Coordinadores con camiseta: la cuota de poder de Nicanor y otros grupos políticos

Un buen amigo de Nicanor Boluarte, el hermano de la presidenta y exprófugo de la justicia, es el puente entre el Gobierno y el Congreso. Se llama Rivin Yangali Quintanilla.

Tiene 47 años y es un abogado que se graduó en 2018. Tres años antes, en 2015, conoció a Nicanor en el Ministerio de Trabajo. Boluarte fue su jefe directo. Se hicieron muy buenos amigos y no se separaron. Dice que “coincidieron” en varios trabajos, como en la Municipalidad de Pueblo Libre y la de Comas.

Yangali es, en la actualidad, uno de los cuatro coordinadores parlamentarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Los coordinadores se encargan de gestionar la comunicación y el trabajo entre una entidad pública y el Congreso. Deben asegurarse de que los temas de interés de su institución sean considerados en el Parlamento, hacer seguimiento a proyectos de ley y concretar reuniones con congresistas.

LA MANO DEL HERMANO

“Tengo mucho aprecio personal por él (Nicanor)”. Rivin no tiene problema en admitir su estrecha amistad con el hermano de la presidenta, pero asegura que no le debe su puesto. Sin embargo, fue otro hombre de confianza de Nicanor el que lo llamó para trabajar en la PCM. “Quien me convoca para ver temas parlamentarios es el señor Enrique Vilchez”, contó.

Vilchez también trabajó con Nicanor Boluarte en la Municipalidad de Pueblo Libre. También es su íntimo amigo. Desde que Dina Boluarte llegó a la presidencia fue designado como secretario presidencial. Nuestras fuentes aseguran que esa fue una decisión de don Nicanor. Las mismas personas nos dicen que con Yangali ocurrió lo mismo.

EL HOMBRE IDEAL

Yangali era perfecto para el puesto de coordinador parlamentario. Siempre soñó con ser político. En el año 2018, junto con Nicanor, fundó el Partido del Buen Gobierno. Sin embargo, hizo un cambio estratégico de camiseta cuando postuló sin éxito al Congreso por el partido Victoria Nacional.

Como falló en su aspiración política, regresó a lo de siempre: trabajar para el Estado. En febrero de 2022 fue contratado en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) cuando Dina Boluarte fue la jefa de esa cartera. En enero de 2023, con Dina de presidenta, saltó a la PCM para ser coordinador parlamentario.

Pero su sueño de ser congresista no está del todo roto. Por eso, se afilió en agosto de 2024 al Partido del Buen Gobierno, el que fundó seis años antes junto a Boluarte. Este grupo político tiene como presidente y voceado candidato presidencial al exministro Jorge Nieto Montesinos.

CUOTA DE PODER

Jorge Nieto Montesinos es un sociólogo y analista político de 73 años que fue ministro de Cultura y de Defensa durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Este diario conoce que Nieto es amigo de Nicanor Boluarte. Este último declaró anteriormente que ayudó a fundar el Partido del Buen Gobierno por el que Jorge Nieto piensa postular.

Lo curioso es que Rivin Yangali, amigo de Nicanor Boluarte, no es el único coordinador parlamentario de la PCM que milita en el partido de Nieto. La otra militante se llama Jimena Lucero Guevara Delgado.

Al igual que Rivin, Jimena trabajó en la Municipalidad de Pueblo Libre. Cuando Dina fue ministra, la contrataron en el Midis y cuando Boluarte llegó a la presidencia saltó a la PCM. En agosto del año pasado, la joven psicóloga clínica que ahora se encarga de asuntos alejados de su profesión, como son los temas parlamentarios, se afilió al partido de Nieto.

El caso de Rivin Yangali y Jimena Guevara no son los únicos. Este diario ha identificado que en los 19 ministerios hay, por lo menos, 11 coordinadores parlamentarios que están afiliados a algún partido político.

No es un delito, pero grafica muy bien el reparto de poder y la comodidad en la que Boluarte se mantiene. La comunicación entre el Gobierno y el Congreso está en manos de personas adecuadas para sus intereses. No pasará nada.

