Luego de que la lobista Karelim López revelara que existen empresas chinas involucradas con una “mafia” que se reparte obras desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y que encabezaría el presidente Pedro Castillo, se ha conocido que las mismas ya venían consiguiendo contratos en gobiernos regionales. Este diario informó de los proyectos que se adjudicaron en Junín, pero también lo hicieron en Pasco.

Perú21 constató que el Gobierno Regional de Pasco, que lidera Pedro Ubaldo Polinar (APP), concedió a dos compañías chinas, en 2019, proyectos que hoy siguen inconclusos.

La obra ‘Mejora de la capacidad resolutiva y operativa del hospital Román Egoavil Pando’, en Villa Rica, fue adjudicada en 2019 al consorcio San Cristóbal, que integra la compañía china Weihai Construction Group Company Limited. Su representante es Marco Antonio Díaz Costa.

El proyecto está valorizado en 114 millones 318 mil 830 soles. Pero, pese a ese millonario monto, el hospital de Villa Rica tiene serios problemas de avance.

Kevin Wally Núñez, dirigente del gremio de construcción civil, indicó a este diario que los obreros se han quejado por la falta de pagos y, además, advirtieron que no hay materiales para continuar con la edificación. “La empresa no es solvente, no hay materiales (para construir), los obreros trabajan una semana y de pronto paralizan la obra, los responsables de la compañía nunca han dado la cara. Sabemos que la integra una empresa china, pero nunca se les ha visto, solo a su representante, en la colocación de la primera piedra y de allí desapareció”, contó Wally a este diario.

Por su parte, China Railway Nro. 10 Engineering Group CO Ltd Sucursal del Perú, otra de las compañías comprometidas por López, tiene en sus manos –en consorcio con empresas peruanas– el mejoramiento de los servicios del hospital Ernesto Guzmán de Oxapampa.

El contrato firmado con el gobierno regional asciende a 104 millones 783 mil 192 soles.

China Railway también ejecuta el proyecto mejoramiento de los servicios del centro de salud Fredy Vallejo, ubicado en la provincia Daniel Alcides Carrión. La obra demanda una inversión de 87 millones 571 mil 611 soles.

Otro de los hospitales de Pasco con retrasos.

El consejero regional Marco Martínez Hurtado detalló a este diario que estos centros de salud presentan “deficiencias”.

“En el caso del hospital de Villa Rica, la empresa no tiene carta fianza ya que se ha observado la carta otorgada por la financiera Financoop pues no está autorizada por la SBS”, sostuvo.

Martínez enfatizó que en 2020 presentaron denuncias ante la Contraloría y el Ministerio Público por estos retrasos, pero hasta ahora no se pronuncian.

“Nos sorprende que el contralor Nelson Shack no haya programado megaoperativos en Pasco a pesar de la gravedad de los hechos”, acotó.

Respecto al hospital de Oxapampa, el consejero reveló que el pasado miércoles ha requerido los cuadernos de obra y las valorizaciones para conocer las razones de los retrasos.

“Fuimos sorprendidos”

Perú21 conversó con el gerente general del gobierno de Pasco, Milton Bermúdez Bellido, quien sostuvo que no tenían conocimiento que las compañías chinas sindicadas por López participaban en las obras públicas.

“En realidad, no tenemos empresas chinas ejecutando proyecto alguno en la región”, señaló. Al mostrarle los contratos y los nombres de las empresas chinas, respondió con nervios que son las empresas peruanas las que están a cargo de las construcciones.

Además, se excusó señalando que tenía solo unas semanas de haber asumido la gerencia general.

“Sabemos que este tema (por Karelim López) es de dominio público y debe ser esclarecido; estamos enfocados en concluir en su totalidad todas estas obras en nuestra gestión” acotó.

Buscamos contactarnos con las empresas chinas. Después de las insistencias accedieron a hablar desde el consorcio Vial Pasco, que construye la carretera Cerro de Pasco-La Quinua y en la que participa Weihai Construction.

Uno de los representantes, quien pidió no ser identificado, explicó que “la empresa extranjera aporta la experiencia” pero que la ejecución de la misma está en manos de las constructoras nacionales.

Al indicarle que Weihai fue sancionada este año por fraude en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Delfín indicó que ello “no perjudica al consorcio” porque el contrato fue suscrito antes de ese castigo.

Tenga en cuenta

-Perú21 buscó contactarse con Marco Antonio Díaz, representante de la compañía Weihai, pero no contestó las llamadas.

-Karelim López se acogió a la colaboración eficaz ante la fiscal de Lavado de Activos, Luz Taquire. En su manifestación también comprometió a cinco congresistas de Acción Popular que se acercaban al presidente Pedro Castillo consultando por obras, y que eran conocido como “Los Niños”.

-En esta investigación está incluido el exsecretario presidencial Bruno Pacheco.