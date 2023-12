El reloj daba tan solo las 9:30 de la mañana cuando las puertas del Ministerio Público de Ica se cerraron para dar paso a una celebración con mariachis y todo tipo de bebidas alcohólicas.

“No puede ser que se esté suspendiendo (la atención) por un cumpleaños en una institución pública”, reclamó un ciudadano iqueño a las cámaras del noticiero Punto final cuando, aquel 14 de febrero de 2012, miembros de seguridad le impidieron el ingreso a la institución.

Para la administración del edificio, había otras prioridades, como el cumpleaños número 45 del presidente de la Junta de Fiscales de Ica, Juan Carlos Villena Campana. Con motivo de esa celebración, él fue amonestado por la desactivada Fiscalía Suprema de Control Interno, hoy Autoridad Nacional de Control.

Diez años después, durante su entrevista ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para postular a fiscal supremo, Villena dijo que asumió la sanción porque fue imprudente. Sin embargo, le lanzó la responsabilidad a la jefa de imagen de ese entonces y calificó la celebración como una ‘sorpresa’. Negó también que se haya dejado de atender al público.

A 2023, el abogado puneño, que mañana se convertirá en el nuevo fiscal de la Nación de forma interina, lleva 29 años trabajando en el Ministerio Público.

Ha sido fiscal de Prevención del Delito en Arequipa y Huancavelica, y fue en 2004 que pasó al Distrito Fiscal de Ica.

El lunes pasado, cuando se desarrolló el operativo ‘Valkiria V’ que destapó la presunta red criminal en la cúpula de la Fiscalía, Villena y el hoy fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, le pidieron a Patricia Benavides su renuncia.

Villena y Benavides fueron elegidos fiscales supremos titulares en junio del año pasado durante el mismo concurso. Tras obtener el segundo mejor puntaje en las pruebas hechas por la JNJ, Villena fue designado en la Fiscalía Suprema de Familia donde labora hasta hoy.

El próximo fiscal de la Nación tampoco parece querer que su gestión sea fiscalizada por la prensa, ya que en la entrevista de la JNJ dijo que es mejor publicar comunicados escritos antes que declarar a los medios de comunicación.

“Considero que los fiscales no deben declarar a la prensa (…). Creo que salir a conferencias de prensa o hacer aclaraciones no es lo más prudente, sobre todo porque las noticias no salen como uno quiere”, mencionó hace un año.

Como se recuerda, la hoy suspendida Benavides tampoco quería que los fiscales salieran a los medios. Durante su gestión se debía solicitar permiso antes de dar cualquier entrevista o descargo a los periodistas.

¿Villena reconsiderará ahora su posición?

