cuando entramos al terreno del narcisismo patológico, como en el caso de Cristina Fernández, esto puede reflejarse también en la forma en que manejan el poder, para bien o para mal”, señaló a Perú21.

Para Elías, un narcisismo moderado, que él define como “narcisismo de vida”, puede ser sano e incluso positivo. “Es comprensible que los políticos, como figuras públicas, tengan una cierta preocupación por su imagen”, sostuvo. No obstante, advirtió que, cuando este rasgo se convierte en patológico, puede reflejar inseguridades profundas que afectan el ejercicio del liderazgo.

Lo cierto es que la discusión va más allá de lo superficial, pues de cara a la población las intervenciones estéticas se convierten simbólicamente en el reflejo de prioridades, autenticidad y conexión con la realidad del país. Y sí, la imagen es tan importante como las políticas que se implementan. Como mencionó Elías, “el voto es emocional, no racional. La autenticidad y la empatía son claves para conectar con la ciudadanía”.

