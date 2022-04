La lobista Karelim López reveló ayer que había intención del Ejecutivo de sacar del país hacia Panamá al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, actualmente prófugo de la justicia, con el objetivo de que se mantenga en silencio.

López, actualmente sometida al proceso de colaboración eficaz en la Fiscalía, se presentó ayer junto a su abogado, César Nakazaki, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Su testimonio se prolongó por tres horas.

Según su versión, hubo una reunión en un departamento en San Borja, a finales de noviembre pasado, organizada por Rudbel (Oblitas), uno de los sobrinos del presidente Castillo y a quien López le atribuyó estar a cargo de “todo lo que tiene que ver con inteligencia para manejar, asustar, amedrentar a la gente”.

Para entonces, ya la Fiscalía había allanado las oficinas de Palacio de Gobierno y había mucho nerviosismo por parte de Pacheco. De este encuentro, contó López, participaron también el entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, así como el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, hoy jefe del gabinete.

“El premier quería que él (Pacheco) se vaya, que abandone el país. Yo lo acompañé a esa reunión cuando ya Bruno estuvo fuera (de Palacio), yo fui la que lo acompañé. También formó parte el ministro Ayala de esa reunión, donde pedían que Bruno se vaya para que no hable”, relató López.

Así las cosas, para la hoy aspirante a colaboradora eficaz, Aníbal Torres “se ganó los bonos para ser premier, porque lo silenció a Bruno. Lo callaron”.

“En un primer momento el ofrecimiento era a Panamá, debido a que iba a ser embajador ahí el señor Richard Rojas”, contó López, quien aseguró que hasta ese momento Pacheco no quería fugarse del país. “Desconozco lo que pasó posteriormente (…). Lo que sí escuché fue la propuesta que le hizo el señor Aníbal”, agregó.

Rojas, hombre de confianza de Vladimir Cerrón, fue presentado sin mayores méritos para que sea embajador de Perú en Panamá. Ante el silencio diplomático, se buscó ponerlo luego como embajador en Venezuela, pero por una orden judicial de impedimento de salida del país todo quedó frustrado.

“Hubo mención de que el presidente quería apoyarlo en todo y que era la manera de tener tranquilidad mientras acá se solucionaban todas las cosas, que esto iba a pasar”, aseveró López sobre el ofrecimiento de Torres.

López también contó que, en un inicio, Castillo y Pacheco llegaron a “un acuerdo” de que sería asesor del Ministerio de Defensa, entonces encabezado por Juan Carrasco. “Pacheco no quería irse de Palacio si no tuviese un arraigo laboral, porque en realidad el presidente le ofrecía que no iba a pasar nada, que tenía el Congreso controlado”, relató.

Según su versión, justamente Pacheco le pidió que vaya a la casa del pasaje Sarratea para recoger la documentación para su designación, para lo cual le compartió el número de Fray Vásquez, otro sobrinísimo y actualmente prófugo. Y precisó que si bien ingresó al inmueble, finalmente se fue con las manos vacías. “Esa ha sido la única vez y por el único motivo que yo he ido a Sarratea”, acotó.

Por otro lado, Karelim López ratificó su versión de que “el señor presidente maneja una organización criminal con su exministro” Juan Silva, así como de la mano de sus sobrinos. Todo para transar con las obras públicas. “Me ratifico con que él es el cabecilla, y que él es el que da las órdenes porque sus sobrinos no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud”, puntualizó.

BUSCARON DESACREDITARLA

La sesión de ayer tuvo momentos accidentados, pues miembros de Perú Libre y Acción Popular buscaron desacreditar en reiteradas oportunidades a Karelim López. Incluso se permitió que legisladores implicados en el caso, sindicados como ‘Los Niños’, intervinieran sin problemas, pese al evidente conflicto de intereses. Aprovecharon la sesión para intentar autoexculparse presionando a la testigo a que dijera si los conocía.

Entre los pullazos lanzados a López está el del oficialista Pasión Dávila, quien insistió en que ella detalle si tenía algún problema psiquiátrico, algo que él calificó como una pregunta elemental para las pesquisas.

“Mi problema psiquiátrico refiere al presidente. He entrado en una depresión debido a todos los ataques de la prensa y el señor no tenía las agallas de salir a decir la verdad de quién era el que daba las órdenes, quién se favorecía con las grandes comisiones”, respondió López.

En la sesión intervinieron los acciopopulistas Elvis Vergara e Ilich López, ambos sindicados como parte del grupo de ‘Los Niños’ y quienes, según López, también se habrían beneficiado de los acuerdos ilícitos con las empresas chinas a cambio de votos a favor del gobierno.

Vergara, en un momento, le consultó a López si “necesita, antes de continuar la declaración, alguna medicación”. “Estoy preparada para todo tipo de ataques; no necesito y le agradezco su preocupación”, le señaló.

López se comprometió a enviar posteriormente la relación de todos los congresistas sindicados como ‘Los Niños’ en sobre cerrado, una vez que reciba autorización de la Fiscalía.

