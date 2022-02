Por: Karerina Bayona y Alexander Villarroel

“Esta ratera no es quién para que me controle. No voy a firmar”. Esto fue lo que respondió —con actitud prepotente— la profesora de primaria Katy Ugarte Mamani, designada el último martes como flamante ministra de la Mujer, cuando la directora del colegio de Pampa Ccalasaya (Sicuani, Cusco) buscó entregarle un memorándum de amonestación por el incumplimiento de sus funciones. Era 27 de setiembre de 2018 y no era la primera vez que se negaba a recibir uno.

Por ello, en aquella ocasión, la directora del colegio, Carmen Carrasco, acudió junto al teniente gobernador de la comunidad y representantes de la APAFA. Su actitud, los calificativos y las faltas de respeto hacia la autoridad por parte de la entonces profesora quedaron registradas en un acta que levantaron en la misma I. E. José Carlos Mariátegui, colegio en donde Ugarte laboraba desde 1994 hasta que asumió como parlamentaria.

Al menos tres memorándums de “amonestación” y otros dos con “llamadas de atención” fueron cursados ese año. Pero, ante la incidencia de las faltas administrativas (desde no cumplir con ingresar las notas de sus alumnos, generar mal clima laboral y hasta discriminación), la directora elevó, como su superior, un informe a la UGEL en que da cuenta de todo y pide una sanción para Ugarte.

Perú21 accedió esta semana al Informe N°25-2018 remitido a Henry Ccalle Maxi, entonces director de la UGEL-Canchis, en octubre de ese año. Allí se detalla punto por punto el “incumplimiento de deberes de la profesora del cuarto grado de educación primaria, Jhakeline Katy Ugarte Mamani”.

“No tiene las unidades didácticas”, “hasta la fecha no presenta sus sesiones de aprendizaje”, “incumplió con la actividad planificada”, “continúa cometiendo desacato a la autoridad”, indica la directora del colegio adjuntando copia de los registros, las actas y los memorándums.

En uno de estos, la directora Carmen Carrasco le “llama la atención” a Ugarte por sus “actitudes negativas que viene asumiendo de acoso laboral, fastidiando, incomodando a mi gestión, la discriminación a mi persona, a estudiantes y profesores”. La profesora Ugarte, miembro del SUTE Regional-Cusco, también se negó a firmar este documento.

“Le gustaba generar conflictos y problemas. Así se comportaba. Quería salir antes. Si había una reunión, ella era la primera que decía ya es hora, pese a que era por el bien de la institución. Causaba bastantes conflictos, no dejaba laborar”, dijo a este diario uno de los docentes que compartieron con Ugarte en la institución de la provincia de Canchis, pero que pidió no ser identificado por temor a represalias.

A pesar de los reportes de la directora, desde la UGEL-Canchis no hubo mayores acciones concretas sobre el pésimo comportamiento reportado de la dirigente sindical que poco después se convertiría en congresista por Perú Libre y, seis meses después, en ministra de Estado.

Sueldo en campaña

Este no sería el único cuestionamiento contra la aún titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Este diario también accedió a la Resolución N°0916-2021 de la Gerencia Regional de Educación del Cusco, en donde se le concede a Katy Ugarte una “licencia” con goce de sus remuneraciones desde el 1 de marzo hasta el 27 de julio de 2021.

Pero hay un detalle. La licencia se da “por representación sindical” en su calidad de secretaria general del Sute Regional Cusco. Sin embargo, para ese entonces ya era conocida su candidatura en Canchis y en el resto de la región del Cusco, pues incluso ya venía haciendo campaña política, como es evidente por sus publicaciones de Facebook.

Es decir, la Gerencia Regional de Educación autorizó a Ugarte cobrar su sueldo para actividades sindicales, cuando en realidad se encontraba haciendo proselitismo político y buscando votos, por lo menos en marzo y los primeros días de abril.

Quien le otorga esta licencia es Arturo Ferro Vásquez, en su calidad de gerente de Educación del Cusco. “Nosotros no tememos gobernanza de hacer monitoreo a sus funciones sindicales. Cuando se le otorga, es por el tiempo que ella ha solicitado; lo que haga en ese tiempo corresponde a su propio sindicato”, respondió ayer Ferro consultado por este diario.

El pasado 20 de enero, ya con Perú Libre en el gobierno, Ferro fue nombrado jefe de la Oficina de Diálogo del Minedu.

Perú21 intentó comunicarse ayer con Ugarte a través de la Oficina de Comunicaciones del Ministerio de la Mujer, pero no hubo respuesta. Tampoco contestó las llamadas y mensajes a su celular personal.

A pesar de las denuncias en contra del todavía jefe del gabinete, Héctor Valer, la ministra de la Mujer ni siquiera salió a emitir algún pronunciamiento sobre las graves acusaciones de violencia familiar.

Solo el ministerio, como institución, publicó un comunicado en que se insta a que el tema sea esclarecido “y se realicen las investigaciones que correspondan”.

